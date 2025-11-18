Video Magazin Survivor sunucusu Murat Ceylan sevgilisiyle görüntülendi
18.11.2025 | 20:14

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Murat Ceylan, bir süredir oyuncu sevgilisi Sude Zülal Güler’le aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda Murat Ceylan, Sude Zülal Güler’le aşk dolu paylaşımıyla magazin gündeminde yer aldı. Ünlü çift bugün bir alışveriş merkezinde el ele görüntülendi.

