Survivor Yunanistan’ın şampiyonu aylar sonra evine döndü: Bacağı ampute edilen Stavros Floros gözyaşlarıyla karşılandı...

"ONU AİLEM GİBİ GÖRÜYORUM"

Yaşanan feci kazanın ardından hastane odasında duygusal anlar da yaşanmıştı. Kazadan sonra Manos Malliaros ile aralarındaki bağın çok daha güçlendiğini belirten Stavros Floros, onun için "Onu artık ailemden biri gibi görüyorum" ifadesini kullanmıştı.