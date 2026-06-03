Survivor çiftinden heyecanlandıran haber: Sude Burcu ve Mert Öcal çifti bebeklerinin kime benzediğini duyurdu...

Kız bebek bekleyen ve hamilelik sürecini adım adım takipçileriyle paylaşan güzel yarışmacı, son olarak eşi Mert Öcal ile birlikte asansör aynasından çekildiği bir pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Ultrason muayenesi sonrası gelen heyecan verici detayları takipçileriyle paylaşan Sude Burcu, bebeğin kime benzediğini ilk kez açıkladı.

Karnının iyice belirginleştiği görülen Sude Burcu, eşiyle birlikte verdiği neşeli poza şu notu düştü:

"Her şey yolunda çok şükür. Ve arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla şimdilik babasına benzeyen bir kızımız var "