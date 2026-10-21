Şükrü Özyıldız’dan para harcama itirafı! Moda alışverişine mesafeli, asıl yatırımını kendine yapıyor!

"Sana o gün eşlik ederken, çocukluğumuzdan bugüne kadar geçen her şey bir anlığına içimden geçti. Birlikte büyüdüğümüz yıllar, sadece bizim bildiğimiz anlar, yaralar, değişen hayatlar… Ve sonra seni, hayatının en güzel başlangıçlarından birine yürürken görmek. Tarif etmesi zor bir gurur ve heyecan vardı içimde. Tatlı bir kıskançlık da belki. Hayatımın en özel insanı olarak, hayatımın en özel anlarından birini yaşattın bana. Şimdi yanında hayatı paylaşacağın biri var. Ama bazı şeyler hiç değişmiyor: Sen hâlâ benim küçük kardeşimsin. Ve iyi ki öylesin. Çok mutlu olun."