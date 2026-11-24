Portishead'in de dahil olduğu bu harekete destek veren diğer önemli isimler arasında Björk, Lorde, IDLES, MUNA, Paloma Faith, Clairo, Wolf Alice, Lucy Dacus, AURORA, My Bloody Valentine, Denzel Curry, Shygirl, Paris Paloma, Vacations, Innervisions ve YHWH Nailgun gibi dünyaca ünlü müzisyen ve gruplar yer alıyor.