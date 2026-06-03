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Survivor çiftinden heyecanlandıran haber: Sude Burcu ve Mert Öcal çifti bebeklerinin kime benzediğini duyurdu...
Survivor çiftinden heyecanlandıran haber: Sude Burcu ve Mert Öcal çifti bebeklerinin kime benzediğini duyurdu...
Survivor pistinden nikah masasına uzanan aşklarında bebek heyecanı yaşayan Sude Burcu ve Mert Öcal çifti, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ultrason görüntülerinin ardından ünlü güzel, kızlarının kime benzeyeceğini asansör pozuna düştüğü o notla ilan etti.
Giriş Tarihi: 03.06.2026 14:43
Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 14:46