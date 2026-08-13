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“Starların yaşı yoktur” deyip estetik olmuştu! 74 yaşındaki Bülent Ersoy’un son hali ortaya çıktı…

"Biz starların yaşı yoktur" diyerek yüzünü yenileten Diva Bülent Ersoy'un operasyon sonrası son görüntüsü ortaya çıktı. Çok uzun yıllardır botoks bile yaptırmadığını belirten 74 yaşındaki usta sanatçının değişimi kısa sürede dikkat çekti.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 13.08.2026 08:19 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 08:25
Starların yaşı yoktur deyip estetik olmuştu! 74 yaşındaki Bülent Ersoy’un son hali ortaya çıktı…

Türk sanat müziğinin efsane ismi, "Diva" lakaplı Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla magazin gündeminde dikkat çekmişti.

Starların yaşı yoktur deyip estetik olmuştu! 74 yaşındaki Bülent Ersoy’un son hali ortaya çıktı…

Hastane odasından paylaştığı bir fotoğrafla takipçilerinin karşısına çıkan ünlü sanatçı, estetik operasyon geçirdiğini açıklamıştı. Ersoy'un yüzüne lolita lift, orta yüz germe ve alın germe işlemleri yapıldığı öğrenilmişti.

Starların yaşı yoktur deyip estetik olmuştu! 74 yaşındaki Bülent Ersoy’un son hali ortaya çıktı…

Bugüne kadar yüzüne en küçük bir müdahale bile yaptırmadığını belirterek herkesi şaşırtan ünlü sanatçı, gerçekleştirdiği bu radikal kararın ardından sosyal medya hesabından şu dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu:

"Muhterem takipçilerim; biz starların yaşı yoktur, yaşı olmayan insanlarız. Lakin yaş almak da bir gerçek... Yıllardır estetik denildiğinde, bu konu benden çok uzak bir kavramdı. Belki inanmayacaksınız ama en basitinden, çok uzun yıllardır bir botoks bile yaptırmamıştım. Doktoruma kendimi emanet ettim; aldığım sonucun başarısını ve sevincini sizlerle paylaşıyorum."

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Starların yaşı yoktur deyip estetik olmuştu! 74 yaşındaki Bülent Ersoy’un son hali ortaya çıktı…

"NASIL BEĞENDİNİZ Mİ?"

Diva, "Suratın böyle olmuş, şöyle olmuş' diyorlar. Nasıl beğendiniz mi yüzümü?" sorusu karşısında seyirciden "Evet" yanıtını aldı ve teşekkür ederek kahkaha atmıştı.

Starların yaşı yoktur deyip estetik olmuştu! 74 yaşındaki Bülent Ersoy’un son hali ortaya çıktı…

Son olarak ameliyat sonrası yeni görünümüyle kamera karşısına geçen sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan Bülent Ersoy'un taze imajı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Starların yaşı yoktur deyip estetik olmuştu! 74 yaşındaki Bülent Ersoy’un son hali ortaya çıktı…

Kimilerinin "adeta gençleşmiş" diyerek övgü yağdırdığı, kimilerinin ise tanımakta zorlandığını belirttiği bu paylaşım magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Starların yaşı yoktur deyip estetik olmuştu! 74 yaşındaki Bülent Ersoy’un son hali ortaya çıktı…

NEDEN ESTETİK YAPTIRDIĞINI AÇIKLADI

Diva geçen günlerde de neden estetik operasyonu geçirdiğini açıklamıştı. Ersoy şunları söylemişti:

Starların yaşı yoktur deyip estetik olmuştu! 74 yaşındaki Bülent Ersoy’un son hali ortaya çıktı…

"SEDA SAYAN VE SAFİYE SOYMAN YÜZÜNDEN"

"Bu kararı almamdaki en büyük etken Safiye Soyman ve Seda Sayan'dır. Safiye her gün bir yerlerini yaptırıyordu, çok güzel olmuştu. Ben de yaptırdım, benim ki de çok güzel oldu" dedi. Halinden memnun olduğunun altını çizen sanatçı, "İlerleyen dönemde yeni estetik işlemler de yaptıracağım" diye de ekledi.

Starların yaşı yoktur deyip estetik olmuştu! 74 yaşındaki Bülent Ersoy’un son hali ortaya çıktı…

Diva'nın bu radikal kararı magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken, gözler estetik operasyonlarla adeta bambaşka bir görünüme kavuşan diğer ünlü isimlere çevrildi. İşte geçirdikleri estetik dokunuşlarla yıllar içinde büyük bir değişim yaşayan ve son halleriyle ağızları açık bırakan o isimler...

PINAR DİLŞEKER

Takvimler 1995'i gösteriyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan 23 yaşındaki genç şarkıcı Pınar Dilşeker, Sana Sahibim adlı şarkısıyla bir anda müzik dünyasının yıldızı oldu. Ardından gelen albümler ve şarkılarla büyük bir hayran kitlesi edinen Dilşeker, özellikle Şinanari adlı parçayla 90'lı yıllara damgasını vurdu.

Starların yaşı yoktur deyip estetik olmuştu! 74 yaşındaki Bülent Ersoy’un son hali ortaya çıktı…

Bugün 50'li yaşlarında olan Dilşeker, yıllar içinde tamamen farklı bir görünüme kavuştu.

Starların yaşı yoktur deyip estetik olmuştu! 74 yaşındaki Bülent Ersoy’un son hali ortaya çıktı…

Estetik operasyonlar ve yeni imajıyla görenleri şaşkına çeviren ünlü isim, hayranları tarafından neredeyse tanınamaz hale geldi.

Starların yaşı yoktur deyip estetik olmuştu! 74 yaşındaki Bülent Ersoy’un son hali ortaya çıktı…

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarına yorum yapan takipçileri, "Bu kadar değişime pes!" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Starların yaşı yoktur deyip estetik olmuştu! 74 yaşındaki Bülent Ersoy’un son hali ortaya çıktı…

AYŞENUR BALCI

Starların yaşı yoktur deyip estetik olmuştu! 74 yaşındaki Bülent Ersoy’un son hali ortaya çıktı…

AYŞENUR BALCI

Starların yaşı yoktur deyip estetik olmuştu! 74 yaşındaki Bülent Ersoy’un son hali ortaya çıktı…

AYŞENUR BALCI

Starların yaşı yoktur deyip estetik olmuştu! 74 yaşındaki Bülent Ersoy’un son hali ortaya çıktı…

ÇİŞİL ORAL

Starların yaşı yoktur deyip estetik olmuştu! 74 yaşındaki Bülent Ersoy’un son hali ortaya çıktı…

ÇİŞİL ORAL

Starların yaşı yoktur deyip estetik olmuştu! 74 yaşındaki Bülent Ersoy’un son hali ortaya çıktı…

ÇİŞİL ORAL

Starların yaşı yoktur deyip estetik olmuştu! 74 yaşındaki Bülent Ersoy’un son hali ortaya çıktı…

SILA TÜRKOĞLU

Starların yaşı yoktur deyip estetik olmuştu! 74 yaşındaki Bülent Ersoy’un son hali ortaya çıktı…

SILA TÜRKOĞLU

Starların yaşı yoktur deyip estetik olmuştu! 74 yaşındaki Bülent Ersoy’un son hali ortaya çıktı…

HİLAL ALTINBİLEK

Starların yaşı yoktur deyip estetik olmuştu! 74 yaşındaki Bülent Ersoy’un son hali ortaya çıktı…

HİLAL ALTINBİLEK

Starların yaşı yoktur deyip estetik olmuştu! 74 yaşındaki Bülent Ersoy’un son hali ortaya çıktı…

HİLAL ALTINBİLEK

Starların yaşı yoktur deyip estetik olmuştu! 74 yaşındaki Bülent Ersoy’un son hali ortaya çıktı…

ŞARKICI HADİSE

Starların yaşı yoktur deyip estetik olmuştu! 74 yaşındaki Bülent Ersoy’un son hali ortaya çıktı…

ŞARKICI HADİSE