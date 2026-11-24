Trend
Galeri
Trend Magazin
'Soykırıma müzik yok' dediler, dijital platformları kapattılar! Dünyaca ünlü gruptan İsrail'e boykot kararı!
"Soykırıma müzik yok" dediler, dijital platformları kapattılar! Dünyaca ünlü gruptan İsrail'e boykot kararı!
Trip-hop müziğin efsanevi gruplarından Portishead, Birleşmiş Milletler'in Gazze raporunun ardından başlatılan "Soykırıma Müzik Yok" kampanyasına destek vererek üç albümünü İsrail'deki Spotify, Apple Music ve YouTube platformlarından tamamen kaldırdı.
Giriş Tarihi: 24.11.2026 14:14