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Sözde demokrat Berna Laçin'den çalışanına büyük darbe! '25 yıl çalıştım hakkımı vermeden kovdu'
Sözde demokrat Berna Laçin'den çalışanına büyük darbe! "25 yıl çalıştım hakkımı vermeden kovdu"
Sosyal medyada "Hak, hukuk, adalet" açıklamalarıyla vatandaşları manipüle eden sözde demokrat Berna Laçin'in, aynı hassasiyeti yanında çalışan emektarlara göstermediği ortaya çıktı. 25 yıllık çalışanı Osman Ersözlü, "Beş kuruş vermeden beni kovdu" dedi.
Giriş Tarihi: 14.08.2026 06:44
Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 06:45