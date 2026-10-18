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Şükrü Özyıldız’dan kız kardeşinin düğününde duygu seli! Önce yürekleri burktu, sonra bateriyle geceye damga vurdu!
Şükrü Özyıldız’dan kız kardeşinin düğününde duygu seli! Önce yürekleri burktu, sonra bateriyle geceye damga vurdu!
Oyuncu Şükrü Özyıldız, kız kardeşi Burcu Özyıldız'ın düğününde duygusal anlar yaşadı. Kardeşini nikah alanına getirip damat Onur Ekşioğlu'na teslim eden ve sosyal medyada hislerini paylaşan ünlü oyuncu, gecenin ilerleyen saatlerinde baterinin başına geçerek davetlilere keyifli anlar yaşattı.
Giriş Tarihi: 18.10.2026 13:38
Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 13:44