Trend
Galeri
Trend Magazin
Süperstar Ajda Pekkan'ın tarihi telif zaferi! İzinsiz yayınlar yasaklandı! İşte mahkemenin 4 temel hukuki tespiti...
Süperstar Ajda Pekkan'ın tarihi telif zaferi! İzinsiz yayınlar yasaklandı! İşte mahkemenin 4 temel hukuki tespiti...
Ajda Pekkan, 61 yıllık müzik kariyerine ait 373 şarkının izinsiz dijital platformlarda yayımlanmasına karşı açtığı telif davasını kazandı. Mahkeme, aralarında unutulmaz hitlerinin de bulunduğu eserlerin dijital kullanım hakkının Süperstar'a ait olduğuna hükmederek izinsiz yayınları yasakladı
Giriş Tarihi: 22.11.2026 07:30