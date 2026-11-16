Sürpriz evliliğin ardından ilk kare! Kutsi eşiyle fotoğrafını paylaştı: O hamlesi dikkat çekti...

KUTSİ ÜÇÜNCÜ KEZ NİKAH MASASINA OTURDU

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kutsi, bir süredir birlikte olduğu Sevda Sönmez ile sürpriz bir kararla dünyaevine girdi. 15 Kasım akşamı aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle evlenen sanatçı, böylece üçüncü kez nikah masasına oturdu.