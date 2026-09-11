Survivor Çağrı Atakan’dan yürek burkan paylaşım! “Sensiz ilk doğum günüm…”

Tıpkı Ferhan Şensoy'un evlatları gibi, hayatlarının en büyük dayanağını yitiren ve sosyal medyada dile getirdikleri duygusal mesajlarla anne ya da babalarına olan özlemlerini paylaşan pek çok ünlü isim bulunuyor. İşte anne veya babasını kaybederek bu büyük acıyla yüzleşen diğer ünlü isimler...

FİLİZ AKIN

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Filiz Akın'ın hayatındaki acı olaylardan biri de yıllar önce ailesinin yaşadığı korkunç cinayet oldu. Akın'ın babası ve üvey annesi, İzmir'in Hatay ilçesindeki evlerinde boğularak öldürüldü.

Çifti, Filiz Akın'ın üvey teyzesi evde ölü halde buldu. Yapılan soruşturmanın ardından cinayetin, daha önce evde kiracı olarak yaşayan kişiler tarafından soygun amacıyla gerçekleştirildiği ortaya çıktı.