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Sürpriz evliliğin ardından ilk kare! Kutsi eşiyle fotoğrafını paylaştı: O hamlesi dikkat çekti...

Sevda Sönmez ile sürpriz bir düğünle üçüncü kez dünyaevine giren Kutsi'den evlilik sonrası ilk paylaşım geldi. Eşiyle mutluluk pozunu yayınlayan ünlü şarkıcının fotoğrafın ardından yaptığı o hamle sosyal medyada merak uyandırdı.

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 16.11.2026 15:57 Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 16:02
Sürpriz evliliğin ardından ilk kare! Kutsi eşiyle fotoğrafını paylaştı: O hamlesi dikkat çekti...

Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, müzik dünyasında "Ağlama Kalbim" ve "Sana Ne" gibi sevilen şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşırken, oyunculuk kariyerinde ise özellikle "Doktorlar" dizisinde hayat verdiği Levent karakteriyle hafızalara kazındı.

Sürpriz evliliğin ardından ilk kare! Kutsi eşiyle fotoğrafını paylaştı: O hamlesi dikkat çekti...

Hem şarkıları hem de rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren ünlü isim, bu kez özel hayatındaki gelişmeyle gündeme geldi.

Sürpriz evliliğin ardından ilk kare! Kutsi eşiyle fotoğrafını paylaştı: O hamlesi dikkat çekti...

KUTSİ ÜÇÜNCÜ KEZ NİKAH MASASINA OTURDU

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kutsi, bir süredir birlikte olduğu Sevda Sönmez ile sürpriz bir kararla dünyaevine girdi. 15 Kasım akşamı aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle evlenen sanatçı, böylece üçüncü kez nikah masasına oturdu.

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Sürpriz evliliğin ardından ilk kare! Kutsi eşiyle fotoğrafını paylaştı: O hamlesi dikkat çekti...

Çiftin mutluluğuna ortak olan Bayram, törenden kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak Kutsi ve Sevda Sönmez'e mutluluk diledi.

Sürpriz evliliğin ardından ilk kare! Kutsi eşiyle fotoğrafını paylaştı: O hamlesi dikkat çekti...

EŞİYLE İLK KARESİNİ PAYLAŞTI

Sürpriz nikahın ardından gözler Kutsi'nin sosyal medya hesabına çevrildi. Ünlü şarkıcı, yeni eşi Sevda Sönmez ile birlikte olduğu ilk kareyi takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede beğeni alan fotoğraf, takipçilerinin de ilgisini çekti.

Sürpriz evliliğin ardından ilk kare! Kutsi eşiyle fotoğrafını paylaştı: O hamlesi dikkat çekti...

GÖNDERSİNİ YORUMLARA KAPATTI

Ancak paylaşımda dikkat çeken tek ayrıntı fotoğraf olmadı. Kutsi'nin gönderisine yorum yapılmasını kapatması da gözlerden kaçmadı. Eşiyle ilk karesini sevenleriyle buluşturan sanatçının bu tercihi, sosyal medyada merak uyandıran detaylardan biri oldu.

Sürpriz evliliğin ardından ilk kare! Kutsi eşiyle fotoğrafını paylaştı: O hamlesi dikkat çekti...
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Sürpriz evliliğin ardından ilk kare! Kutsi eşiyle fotoğrafını paylaştı: O hamlesi dikkat çekti...

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Sürpriz evliliğin ardından ilk kare! Kutsi eşiyle fotoğrafını paylaştı: O hamlesi dikkat çekti...

FERİT KAYA-YASEMİN CEREN

Sürpriz evliliğin ardından ilk kare! Kutsi eşiyle fotoğrafını paylaştı: O hamlesi dikkat çekti...

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Sürpriz evliliğin ardından ilk kare! Kutsi eşiyle fotoğrafını paylaştı: O hamlesi dikkat çekti...

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Sürpriz evliliğin ardından ilk kare! Kutsi eşiyle fotoğrafını paylaştı: O hamlesi dikkat çekti...

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Sürpriz evliliğin ardından ilk kare! Kutsi eşiyle fotoğrafını paylaştı: O hamlesi dikkat çekti...

NAZAN KESAL-ERCAN KESAL

Sürpriz evliliğin ardından ilk kare! Kutsi eşiyle fotoğrafını paylaştı: O hamlesi dikkat çekti...

YUNUS BÜLBÜL- NESLİHAN MUTLU

Sürpriz evliliğin ardından ilk kare! Kutsi eşiyle fotoğrafını paylaştı: O hamlesi dikkat çekti...

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Sürpriz evliliğin ardından ilk kare! Kutsi eşiyle fotoğrafını paylaştı: O hamlesi dikkat çekti...

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Sürpriz evliliğin ardından ilk kare! Kutsi eşiyle fotoğrafını paylaştı: O hamlesi dikkat çekti...

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Sürpriz evliliğin ardından ilk kare! Kutsi eşiyle fotoğrafını paylaştı: O hamlesi dikkat çekti...

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Sürpriz evliliğin ardından ilk kare! Kutsi eşiyle fotoğrafını paylaştı: O hamlesi dikkat çekti...

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

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NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

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OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

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DUA LİPA-CALLUM TURNER

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NAZLI BULUM- DORUK KAYA

Sürpriz evliliğin ardından ilk kare! Kutsi eşiyle fotoğrafını paylaştı: O hamlesi dikkat çekti...

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