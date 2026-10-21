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Şükrü Özyıldız’dan para harcama itirafı! Moda alışverişine mesafeli, asıl yatırımını kendine yapıyor!

Ekranların sevilen ismi Şükrü Özyıldız, harcama alışkanlıklarıyla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Moda alışverişine ve lüks giyime çok fazla para harcamadığını belirten yakışıklı oyuncu, asıl yatırımını bambaşka bir alana yaptığını söyledi.

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Giriş Tarihi: 21.10.2026 10:21 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 10:29
Şükrü Özyıldız’dan para harcama itirafı! Moda alışverişine mesafeli, asıl yatırımını kendine yapıyor!

"Şeref Meselesi", "Akıncı" ve "Ruhun Duymaz" gibi başarılı yapımlardaki rolleriyle ekranların aranan isimlerinden biri haline gelen Şükrü Özyıldız, yer aldığı projeler kadar özel hayatındaki duruşuyla da dikkat çekiyor.

Şükrü Özyıldız’dan para harcama itirafı! Moda alışverişine mesafeli, asıl yatırımını kendine yapıyor!

Yakışıklı oyuncu, son yaptığı açıklamayla harcama alışkanlıklarına dair merak edilen bir detayı paylaştı.

Şükrü Özyıldız’dan para harcama itirafı! Moda alışverişine mesafeli, asıl yatırımını kendine yapıyor!

Snob Magazin'e konuşan Şükrü Özyıldız, giyim ve moda alışverişine fazla para harcamadığını belirterek bütçesini daha çok kendisine ve sağlığına ayırdığını söyledi.

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Şükrü Özyıldız’dan para harcama itirafı! Moda alışverişine mesafeli, asıl yatırımını kendine yapıyor!

Başarılı oyuncunun bu açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Şükrü Özyıldız’dan para harcama itirafı! Moda alışverişine mesafeli, asıl yatırımını kendine yapıyor!

KIZ KARDEŞİNİ EVLENDİRMİŞTİ!

Açıklamasıyla gündeme gelen Özyıldız, geçtiğimiz haftalarda duygusal bir anla dikkat çekmişti. Yakışıklı oyuncunun kız kardeşi Burcu Özyıldız dünya evine girmişti. Ağabeylik görevini gururla üstlenen Şükrü Özyıldız, tören alanına kız kardeşi Burcu Özyıldız'ın koluna girerek giriş yapmıştı. Kardeşini damat Onur Ekşioğlu'na teslim ederken gözleri dolan ünlü oyuncunun o anları, davetlilere duygusal dakikalar yaşatmıştı.

Şükrü Özyıldız’dan para harcama itirafı! Moda alışverişine mesafeli, asıl yatırımını kendine yapıyor!

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTIĞI NOT YÜREKLERİ BURKTU

Törenin ardından düğünden fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Özyıldız, çocukluk yıllarına dayanan kardeşlik bağını şu sözlerle anlatmıştı:

Şükrü Özyıldız’dan para harcama itirafı! Moda alışverişine mesafeli, asıl yatırımını kendine yapıyor!

"Sana o gün eşlik ederken, çocukluğumuzdan bugüne kadar geçen her şey bir anlığına içimden geçti. Birlikte büyüdüğümüz yıllar, sadece bizim bildiğimiz anlar, yaralar, değişen hayatlar… Ve sonra seni, hayatının en güzel başlangıçlarından birine yürürken görmek. Tarif etmesi zor bir gurur ve heyecan vardı içimde. Tatlı bir kıskançlık da belki. Hayatımın en özel insanı olarak, hayatımın en özel anlarından birini yaşattın bana. Şimdi yanında hayatı paylaşacağın biri var. Ama bazı şeyler hiç değişmiyor: Sen hâlâ benim küçük kardeşimsin. Ve iyi ki öylesin. Çok mutlu olun."

Şükrü Özyıldız’dan para harcama itirafı! Moda alışverişine mesafeli, asıl yatırımını kendine yapıyor!

Özyıldız'ın bu duygu dolu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni alarak günün en çok konuşulan magazin konularından biri haline gelmişti.

Şükrü Özyıldız’dan para harcama itirafı! Moda alışverişine mesafeli, asıl yatırımını kendine yapıyor!

GECEYE BATERİ PERFORMANSIYLA DAMGA VURDU

Düğünün ilerleyen saatlerinde ise ortamın havası tamamen değişmişti. Yaklaşık 10 yıldır tutkuyla bateri çalan, evine özel sistem kurup profesyonel dersler alan Şükrü Özyıldız, bagetleri bu kez kız kardeşinin mutluluğu için eline almıştı.

Şükrü Özyıldız’dan para harcama itirafı! Moda alışverişine mesafeli, asıl yatırımını kendine yapıyor!

Sahneye çıkarak ritme yön veren ve unutulmaz bir performansa imza atan ünlü oyuncu, davetlilere coşku dolu anlar yaşatarak düğünü adeta bir konsere çevirmişti.

Şükrü Özyıldız’dan para harcama itirafı! Moda alışverişine mesafeli, asıl yatırımını kendine yapıyor!

İşte merak edilen diğer ünlü isimlerin kardeşleri...

Fahriye Evcen'in kız kardeşleri Neşe, Ayşen ve Demet

Şükrü Özyıldız’dan para harcama itirafı! Moda alışverişine mesafeli, asıl yatırımını kendine yapıyor!

Sinem Kobal- Kerem Kobal

Şükrü Özyıldız’dan para harcama itirafı! Moda alışverişine mesafeli, asıl yatırımını kendine yapıyor!

Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül

Şükrü Özyıldız’dan para harcama itirafı! Moda alışverişine mesafeli, asıl yatırımını kendine yapıyor!

Zehra Güneş'in kız kardeşleri İrem Nur Güneş ve Mina Güneş

Şükrü Özyıldız’dan para harcama itirafı! Moda alışverişine mesafeli, asıl yatırımını kendine yapıyor!

Meryem Uzerli ve kardeşi Canan Uzerli

Şükrü Özyıldız’dan para harcama itirafı! Moda alışverişine mesafeli, asıl yatırımını kendine yapıyor!

Hafsanur Sancaktutan ve ablası

Şükrü Özyıldız’dan para harcama itirafı! Moda alışverişine mesafeli, asıl yatırımını kendine yapıyor!

Sarp Akkaya-Esra Akkaya-Kaya Akkaya

Şükrü Özyıldız’dan para harcama itirafı! Moda alışverişine mesafeli, asıl yatırımını kendine yapıyor!

Gözde Kocaoğlu - Rıza Kocaoğlu

Şükrü Özyıldız’dan para harcama itirafı! Moda alışverişine mesafeli, asıl yatırımını kendine yapıyor!

Caner Cindoruk- Münir Can Cindoruk

Şükrü Özyıldız’dan para harcama itirafı! Moda alışverişine mesafeli, asıl yatırımını kendine yapıyor!

Serhat Özcan - Reha Özcan

Şükrü Özyıldız’dan para harcama itirafı! Moda alışverişine mesafeli, asıl yatırımını kendine yapıyor!

Demet Evgar ve kardeşi Yiğit Evgar

Şükrü Özyıldız’dan para harcama itirafı! Moda alışverişine mesafeli, asıl yatırımını kendine yapıyor!

Naz Elmas-Açelya Elmas

Şükrü Özyıldız’dan para harcama itirafı! Moda alışverişine mesafeli, asıl yatırımını kendine yapıyor!

Hadise

Şükrü Özyıldız’dan para harcama itirafı! Moda alışverişine mesafeli, asıl yatırımını kendine yapıyor!

Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz

Şükrü Özyıldız’dan para harcama itirafı! Moda alışverişine mesafeli, asıl yatırımını kendine yapıyor!

Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz