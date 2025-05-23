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Söz konusu eşi olunca gözü döndü! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur: Kocamın hikayelerinden uzak dur

Yakın zamanda kaybettiğimiz usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Ancak bu kez miras davasıyla değil. Muhammet Aydın ile evli olan 37 yaşındaki Tuğçe Tayfur, imalı bir paylaşımda bulunarak çılgına döndü.

PINAR EFE
Giriş Tarihi: 23.05.2025 09:45 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 10:10
Söz konusu eşi olunca gözü döndü! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur: Kocamın hikayelerinden uzak dur

Dillere plesenk olan şarkılarıyla milyonlarca insanın gönlünde taht kuran Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Tayfur'un vefatı sanat camiasını ve ailesini derinden etkilemişti. Bıraktığı mirası da aile üyeleri arasında krize neden oldu. Tuğçe Tayfur, mahkeme kararıyla babasının tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konulduğunu duyurmuştu.

Aile içi gerilim ve miras krizi devam ederken, usta sanatçının kızı imalı bir mesaj paylaştı.

Söz konusu eşi olunca gözü döndü! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur: Kocamın hikayelerinden uzak dur

Daha önce eşi Muhammet Aydın'la evliliğinde kriz yaşayan 37 yaşındaki Tayfur, Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Söz konusu eşi olunca gözü döndü! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur: Kocamın hikayelerinden uzak dur

Tayfur, "Kocamın hikayelerinden uzak dur" dedi.

"İNTİKAM SEVMEYİZ AMA KESİN ÖDEŞİRİZ"

Ardından bir paylaşım daha yapan Tayfur, "Ödeşmek adettendir ama ne diyor? İntikam sevmeyiz ama kesin ödeşiriz, size de hayırlı cumalar pitongiller" notunu yazdı.

Söz konusu eşi olunca gözü döndü! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur: Kocamın hikayelerinden uzak dur

2019 yılında boşandığı Taner Şafak ile evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunan Tayfur, geçtiğimiz Haziran ayında kızı Tuğçe Lina'yı kucağına almıştı. Tuğçe Tayfur, şimdilerde üçüncü kez anne olmak için gün sayıyor.

Söz konusu eşi olunca gözü döndü! Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur: Kocamın hikayelerinden uzak dur

Öte yandan Tuğçe Tayfur, geçen günlerde sosyal medya hesabından yeni yaşını kutlamıştı. Doğum gününde duygusal bir mesaj kaleme alan Tayfur'un paylaşımı takipçilerini duygulandırmıştı.