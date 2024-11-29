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Şüpheli durum çok Dündar’dan ses yok! Uğur Dündar babalık davası açan Dilara Gülatan’a ve annesi Suphiye Orancı’ya tehditler savurmuştu!

Uğur Dündar'ın bir dediği bir dediğini tutmuyor! Dündar, kendisine babalık davası açan Dilara Gülatan'ı ve annesi Suphiye Orancı'yı hedef alıp "Çarşamba akşamı TV'de program yapıp anne Suphiye Orancı hakkındaki yüz kızartıcı belgeleri açıklayacağım. İçinizden tükürme duygusu geçecek!" diye tehdit savurmuştu. Ancak Dündar yaptığı programda bu konuya hiç değinmedi. Halbuki elinde gerçekten sağlam belgeler olsa o yayını yapar, aynı belgeleri de mahkemeye sunardı. Öte yandan Dündar, Adli Tıp raporuyla ilgili 5 şüpheli durum hakkında da tek kelime etmiyor. Çünkü Dilara Gülatan'ın avukatlarının yaptıkları itirazın haklı gerekçeleri olduğunu o da iyi biliyor.

Tuba KALÇIK
Giriş Tarihi: 29.11.2024 06:23 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 06:26
Şüpheli durum çok Dündar’dan ses yok! Uğur Dündar babalık davası açan Dilara Gülatan’a ve annesi Suphiye Orancı’ya tehditler savurmuştu!

Uğur Dündar'a açılan babalık davasını haber yapmamız bazılarını çok rahatsız etmiş anlaşılan. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici her zamanki gibi tek taraflı yorumlamış yapılan haberleri.

Şüpheli durum çok Dündar’dan ses yok! Uğur Dündar babalık davası açan Dilara Gülatan’a ve annesi Suphiye Orancı’ya tehditler savurmuştu!

Uzun uzun da yazı döşemiş, Uğur Dündar'ı linç ediyormuşuz. Artık muhalif olacağım diye nasıl bir evreye geçtiyse Faruk Bildirici, gerçeklik algısını da kaybetmiş anlaşılan. Yazısında baştan aşağıya bizi suçlayıcı bir üslup kullanmış. Ama Uğur Dündar'a toz kondurmamış. Yani tam anlamıyla 'mağdur edebiyatı' yapmış... Mağdur da tabii ki Uğur Dündar ona göre. İki kız kardeşin mağduriyeti umurunda bile değil Faruk Bey'in...

Şüpheli durum çok Dündar’dan ses yok! Uğur Dündar babalık davası açan Dilara Gülatan’a ve annesi Suphiye Orancı’ya tehditler savurmuştu!

TEK TARAFLI BİR BAKIŞ
Öncelikle şunu söyleyeyim, Uğur Dündar'ı kimsenin linç ettiği yok. Haberin medyaya yansıdığı ilk günden beri, Uğur Dündar'ın da açıklamalarına yer veriyoruz. Faruk Bey, sadece işine gelen bölümleri yazısına almış anlaşılan. Yoksa böyle bir detayı gözden kaçırmış olamazdı. Tek taraflılığı bırakıp, nesnel yaklaşsa Uğur Dündar'ın sosyal medya paylaşımlarına haberin içinde yer verdiğimizi görürdü...

Şüpheli durum çok Dündar’dan ses yok! Uğur Dündar babalık davası açan Dilara Gülatan’a ve annesi Suphiye Orancı’ya tehditler savurmuştu!

Uğur Dündar davanın medyaya yansıdığı ilk günden beri iki kız kardeş ve annelerini hedef gösteren birçok açıklama yaptı hem ekranlardan hem de sosyal medyasından. Bir zahmet onlara da yer verseydiniz yazınızda Faruk Bey. Ama verir mi vermez...

Şüpheli durum çok Dündar’dan ses yok! Uğur Dündar babalık davası açan Dilara Gülatan’a ve annesi Suphiye Orancı’ya tehditler savurmuştu!

Bir kadına yönelik 'Yüz kızartıcı belgeler yayınlayacağım... İçinizden tükürme duygusu geçecek' sözlerine de iki kelam etseydiniz. Kadına şiddetin, hedef göstermenin, itibarsızlaştırmaya çalışmanın en somut örneğidir bu sözler.

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