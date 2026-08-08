Sürpriz ziyaret gerçeği ortaya çıkardı! Kavak Yelleri’nin Osman Amca’sı Erol Aksoy bakımevinde... İşte son hali!

Usta sanatçının kapısını çalan isim ise fotoğrafçı Murad Salahlı oldu. Sosyal medya hesabından yürekleri ısıtan kareler paylaşan Salahlı, "Hâlâ aynı güler yüzüyle ve enerjisiyle bizleri mutlu etmeye devam ediyor" notunu düştü. Objektiflere gülümseyerek poz veren usta oyuncunun sağlık durumunun gayet iyi olması ve neşesinden hiçbir şey kaybetmemesi sevenlerinin yüreğine su serpti. Erol Aksoy, kendisini unutmayan hayranlarına Salahlı aracılığıyla bolca sevgi ve selam gönderdi.