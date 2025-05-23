Trend
Galeri
Trend Magazin
Söz konusu eşi olunca gözü döndü! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur: Kocamın hikayelerinden uzak dur
Söz konusu eşi olunca gözü döndü! Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur: Kocamın hikayelerinden uzak dur
Yakın zamanda kaybettiğimiz usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Ancak bu kez miras davasıyla değil. Muhammet Aydın ile evli olan 37 yaşındaki Tuğçe Tayfur, imalı bir paylaşımda bulunarak çılgına döndü.
Giriş Tarihi: 23.05.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 10:10