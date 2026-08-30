 "Şükür sebebim" diyerek paylaştı! Seda Sayan'dan oğlu Oğulcan Engin'e duygusal doğum günü mesajı...

Dün de oğluyla birlikte çekildiği bir başka fotoğrafı takipçileriyle paylaşan ünlü sanatçı, paylaşımına "Canım oğlum, iyi ki benim oğlumsun" notunu düşmüştü. Sayan'ın bu anlamlı paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görmüştü.