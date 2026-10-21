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Şükrü Özyıldız’dan para harcama itirafı! Moda alışverişine mesafeli, asıl yatırımını kendine yapıyor!
Şükrü Özyıldız’dan para harcama itirafı! Moda alışverişine mesafeli, asıl yatırımını kendine yapıyor!
Ekranların sevilen ismi Şükrü Özyıldız, harcama alışkanlıklarıyla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Moda alışverişine ve lüks giyime çok fazla para harcamadığını belirten yakışıklı oyuncu, asıl yatırımını bambaşka bir alana yaptığını söyledi.
Giriş Tarihi: 21.10.2026 10:21
Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 10:29