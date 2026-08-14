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Sözde demokrat Berna Laçin'den çalışanına büyük darbe! "25 yıl çalıştım hakkımı vermeden kovdu"

Sosyal medyada "Hak, hukuk, adalet" açıklamalarıyla vatandaşları manipüle eden sözde demokrat Berna Laçin'in, aynı hassasiyeti yanında çalışan emektarlara göstermediği ortaya çıktı. 25 yıllık çalışanı Osman Ersözlü, "Beş kuruş vermeden beni kovdu" dedi.

Giriş Tarihi: 14.08.2026 06:44 Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 06:45
Sözde demokrat Berna Laçin’den çalışanına büyük darbe! 25 yıl çalıştım hakkımı vermeden kovdu

Bir dönemin ünlü oyuncusu Berna Laçin, uzun süredir sanat dünyasından uzak bir hayat sürüyor.

Sözde demokrat Berna Laçin’den çalışanına büyük darbe! 25 yıl çalıştım hakkımı vermeden kovdu

Ancak Laçin, şöhretini sosyal medyada sürdürmeye çalışıyor. Her olayda bir anda ortaya atılan oyuncu, halkı yönlendirmeye çalışıyor.

Sözde demokrat Berna Laçin’den çalışanına büyük darbe! 25 yıl çalıştım hakkımı vermeden kovdu

Sürekli "hak, hukuk, adalet" savunuculuğu yapan sözde demokrat Laçin, dijital ortamda çizmeye çalıştığı imajı kendi hayatına yansıtamıyor.

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Sözde demokrat Berna Laçin’den çalışanına büyük darbe! 25 yıl çalıştım hakkımı vermeden kovdu

KİMSEYE HAKKINI VERMEDİ
Berna Laçin'in çalışanlarına karşı adaletsiz bir tutum sergilediğini 25 yıl boyunca yanında olan emektar Osman Ersözlü açıkladı.

Sözde demokrat Berna Laçin’den çalışanına büyük darbe! 25 yıl çalıştım hakkımı vermeden kovdu

Ersözlü, ünlü oyuncunun gerçek yüzünü anlattı: "Kendisi güzel olabilir ama içi kötüdür. Bir de onu benden dinleyin. 25 yıl yanında çalıştım. Beş kuruş vermeden beni kapıya koydu."

Sözde demokrat Berna Laçin’den çalışanına büyük darbe! 25 yıl çalıştım hakkımı vermeden kovdu

"Yanında 26 kişi çalıştı. Hiçbirine hakkını vermedi."

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör