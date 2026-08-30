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 "Şükür sebebim" diyerek paylaştı! Seda Sayan'dan oğlu Oğulcan Engin'e duygusal doğum günü mesajı...

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Birlikte çekildikleri kareye duygusal bir not ekleyen Sayan, oğluna "Şükür sebebim" sözleriyle seslenerek iyi dileklerde bulundu.

Giriş Tarihi: 30.08.2026 14:24 Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 14:32
Şükür sebebim diyerek paylaştı! Seda Sayan’dan oğlu Oğulcan Engin’e duygusal doğum günü mesajı...

Magazin dünyasının sevilen ismi Seda Sayan, eski eşi Sinan Engin ile evliliğinden olan oğlu Oğulcan Engin'in 36'ncı yaşını kutladı.

Şükür sebebim diyerek paylaştı! Seda Sayan’dan oğlu Oğulcan Engin’e duygusal doğum günü mesajı...

Sosyal medyada geniş bir kitleye hitap eden ünlü sanatçı, 3,4 milyon takipçili Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafla oğluna olan sevgisini dile getirdi.

Şükür sebebim diyerek paylaştı! Seda Sayan’dan oğlu Oğulcan Engin’e duygusal doğum günü mesajı...

Kutlama karesine duygu yüklü ifadeler ekleyen Sayan, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Doğum günün kutlu olsun .Canım oğlumm, iyikim, şükür sebebim. Allahım seni iyilerle karşılaştırsın Ayağına taş değmesin İnşallah"

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Şükür sebebim diyerek paylaştı! Seda Sayan’dan oğlu Oğulcan Engin’e duygusal doğum günü mesajı...

Dün de oğluyla birlikte çekildiği bir başka fotoğrafı takipçileriyle paylaşan ünlü sanatçı, paylaşımına "Canım oğlum, iyi ki benim oğlumsun" notunu düşmüştü. Sayan'ın bu anlamlı paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görmüştü.

Şükür sebebim diyerek paylaştı! Seda Sayan’dan oğlu Oğulcan Engin’e duygusal doğum günü mesajı...

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