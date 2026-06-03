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Survivor çiftinden heyecanlandıran haber: Sude Burcu ve Mert Öcal çifti bebeklerinin kime benzediğini duyurdu...

Survivor pistinden nikah masasına uzanan aşklarında bebek heyecanı yaşayan Sude Burcu ve Mert Öcal çifti, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ultrason görüntülerinin ardından ünlü güzel, kızlarının kime benzeyeceğini asansör pozuna düştüğü o notla ilan etti.

Giriş Tarihi: 03.06.2026 14:43 Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 14:46
Survivor çiftinden heyecanlandıran haber: Sude Burcu ve Mert Öcal çifti bebeklerinin kime benzediğini duyurdu...

Survivor'un sevilen yarışmacılarından Mert Öcal, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Sude Burcu ile 2022 yılında aile arasında gerçekleştirilen sade bir törenle nişanlanmıştı.

Survivor çiftinden heyecanlandıran haber: Sude Burcu ve Mert Öcal çifti bebeklerinin kime benzediğini duyurdu...

Survivor All Star 2022'ye ilişkileriyle damga vuran Mert Öcal ve Sude Burcu, 2023 Eylül ayında düzenlenen görkemli bir törenle evlenmişti.

Survivor çiftinden heyecanlandıran haber: Sude Burcu ve Mert Öcal çifti bebeklerinin kime benzediğini duyurdu...

Sosyal medya hesaplarından sık sık mutluluk karelerini yayınlayan çiftten müjdeli haber gelmişti.

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Survivor çiftinden heyecanlandıran haber: Sude Burcu ve Mert Öcal çifti bebeklerinin kime benzediğini duyurdu...

Ünlü çift, bebek beklediklerini duyurarak ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşadıklarını sevenleriyle paylaşmıştı.

Survivor çiftinden heyecanlandıran haber: Sude Burcu ve Mert Öcal çifti bebeklerinin kime benzediğini duyurdu...

İkilinin "Hikayemize yeni bir karakter ekleniyor" notuyla yaptıkları paylaşıma kısa sürede tebrik mesajları gelmişti. Sude Burcu'nun karnı burnunda hamilelik karelerine ise kısa sürede beğeni yağmıştı.

Survivor çiftinden heyecanlandıran haber: Sude Burcu ve Mert Öcal çifti bebeklerinin kime benzediğini duyurdu...

Kız bebek bekleyen ve hamilelik sürecini adım adım takipçileriyle paylaşan güzel yarışmacı, son olarak eşi Mert Öcal ile birlikte asansör aynasından çekildiği bir pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Ultrason muayenesi sonrası gelen heyecan verici detayları takipçileriyle paylaşan Sude Burcu, bebeğin kime benzediğini ilk kez açıkladı.

Karnının iyice belirginleştiği görülen Sude Burcu, eşiyle birlikte verdiği neşeli poza şu notu düştü:

"Her şey yolunda çok şükür. Ve arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla şimdilik babasına benzeyen bir kızımız var "

Survivor çiftinden heyecanlandıran haber: Sude Burcu ve Mert Öcal çifti bebeklerinin kime benzediğini duyurdu...

BEBEK BEKLEYEN BİR DİĞER ÇİFT İSE FEYYAZ ŞERİFOĞLU İLE SPİKER MERVE DİNÇKOL

"Camdaki Kız" dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol, geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul'da dünyaevine girdi.

Survivor çiftinden heyecanlandıran haber: Sude Burcu ve Mert Öcal çifti bebeklerinin kime benzediğini duyurdu...

Aşklarını gözlerden uzak yaşayan Dinçkol ile Şerifoğlu nikahtan aylar sonra bebek müjdesini paylaşmıştı. İlk kez anne olmaya hazırlanan Merve Dinçkol, müjdeyi sosyal medya hesabından açıklamıştı.

Survivor çiftinden heyecanlandıran haber: Sude Burcu ve Mert Öcal çifti bebeklerinin kime benzediğini duyurdu...

Karnının büyüdüğü görülen Merve Dinçkol, eşi Feyyaz Şerifoğlu ile paylaştığı karelerle hamile olduğunu duyurmuştu.

Survivor çiftinden heyecanlandıran haber: Sude Burcu ve Mert Öcal çifti bebeklerinin kime benzediğini duyurdu...

CİNSİYETİ BELLİ OLDU

Son olarak rutin doktor kontrollerinden çıkan çift, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Merve Dinçkol, "Bir aksilik olmazsa ağustos ayında bebeğimize kavuşacağız. Bir kızımız olacak. İsim konusunu hâlâ düşünüyoruz, sağlıklı olsun" dedi.

Survivor çiftinden heyecanlandıran haber: Sude Burcu ve Mert Öcal çifti bebeklerinin kime benzediğini duyurdu...

Şu sıralar babalık heyecanı yaşayan Feyyaz Şerifoğlu, eşinin hamilelik sürecinde en büyük destekçisi oluyor.

Öte yandan ünlü çift örnek evliliğiyle de göz dolduruyor.

Survivor çiftinden heyecanlandıran haber: Sude Burcu ve Mert Öcal çifti bebeklerinin kime benzediğini duyurdu...

İşte sizler için derlediğimiz diğer evli ünlü çiftler…

DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI

Survivor çiftinden heyecanlandıran haber: Sude Burcu ve Mert Öcal çifti bebeklerinin kime benzediğini duyurdu...

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER

Survivor çiftinden heyecanlandıran haber: Sude Burcu ve Mert Öcal çifti bebeklerinin kime benzediğini duyurdu...

ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ

Survivor çiftinden heyecanlandıran haber: Sude Burcu ve Mert Öcal çifti bebeklerinin kime benzediğini duyurdu...

YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA

Survivor çiftinden heyecanlandıran haber: Sude Burcu ve Mert Öcal çifti bebeklerinin kime benzediğini duyurdu...

YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA

Survivor çiftinden heyecanlandıran haber: Sude Burcu ve Mert Öcal çifti bebeklerinin kime benzediğini duyurdu...

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Survivor çiftinden heyecanlandıran haber: Sude Burcu ve Mert Öcal çifti bebeklerinin kime benzediğini duyurdu...

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Survivor çiftinden heyecanlandıran haber: Sude Burcu ve Mert Öcal çifti bebeklerinin kime benzediğini duyurdu...
FEDON KALYONCU VE EŞİ
Survivor çiftinden heyecanlandıran haber: Sude Burcu ve Mert Öcal çifti bebeklerinin kime benzediğini duyurdu...

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Survivor çiftinden heyecanlandıran haber: Sude Burcu ve Mert Öcal çifti bebeklerinin kime benzediğini duyurdu...

NEŞE KARABÖCEK-TEVFİK YENER

Survivor çiftinden heyecanlandıran haber: Sude Burcu ve Mert Öcal çifti bebeklerinin kime benzediğini duyurdu...

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Survivor çiftinden heyecanlandıran haber: Sude Burcu ve Mert Öcal çifti bebeklerinin kime benzediğini duyurdu...

METİN ÖZÜLKÜ-EDA ÖZÜLKÜ

Survivor çiftinden heyecanlandıran haber: Sude Burcu ve Mert Öcal çifti bebeklerinin kime benzediğini duyurdu...

AHU SUNGUR-SUAT SUNGUR

Survivor çiftinden heyecanlandıran haber: Sude Burcu ve Mert Öcal çifti bebeklerinin kime benzediğini duyurdu...

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER