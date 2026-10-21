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Sultan arşivini açtı! Türkan Şoray kızının doğum gününü nostaljik paylaşımlarla kutladı: 'Varlığın en büyük gururum'
Sultan arşivini açtı! Türkan Şoray kızının doğum gününü nostaljik paylaşımlarla kutladı: "Varlığın en büyük gururum"
Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. Kızının çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan usta sanatçı, yayınladığı mesajla duygusal anlar yaşattı.
Giriş Tarihi: 21.10.2026 17:00
Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 17:01