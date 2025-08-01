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Sultan olmadan önce yüzü bakın nasıldı...Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı

Birçoğumuz Türkan Şoray'ın doğal güzel olduğunu düşünüyorduk değil mi? Eşsiz güzelliği ve efsane oyunculuğuyla Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Türkan Şoray'ın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu. Şoray'ın 'Sultan' olmadan önce yüzü bakın nasıldı...

Giriş Tarihi: 01.08.2025 09:00 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 09:09
Sultan olmadan önce yüzü bakın nasıldı...Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı

Al Yazmalım, Dila Hanım, Kara Gözlüm gibi başarılı filmlerle hafızalara kazınan Türkan Şoray, Türk sinemasının devlerinden biri. Unutulmaz sanatçılar arasında yer alan ve oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de büyük beğeni toplayan Şoray'ın estetiksiz halini görenler çok şaşırdı.

Sultan olmadan önce yüzü bakın nasıldı...Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı

Henüz kariyerinin başındayken burnunu, dudağını yaptıran Türkan Şoray'ın ilk bakışta tahmin edilemeyen estetiklerini duyanlar doktorunu tebrik etti.

Sultan olmadan önce yüzü bakın nasıldı...Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle övgüleri toplayan, verdiği kilolar sonrası eski formuna kavuşan Türkan Şoray'ın fransız askısı yöntemi ile de gençleştiği biliniyor.

Sultan olmadan önce yüzü bakın nasıldı...Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray son olarak kariyerinin ilk yıllarındaki halleri ile sosyal medyaya damga vurdu.

Sultan olmadan önce yüzü bakın nasıldı...Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı

Birçoğumuz Türkan Şoray'ın doğal güzel olduğunu düşünüyorduk değil mi?

Türkan Şoray'ın aslında geçmişinde de bir çok estetik operasyon var.

Sultan olmadan önce yüzü bakın nasıldı...Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı

İşte Türkan Şoray'ın estetiksiz hali...

Sultan olmadan önce yüzü bakın nasıldı...Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı

İşte Türkan Şoray'ın estetiksiz hali...

Sultan olmadan önce yüzü bakın nasıldı...Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı

Fotoğrafları paylaşan hollywoodyuzleri isimli sayfa Şoray'ın iki kez geçirdiği estetik işlem sonrası doğal bir burna kavuştuğunu belirtti.

Sultan olmadan önce yüzü bakın nasıldı...Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı

Estetikle bambaşka birine dönüşen diğer ünlü isimleri sizler için derledik...

SILA TÜRKOĞLU

Sultan olmadan önce yüzü bakın nasıldı...Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı

SILA TÜRKOĞLU

Sultan olmadan önce yüzü bakın nasıldı...Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı

ÇİŞİL ORAL

Sultan olmadan önce yüzü bakın nasıldı...Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı

ÇİŞİL ORAL

Sultan olmadan önce yüzü bakın nasıldı...Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı

ÇİŞİL ORAL

Sultan olmadan önce yüzü bakın nasıldı...Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı

HİLAL ALTINBİLEK

Sultan olmadan önce yüzü bakın nasıldı...Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı

HİLAL ALTINBİLEK

Sultan olmadan önce yüzü bakın nasıldı...Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı

HİLAL ALTINBİLEK

Sultan olmadan önce yüzü bakın nasıldı...Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı

ŞARKICI HADİSE

Sultan olmadan önce yüzü bakın nasıldı...Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı

ŞARKICI HADİSE

Sultan olmadan önce yüzü bakın nasıldı...Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı

ŞARKICI HADİSE

Sultan olmadan önce yüzü bakın nasıldı...Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı

ŞARKICI HADİSE

Sultan olmadan önce yüzü bakın nasıldı...Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Sultan olmadan önce yüzü bakın nasıldı...Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Sultan olmadan önce yüzü bakın nasıldı...Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Sultan olmadan önce yüzü bakın nasıldı...Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL

Sultan olmadan önce yüzü bakın nasıldı...Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı

SURVİVOR SABRİYE ŞENGÜL