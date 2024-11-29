Şüpheli durum çok Dündar’dan ses yok! Uğur Dündar babalık davası açan Dilara Gülatan’a ve annesi Suphiye Orancı’ya tehditler savurmuştu!

Uğur Dündar'ın bir dediği bir dediğini tutmuyor! Dündar, kendisine babalık davası açan Dilara Gülatan'ı ve annesi Suphiye Orancı'yı hedef alıp "Çarşamba akşamı TV'de program yapıp anne Suphiye Orancı hakkındaki yüz kızartıcı belgeleri açıklayacağım. İçinizden tükürme duygusu geçecek!" diye tehdit savurmuştu. Ancak Dündar yaptığı programda bu konuya hiç değinmedi. Halbuki elinde gerçekten sağlam belgeler olsa o yayını yapar, aynı belgeleri de mahkemeye sunardı. Öte yandan Dündar, Adli Tıp raporuyla ilgili 5 şüpheli durum hakkında da tek kelime etmiyor. Çünkü Dilara Gülatan'ın avukatlarının yaptıkları itirazın haklı gerekçeleri olduğunu o da iyi biliyor.