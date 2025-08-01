Sultan olmadan önce yüzü bakın nasıldı...Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı

Al Yazmalım, Dila Hanım, Kara Gözlüm gibi başarılı filmlerle hafızalara kazınan Türkan Şoray, Türk sinemasının devlerinden biri. Unutulmaz sanatçılar arasında yer alan ve oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de büyük beğeni toplayan Şoray'ın estetiksiz halini görenler çok şaşırdı.