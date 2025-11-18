Trend Galeri Trend Magazin Survivor sunucusu Murat Ceylan sevgilisi Sude Zülal Güler’le görüntülendi! İlk kez el eleler!

Survivor sunucusu Murat Ceylan sevgilisi Sude Zülal Güler’le görüntülendi! İlk kez el eleler!

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Murat Ceylan, bir süredir oyuncu sevgilisi Sude Zülal Güler'le aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda Murat Ceylan, Sude Zülal Güler'le aşk dolu paylaşımıyla magazin gündeminde yer aldı. Ünlü çift bugün bir alışveriş merkezinde el ele görüntülendi.

Giriş Tarihi: 18.11.2025 20:10 Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 20:17
Survivor macerasına yarışmacı olarak adım atan Murat Ceylan, kısa sürede ekranların sevilen sunucularından biri haline gelmişti. Dominik'ten yaptığı paylaşımlar ve sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Ceylan, bu kez yarışma değil özel hayatıyla gündemde. Ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde Etiler'de objektiflere yakalanmıştı.

Yanında ise güzel oyuncu Sude Zülal Güler vardı. İkilinin sevgili olması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

AŞKLARINI DOYASIYA YAŞIYORLAR!

Son olarak taze çiftten romantik bir paylaşım geldi. Murat Ceylan sevgilisiyle olan karesini takipçileriyle paylaşarak kalp emojisi koydu.

Öte yandan Sude Zülal Güler yeni aşka yelken açan Murat Ceylan'dan geçtiğimiz ay da romantik bir paylaşım gelmişti.

Çiçeği burnunda aşıkların bu karesine beğeni ve yorum yağmıştı.

ÜNLÜ ÇİFT BUGÜN GÖRÜNTÜLENDİ

Aşklarını ilan eden çift, bugün bir alışveriş merkezinde alışveriş yaparken görüntülendi.

Survivor sunucusu Murat Ceylan sevgilisiyle görüntülendi

AÇIKLAMA YAPMADILAR

Ünlü çift, gazetecilere açıklama yapmaktan çekindi.

İLK KEZ EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Ünlü çift, uzun bir süre sonra ilk kez el ele görüntülendi.

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, ikilinin ilişkisi bir süredir devam ediyordu.

Daha önce adı Gizem Güneş ile anılan Murat Ceylan, bu kez Sude Zülal Güler ile ilişki yaşıyor. Öte yandan Sude Zülal Güler sevgilisi olarak daha önce Berk Atan ile anılmıştı.

SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR?

Genç oyuncu Sude Zülal Güler, 25 Ağustos 2001 tarihinde İstanbul'da doğdu. Sude Zülal Güler nereli sorusunun yanıtı ise Makedonya kökenli bir aileye dayanıyor. Henüz 24 yaşında olan Sude Zülal Güler, 1.65 boyunda ve 52 kilo ağırlığında.

Oyunculuk kariyerine 2013 yılında "Çınar" dizisiyle başlayan Sude Zülal Güler, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Ardından "Şeref Sözü", "Kazara Aşk", "Baba Yadigarı", "Öğrenci Evi" ve "Keşif" gibi yapımlarda rol aldı.

Son dönemlerde ise "Tozluyaka", "Gönül Dağı", "Zembilli" ve "Bir Sevdadır" dizilerindeki performanslarıyla adından söz ettirdi.

Özellikle Bir Sevdadır dizisinde canlandırdığı Yeşil karakteri, onu genç kuşağın en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirdi.

Sude Zülal Güler, son olarak Zembilli dizisine rol aldı.