Trend Galeri Trend Magazin Sultan arşivini açtı! Türkan Şoray kızının doğum gününü nostaljik paylaşımlarla kutladı: 'Varlığın en büyük gururum'

Sultan arşivini açtı! Türkan Şoray kızının doğum gününü nostaljik paylaşımlarla kutladı: "Varlığın en büyük gururum"

Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. Kızının çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan usta sanatçı, yayınladığı mesajla duygusal anlar yaşattı.

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 21.10.2026 17:00 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 17:01
Sultan arşivini açtı! Türkan Şoray kızının doğum gününü nostaljik paylaşımlarla kutladı: Varlığın en büyük gururum

Yeşilçam'ın "Sultan" unvanlı usta oyuncusu Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik bir paylaşımla kutladı.

Sultan arşivini açtı! Türkan Şoray kızının doğum gününü nostaljik paylaşımlarla kutladı: Varlığın en büyük gururum

Kızının çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğrafları arşiv halinde takipçilerinin beğenisine sunan usta sanatçı, duygusal mesajıyla da kısa sürede ilgi odağı oldu.

Sultan arşivini açtı! Türkan Şoray kızının doğum gününü nostaljik paylaşımlarla kutladı: Varlığın en büyük gururum

Şoray, kızı Yağmur'un büyüme yolculuğuna tanıklık eden renkli karelere yer verdiği paylaşımına şu notu düştü:

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Sultan arşivini açtı! Türkan Şoray kızının doğum gününü nostaljik paylaşımlarla kutladı: Varlığın en büyük gururum

"Yağmur'um, varlığın en büyük gururum, gülüşün mutluluğum. Büyüdün, bir yaş daha aldın ama sen benim hâlâ bebeğim, kurabiyem, kuzumsun.

Sultan arşivini açtı! Türkan Şoray kızının doğum gününü nostaljik paylaşımlarla kutladı: Varlığın en büyük gururum

Güzel kalpli kızım, tüm ömrün kalbin gibi güzel olsun. Nice yaşlara, doğum günün kutlu olsun bebeğim."

Sultan arşivini açtı! Türkan Şoray kızının doğum gününü nostaljik paylaşımlarla kutladı: Varlığın en büyük gururum

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

Sultan arşivini açtı! Türkan Şoray kızının doğum gününü nostaljik paylaşımlarla kutladı: Varlığın en büyük gururum

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

Sultan arşivini açtı! Türkan Şoray kızının doğum gününü nostaljik paylaşımlarla kutladı: Varlığın en büyük gururum

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

Sultan arşivini açtı! Türkan Şoray kızının doğum gününü nostaljik paylaşımlarla kutladı: Varlığın en büyük gururum

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

Sultan arşivini açtı! Türkan Şoray kızının doğum gününü nostaljik paylaşımlarla kutladı: Varlığın en büyük gururum

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

Sultan arşivini açtı! Türkan Şoray kızının doğum gününü nostaljik paylaşımlarla kutladı: Varlığın en büyük gururum

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

Sultan arşivini açtı! Türkan Şoray kızının doğum gününü nostaljik paylaşımlarla kutladı: Varlığın en büyük gururum

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

Sultan arşivini açtı! Türkan Şoray kızının doğum gününü nostaljik paylaşımlarla kutladı: Varlığın en büyük gururum

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

Sultan arşivini açtı! Türkan Şoray kızının doğum gününü nostaljik paylaşımlarla kutladı: Varlığın en büyük gururum

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

Sultan arşivini açtı! Türkan Şoray kızının doğum gününü nostaljik paylaşımlarla kutladı: Varlığın en büyük gururum

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

Sultan arşivini açtı! Türkan Şoray kızının doğum gününü nostaljik paylaşımlarla kutladı: Varlığın en büyük gururum

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

Sultan arşivini açtı! Türkan Şoray kızının doğum gününü nostaljik paylaşımlarla kutladı: Varlığın en büyük gururum

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

Sultan arşivini açtı! Türkan Şoray kızının doğum gününü nostaljik paylaşımlarla kutladı: Varlığın en büyük gururum

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

Sultan arşivini açtı! Türkan Şoray kızının doğum gününü nostaljik paylaşımlarla kutladı: Varlığın en büyük gururum

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

Sultan arşivini açtı! Türkan Şoray kızının doğum gününü nostaljik paylaşımlarla kutladı: Varlığın en büyük gururum

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

Sultan arşivini açtı! Türkan Şoray kızının doğum gününü nostaljik paylaşımlarla kutladı: Varlığın en büyük gururum

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

Sultan arşivini açtı! Türkan Şoray kızının doğum gününü nostaljik paylaşımlarla kutladı: Varlığın en büyük gururum

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

Sultan arşivini açtı! Türkan Şoray kızının doğum gününü nostaljik paylaşımlarla kutladı: Varlığın en büyük gururum

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ

Sultan arşivini açtı! Türkan Şoray kızının doğum gününü nostaljik paylaşımlarla kutladı: Varlığın en büyük gururum

MARC CUCURELLA VE OĞLU MATEO

Sultan arşivini açtı! Türkan Şoray kızının doğum gününü nostaljik paylaşımlarla kutladı: Varlığın en büyük gururum

ÖZGÜN UĞURLU'NUN ÇOCUĞU EDİZ