Trend Galeri Trend Magazin Sürpriz ziyaret gerçeği ortaya çıkardı! Kavak Yelleri'nin Osman Amca'sı Erol Aksoy bakımevinde... İşte son hali!

Sürpriz ziyaret gerçeği ortaya çıkardı! Kavak Yelleri'nin Osman Amca'sı Erol Aksoy bakımevinde... İşte son hali!

Ekranların efsane dizisi Kavak Yelleri'nin en sevilen isimlerinden biriydi, şimdiki adresi ise duyanları şaşkına çevirdi! Yıllarca evlerimize konuk olan usta ismin son halini görenler gözlerine inanamadı. Peki, hafızalara kazınan o efsane oyuncu şimdi nerede ve nasıl bir hayat yaşıyor?

Giriş Tarihi: 08.08.2026 15:24 Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 15:26
Sürpriz ziyaret gerçeği ortaya çıkardı! Kavak Yelleri’nin Osman Amca’sı Erol Aksoy bakımevinde... İşte son hali!

Türk televizyon tarihine damga vuran Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı "Osman Amca" karakteriyle gönüllere taht kuran usta oyuncu Erol Aksoy'un son hali ortaya çıktı. 89 yaşındaki çınar, şimdilerde hayatının geri kalanını İzmir'deki bir bakımevinde sürdürüyor.

Sürpriz ziyaret gerçeği ortaya çıkardı! Kavak Yelleri’nin Osman Amca’sı Erol Aksoy bakımevinde... İşte son hali!

Usta sanatçının kapısını çalan isim ise fotoğrafçı Murad Salahlı oldu. Sosyal medya hesabından yürekleri ısıtan kareler paylaşan Salahlı, "Hâlâ aynı güler yüzüyle ve enerjisiyle bizleri mutlu etmeye devam ediyor" notunu düştü. Objektiflere gülümseyerek poz veren usta oyuncunun sağlık durumunun gayet iyi olması ve neşesinden hiçbir şey kaybetmemesi sevenlerinin yüreğine su serpti. Erol Aksoy, kendisini unutmayan hayranlarına Salahlı aracılığıyla bolca sevgi ve selam gönderdi.

Sürpriz ziyaret gerçeği ortaya çıkardı! Kavak Yelleri’nin Osman Amca’sı Erol Aksoy bakımevinde... İşte son hali!

İŞTE ESRA EROL'UN SON HALİ!

Kariyeri boyunca sadece Kavak Yelleri ile değil; Yaprak Dökümü, Baba Candır, Mucize Aşk 2, Vezir Parmağı ve İlk Öpücük gibi sayısız başarılı projeyle izleyici karşısına çıkan Erol Aksoy'un bu huzurlu halleri, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Yılların eskitemediği tebessümüyle usta isim, kalplerimizdeki sıcak yerini korumaya devam ediyor.

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Sürpriz ziyaret gerçeği ortaya çıkardı! Kavak Yelleri’nin Osman Amca’sı Erol Aksoy bakımevinde... İşte son hali!

HUZUREVİNE ADIM ATAN BİR DİĞER İSİM MURAT ORMİYAK!

Bir dönem Rıza Baba'nın en yakın çalışma arkadaşı olarak operasyonları yöneten, sert ama babacan tavrıyla hafızalara kazınan Vedat Müdür, yani usta oyuncu Murat Ormiyak, şimdilerde setlerden çok uzakta bir yaşam sürüyor.

Sürpriz ziyaret gerçeği ortaya çıkardı! Kavak Yelleri’nin Osman Amca’sı Erol Aksoy bakımevinde... İşte son hali!

Uzun süredir nerede olduğu merak edilen usta ismin, İstanbul'un göbeğinde, Taksim'de bir huzurevinde yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı.

Sürpriz ziyaret gerçeği ortaya çıkardı! Kavak Yelleri’nin Osman Amca’sı Erol Aksoy bakımevinde... İşte son hali!

"HİÇ MUTLU DEĞİLİM"

Bir Youtube kanalına konuşan ve samimi açıklamalarda bulunan Ormiyak, huzurevi odasından tüm Türkiye'ye seslendi. Şartlarının zorluğuna değinen ve yalnızlığını dile getiren usta oyuncu, "Taksim'de bir huzurevinde kalıyorum. Doğal olarak hiç mutlu değilim" diyerek herkesi hüzne boğdu.

Sürpriz ziyaret gerçeği ortaya çıkardı! Kavak Yelleri’nin Osman Amca’sı Erol Aksoy bakımevinde... İşte son hali!

SETLERE AÇIK ÇAĞRI

Mesleğine olan tutkusundan hiçbir şey kaybetmediğini belirten Murat Ormiyak, en büyük özleminin yeniden kamera karşısına geçmek olduğunu söyledi. "Arka Sokaklar'ı özlüyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıt ise adeta bir iç döküştü...

Sürpriz ziyaret gerçeği ortaya çıkardı! Kavak Yelleri’nin Osman Amca’sı Erol Aksoy bakımevinde... İşte son hali!

"Çok özlüyorum. Ama artık teklif gelmiyor. Bana güzel, Arka Sokaklar gibi 17 sene, 20 sene oynayabileceğim bir işle gelsinler, o kadar mutlu olurum ki..." diyerek durumunu anlatan Ormiyak'ın gözlerinin dolması sevenlerinin de yüreğini dağladı.

Sürpriz ziyaret gerçeği ortaya çıkardı! Kavak Yelleri’nin Osman Amca’sı Erol Aksoy bakımevinde... İşte son hali!

Murat Ormiyak'ın bu dramatik hayat hikayesi, akıllara Yeşilçam'ın bir diğer dev ismini getirdi. Hakan Ural, İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Yalçın Dümer, Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi devlerle kamera karşısına geçen, güzelliği ve oyunculuğuyla bir döneme damga vuran Sevtap Parman'dan da hayranlarını üzen haberler geldi...

Sürpriz ziyaret gerçeği ortaya çıkardı! Kavak Yelleri’nin Osman Amca’sı Erol Aksoy bakımevinde... İşte son hali!

Yeşilçam'ın en güzel kötü kadın karakterlerine hayat veren Sevtap Parman, 2011'de oyunculuğu tamamen bırakmış ve geçinebilmek için bir dükkan açmıştı.

Sürpriz ziyaret gerçeği ortaya çıkardı! Kavak Yelleri’nin Osman Amca’sı Erol Aksoy bakımevinde... İşte son hali!

Annesini kaybeden oyuncunun, yaşadığı ruhsal çöküntünün etkisiyle 3 yıl önce Alzheimer'a yakalandığı öğrenildi.

Sürpriz ziyaret gerçeği ortaya çıkardı! Kavak Yelleri’nin Osman Amca’sı Erol Aksoy bakımevinde... İşte son hali!

Sevtap Parman'ın kız kardeşi tarafından bir bakım merkezine yerleştirildiği de ortaya çıktı.

Sürpriz ziyaret gerçeği ortaya çıkardı! Kavak Yelleri’nin Osman Amca’sı Erol Aksoy bakımevinde... İşte son hali!

HUZUREVİNE YERLEŞEN BİR BAŞKA İSİM: TULUĞ ÇİZGEN

Komedi film ve dizilerinin ilk akla gelen kadın oyuncuların Tuluğ Çizgen son görüntüsü ile gündem oldu.

Sürpriz ziyaret gerçeği ortaya çıkardı! Kavak Yelleri’nin Osman Amca’sı Erol Aksoy bakımevinde... İşte son hali!

Sayısız film ve dizide yer alan usta oyuncu Tuluğ Çizgen Perihan Abla'da "Meraklı Melahat", Ruhsar'da "Gözüm Abla", Ayrılsak da Beraberiz dizisinde "Mehveş" olarak gönülleri fethetti.

Sürpriz ziyaret gerçeği ortaya çıkardı! Kavak Yelleri’nin Osman Amca’sı Erol Aksoy bakımevinde... İşte son hali!

Son olarak 2013 yılında Cesur Hemşire dizisinde yer alan Tuluğ Çizgen, Bodrum Yalıkavak'a yerleşmiş gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.

Sürpriz ziyaret gerçeği ortaya çıkardı! Kavak Yelleri’nin Osman Amca’sı Erol Aksoy bakımevinde... İşte son hali!

Gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden yılların oyuncusu Tuluğ Çizgen'in son hali uzun süre sonra ortaya çıktı.

Sürpriz ziyaret gerçeği ortaya çıkardı! Kavak Yelleri’nin Osman Amca’sı Erol Aksoy bakımevinde... İşte son hali!

Tuluğ Çizgen'in son hali geçen yılların kanıtı gibi oldu. İşte Perihan Abla'nın Meraklı Melahat'ı, Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı Tuluğ Çizgen'in son hali...

Sürpriz ziyaret gerçeği ortaya çıkardı! Kavak Yelleri’nin Osman Amca’sı Erol Aksoy bakımevinde... İşte son hali!

Tuluğ Çizgen'in son hali bir hayran fotoğrafıyla ortaya çıktı.

Sürpriz ziyaret gerçeği ortaya çıkardı! Kavak Yelleri’nin Osman Amca’sı Erol Aksoy bakımevinde... İşte son hali!

Çizgen'i kaldığı bakım evinde ziyaret eden hayranı "Tuluğ Çizgen hanımefendiyi gayet sağlıklı gördüm. İyi ki var" dedi.

Sürpriz ziyaret gerçeği ortaya çıkardı! Kavak Yelleri’nin Osman Amca’sı Erol Aksoy bakımevinde... İşte son hali!

Saçları beyazlasa da yüzündeki estetik dokunuşlar sayesinde yıllara meydan okuyan Tuluğ Çizgen'e "Makyajlı olsa çok da değişmemiş" yorumları yapıldı.

Sürpriz ziyaret gerçeği ortaya çıkardı! Kavak Yelleri’nin Osman Amca’sı Erol Aksoy bakımevinde... İşte son hali!

HUZUREVİNDE YAŞAMINI SÜRDÜREN BİR DİĞER USTA SANATÇI: NECATİ BİLGİÇ

Yeşilçam dünyasında birçok kez kamera karşısına geçen ve Kemal Sunal ve Şener Şen ile aynı projede alan Necati Bilgiç, şimdilerde zor günlerden geçiyor.

Sürpriz ziyaret gerçeği ortaya çıkardı! Kavak Yelleri’nin Osman Amca’sı Erol Aksoy bakımevinde... İşte son hali!

Şimdilerde huzurevinde yaşamını sürdüren emektar oyuncunun 2016 yılında açık kalp ameliyatı olduğu öğrenilmişti.

Sürpriz ziyaret gerçeği ortaya çıkardı! Kavak Yelleri’nin Osman Amca’sı Erol Aksoy bakımevinde... İşte son hali!

Operasyon sonrasında psikolojik sorunlar yaşayan 72 yaşındaki usta oyuncunun şizofreni teşhisi almıştı.

Sürpriz ziyaret gerçeği ortaya çıkardı! Kavak Yelleri’nin Osman Amca’sı Erol Aksoy bakımevinde... İşte son hali!

Artık kameralardan uzak duran Necati Bilgiç'in son hali ortaya çıktı...

Sürpriz ziyaret gerçeği ortaya çıkardı! Kavak Yelleri’nin Osman Amca’sı Erol Aksoy bakımevinde... İşte son hali!

Usta oyuncunun bir hayranı tarafından çekilen fotoğrafı kısa sürede yayıldı.