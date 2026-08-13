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“Starların yaşı yoktur” deyip estetik olmuştu! 74 yaşındaki Bülent Ersoy’un son hali ortaya çıktı…
“Starların yaşı yoktur” deyip estetik olmuştu! 74 yaşındaki Bülent Ersoy’un son hali ortaya çıktı…
"Biz starların yaşı yoktur" diyerek yüzünü yenileten Diva Bülent Ersoy'un operasyon sonrası son görüntüsü ortaya çıktı. Çok uzun yıllardır botoks bile yaptırmadığını belirten 74 yaşındaki usta sanatçının değişimi kısa sürede dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 13.08.2026 08:19
Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 08:25