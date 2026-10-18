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Şükrü Özyıldız’dan kız kardeşinin düğününde duygu seli! Önce yürekleri burktu, sonra bateriyle geceye damga vurdu!

Oyuncu Şükrü Özyıldız, kız kardeşi Burcu Özyıldız'ın düğününde duygusal anlar yaşadı. Kardeşini nikah alanına getirip damat Onur Ekşioğlu'na teslim eden ve sosyal medyada hislerini paylaşan ünlü oyuncu, gecenin ilerleyen saatlerinde baterinin başına geçerek davetlilere keyifli anlar yaşattı.

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 18.10.2026 13:38 Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 13:44
Şükrü Özyıldız’dan kız kardeşinin düğününde duygu seli! Önce yürekleri burktu, sonra bateriyle geceye damga vurdu!

"Şeref Meselesi", "Akıncı" ve "Ruhun Duymaz" gibi başarılı yapımlardaki rolleriyle ekranların aranan isimlerinden biri haline gelen Şükrü Özyıldız, bu kez rol aldığı projelerle değil, özel hayatındaki çok özel bir duyguyla gündeme geldi. Magazinden ve gözlerden uzak bir yaşam süren pilates eğitmeni kız kardeşi Burcu Özyıldız'ı evlendiren ünlü oyuncu, düğün gününe damga vuran isim oldu.

Şükrü Özyıldız’dan kız kardeşinin düğününde duygu seli! Önce yürekleri burktu, sonra bateriyle geceye damga vurdu!

TÖREN ALANINA KOL KOLA GİRDİLER

Ağabeylik görevini gururla üstlenen Şükrü Özyıldız, tören alanına kız kardeşi Burcu Özyıldız'ın koluna girerek giriş yaptı. Kardeşini damat Onur Ekşioğlu'na teslim ederken gözleri dolan ünlü oyuncunun o anları, davetlilere duygusal dakikalar yaşattı.

Şükrü Özyıldız’dan kız kardeşinin düğününde duygu seli! Önce yürekleri burktu, sonra bateriyle geceye damga vurdu!

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTIĞI NOT YÜREKLERİ BURKTU

Törenin ardından düğünden kareleri Instagram hesabında takipçileriyle paylaşan Özyıldız, satırlarına döktüğü mesajla gündeme bomba gibi düştü. Çocukluk yıllarından bugüne uzanan bağlarını anlatan ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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Şükrü Özyıldız’dan kız kardeşinin düğününde duygu seli! Önce yürekleri burktu, sonra bateriyle geceye damga vurdu!

"Sana o gün eşlik ederken, çocukluğumuzdan bugüne kadar geçen her şey bir anlığına içimden geçti. Birlikte büyüdüğümüz yıllar, sadece bizim bildiğimiz anlar, yaralar, değişen hayatlar… Ve sonra seni, hayatının en güzel başlangıçlarından birine yürürken görmek. Tarif etmesi zor bir gurur ve heyecan vardı içimde. Tatlı bir kıskançlık da belki. Hayatımın en özel insanı olarak, hayatımın en özel anlarından birini yaşattın bana. Şimdi yanında hayatı paylaşacağın biri var. Ama bazı şeyler hiç değişmiyor: Sen hâlâ benim küçük kardeşimsin. Ve iyi ki öylesin. Çok mutlu olun."

Şükrü Özyıldız’dan kız kardeşinin düğününde duygu seli! Önce yürekleri burktu, sonra bateriyle geceye damga vurdu!

Özyıldız'ın bu duygu dolu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni alarak günün en çok konuşulan magazin konularından biri haline geldi.

Şükrü Özyıldız’dan kız kardeşinin düğününde duygu seli! Önce yürekleri burktu, sonra bateriyle geceye damga vurdu!

GECEYE BATERİ PERFORMANSIYLA DAMGA VURDU

Düğünün ilerleyen saatlerinde ise ortamın havası tamamen değişti. Yaklaşık 10 yıldır tutkuyla bateri çalan, evine özel sistem kurup profesyonel dersler alan Şükrü Özyıldız, bagetleri bu kez kız kardeşinin mutluluğu için eline aldı.

Şükrü Özyıldız’dan kız kardeşinin düğününde duygu seli! Önce yürekleri burktu, sonra bateriyle geceye damga vurdu!

Sahneye çıkarak ritme yön veren ve unutulmaz bir performansa imza atan ünlü oyuncu, davetlilere coşku dolu anlar yaşatarak düğünü adeta bir konsere çevirdi.

Şükrü Özyıldız’dan kız kardeşinin düğününde duygu seli! Önce yürekleri burktu, sonra bateriyle geceye damga vurdu!

İşte merak edilen diğer ünlü isimlerin kardeşleri...

Fahriye Evcen'in kız kardeşleri Neşe, Ayşen ve Demet

Şükrü Özyıldız’dan kız kardeşinin düğününde duygu seli! Önce yürekleri burktu, sonra bateriyle geceye damga vurdu!

Sinem Kobal- Kerem Kobal

Şükrü Özyıldız’dan kız kardeşinin düğününde duygu seli! Önce yürekleri burktu, sonra bateriyle geceye damga vurdu!

Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül

Şükrü Özyıldız’dan kız kardeşinin düğününde duygu seli! Önce yürekleri burktu, sonra bateriyle geceye damga vurdu!

Zehra Güneş'in kız kardeşleri İrem Nur Güneş ve Mina Güneş

Şükrü Özyıldız’dan kız kardeşinin düğününde duygu seli! Önce yürekleri burktu, sonra bateriyle geceye damga vurdu!

Meryem Uzerli ve kardeşi Canan Uzerli

Şükrü Özyıldız’dan kız kardeşinin düğününde duygu seli! Önce yürekleri burktu, sonra bateriyle geceye damga vurdu!

Hafsanur Sancaktutan ve ablası

Şükrü Özyıldız’dan kız kardeşinin düğününde duygu seli! Önce yürekleri burktu, sonra bateriyle geceye damga vurdu!

Sarp Akkaya-Esra Akkaya-Kaya Akkaya

Şükrü Özyıldız’dan kız kardeşinin düğününde duygu seli! Önce yürekleri burktu, sonra bateriyle geceye damga vurdu!

Gözde Kocaoğlu - Rıza Kocaoğlu

Şükrü Özyıldız’dan kız kardeşinin düğününde duygu seli! Önce yürekleri burktu, sonra bateriyle geceye damga vurdu!

Caner Cindoruk- Münir Can Cindoruk

Şükrü Özyıldız’dan kız kardeşinin düğününde duygu seli! Önce yürekleri burktu, sonra bateriyle geceye damga vurdu!

Serhat Özcan - Reha Özcan

Şükrü Özyıldız’dan kız kardeşinin düğününde duygu seli! Önce yürekleri burktu, sonra bateriyle geceye damga vurdu!

Demet Evgar ve kardeşi Yiğit Evgar

Şükrü Özyıldız’dan kız kardeşinin düğününde duygu seli! Önce yürekleri burktu, sonra bateriyle geceye damga vurdu!

Naz Elmas-Açelya Elmas

Şükrü Özyıldız’dan kız kardeşinin düğününde duygu seli! Önce yürekleri burktu, sonra bateriyle geceye damga vurdu!

Hadise

Şükrü Özyıldız’dan kız kardeşinin düğününde duygu seli! Önce yürekleri burktu, sonra bateriyle geceye damga vurdu!

Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz

Şükrü Özyıldız’dan kız kardeşinin düğününde duygu seli! Önce yürekleri burktu, sonra bateriyle geceye damga vurdu!

Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz

Şükrü Özyıldız’dan kız kardeşinin düğününde duygu seli! Önce yürekleri burktu, sonra bateriyle geceye damga vurdu!

Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz

Şükrü Özyıldız’dan kız kardeşinin düğününde duygu seli! Önce yürekleri burktu, sonra bateriyle geceye damga vurdu!

Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz

Şükrü Özyıldız’dan kız kardeşinin düğününde duygu seli! Önce yürekleri burktu, sonra bateriyle geceye damga vurdu!

Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz