İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, davalı yapım şirketleri ile feri müdahil MÜ-YAP'ın tüm savunmalarını reddederek davanın kabulüne hükmetti. Sanatçının henüz kariyerinin başında, 1965 yılında yayımlayarak Türk pop müziği tarihine kazandırdığı 'Her Yerde Kar Var' şarkısı ile 'The Best of Ajda' albümünde yer alan 'Bambaşka Biri', 'Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile', 'Boş Sokak', 'Uykusuz Her Gece', 'Ya Sonra', 'Dile Kolay', 'Yeniden Başlasın' gibi 16 unutulmaz eserin dijital hakkının izinsiz şekilde yayınlandığı tespit edildi.