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Sultan olmadan önce yüzü bakın nasıldı...Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı
Sultan olmadan önce yüzü bakın nasıldı...Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray’ın estetiksiz hali ağızları açık bıraktı
Birçoğumuz Türkan Şoray'ın doğal güzel olduğunu düşünüyorduk değil mi? Eşsiz güzelliği ve efsane oyunculuğuyla Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Türkan Şoray'ın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu. Şoray'ın 'Sultan' olmadan önce yüzü bakın nasıldı...
Giriş Tarihi: 01.08.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 09:09