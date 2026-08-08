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Sürpriz ziyaret gerçeği ortaya çıkardı! Kavak Yelleri'nin Osman Amca'sı Erol Aksoy bakımevinde... İşte son hali!
Sürpriz ziyaret gerçeği ortaya çıkardı! Kavak Yelleri'nin Osman Amca'sı Erol Aksoy bakımevinde... İşte son hali!
Ekranların efsane dizisi Kavak Yelleri'nin en sevilen isimlerinden biriydi, şimdiki adresi ise duyanları şaşkına çevirdi! Yıllarca evlerimize konuk olan usta ismin son halini görenler gözlerine inanamadı. Peki, hafızalara kazınan o efsane oyuncu şimdi nerede ve nasıl bir hayat yaşıyor?
Giriş Tarihi: 08.08.2026 15:24
Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 15:26