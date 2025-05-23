Trend Galeri Trend Magazin Söz konusu eşi olunca gözü döndü! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur: Kocamın hikayelerinden uzak dur

Söz konusu eşi olunca gözü döndü! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur: Kocamın hikayelerinden uzak dur

Yakın zamanda kaybettiğimiz usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Ancak bu kez miras davasıyla değil. Muhammet Aydın ile evli olan 37 yaşındaki Tuğçe Tayfur, imalı bir paylaşımda bulunarak çılgına döndü.