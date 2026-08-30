Trend
Galeri
Trend Magazin
'Şükür sebebim' diyerek paylaştı! Seda Sayan'dan oğlu Oğulcan Engin'e duygusal doğum günü mesajı...
"Şükür sebebim" diyerek paylaştı! Seda Sayan'dan oğlu Oğulcan Engin'e duygusal doğum günü mesajı...
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Birlikte çekildikleri kareye duygusal bir not ekleyen Sayan, oğluna "Şükür sebebim" sözleriyle seslenerek iyi dileklerde bulundu.
Giriş Tarihi: 30.08.2026 14:24
Güncelleme Tarihi: 30.08.2026 14:32