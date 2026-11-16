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Sürpriz evliliğin ardından ilk kare! Kutsi eşiyle fotoğrafını paylaştı: O hamlesi dikkat çekti...
Sürpriz evliliğin ardından ilk kare! Kutsi eşiyle fotoğrafını paylaştı: O hamlesi dikkat çekti...
Sevda Sönmez ile sürpriz bir düğünle üçüncü kez dünyaevine giren Kutsi'den evlilik sonrası ilk paylaşım geldi. Eşiyle mutluluk pozunu yayınlayan ünlü şarkıcının fotoğrafın ardından yaptığı o hamle sosyal medyada merak uyandırdı.
Giriş Tarihi: 16.11.2026 15:57
Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 16:02