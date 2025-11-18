Trend
Survivor sunucusu Murat Ceylan sevgilisi Sude Zülal Güler’le görüntülendi! İlk kez el eleler!
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Murat Ceylan, bir süredir oyuncu sevgilisi Sude Zülal Güler'le aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda Murat Ceylan, Sude Zülal Güler'le aşk dolu paylaşımıyla magazin gündeminde yer aldı. Ünlü çift bugün bir alışveriş merkezinde el ele görüntülendi.
Giriş Tarihi: 18.11.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 20:17