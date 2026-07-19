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Survivor Yunanistan'ın şampiyonu aylar sonra evine döndü: Bacağı ampute edilen Stavros Floros gözyaşlarıyla karşılandı...

Dominik Cumhuriyeti'ndeki çekimler sırasında geçirdiği feci kaza sonucu bir bacağını kaybeden Survivor Yunanistan şampiyonu Stavros Floros, Amerika'daki zorlu tedavi sürecini tamamladı. Genç yarışmacının aylar sonra ülkesine döndüğü o anlarda havalimanında adeta gözyaşları sel oldu.

Giriş Tarihi: 19.07.2026 10:05 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 10:15
Survivor Yunanistan’ın şampiyonu aylar sonra evine döndü: Bacağı ampute edilen Stavros Floros gözyaşlarıyla karşılandı...

Survivor Yunanistan'ın çekimlerinin gerçekleştirildiği Dominik Cumhuriyeti'nde talihsiz bir kaza geçiren yarışmacı Stavros Floros, uzun süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından ülkesine geri döndü.

Survivor Yunanistan’ın şampiyonu aylar sonra evine döndü: Bacağı ampute edilen Stavros Floros gözyaşlarıyla karşılandı...

Dominik'te zıpkınla avlandığı sırada bir sürat teknesinin çarpması sonucu ağır yaralanan ve bacağını kaybeden Stavros Floros, hastanedeki iki aylık kritik tedavi sürecini tamamladı. Amputasyon ameliyatının ardından ilk kez ülkesine dönen genç yarışmacı, havalimanında ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından karşılandı.

Survivor Yunanistan’ın şampiyonu aylar sonra evine döndü: Bacağı ampute edilen Stavros Floros gözyaşlarıyla karşılandı...

Havalimanında duygusal anların yaşandığı karşılamada, Floros'un yakınları gözyaşlarını tutamadı.

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Survivor Yunanistan’ın şampiyonu aylar sonra evine döndü: Bacağı ampute edilen Stavros Floros gözyaşlarıyla karşılandı...

Yaşanan feci kaza ve yarışmacının aylar sonraki geri dönüşü, Yunanistan basınında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Floros'un tedavisinin bundan sonraki kısmına ülkesinde devam edileceği öğrenildi.

Survivor Yunanistan’ın şampiyonu aylar sonra evine döndü: Bacağı ampute edilen Stavros Floros gözyaşlarıyla karşılandı...

Sol bacağı diz altından ampute edilen genç yarışmacıyı geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı ziyaret ederek o anları sosyal medya hesabından yayınamıştı.

Survivor Yunanistan’ın şampiyonu aylar sonra evine döndü: Bacağı ampute edilen Stavros Floros gözyaşlarıyla karşılandı...

Stavros Floros'la fotoğraf paylaşan Ilıcalı hikayesine, "Pozitifliğin ve güçlü olmanın dersini veren güzel insan" notunu eklemişti.

Survivor Yunanistan’ın şampiyonu aylar sonra evine döndü: Bacağı ampute edilen Stavros Floros gözyaşlarıyla karşılandı...

Kazanın ardından yaşadığı büyük kayba rağmen azmini kaybetmeyen genç sporcunun hastane odasından yansıyan son görüntüleri, sosyal medyada büyük bir destek dalgası yaratmıştı.

Survivor Yunanistan’ın şampiyonu aylar sonra evine döndü: Bacağı ampute edilen Stavros Floros gözyaşlarıyla karşılandı...

Stavros Floros geçen günlerde de sosyal medya hesabında hastane odasından paylaşım yaparak, "Her şeyin iyiye gittiğini ve şükrettiğini" sözleriyle dünyanın dört bir yanından gelen duaların kendisine güç verdiğini dile getirerek destek olan herkese teşekkür etmişti.

Survivor Yunanistan’ın şampiyonu aylar sonra evine döndü: Bacağı ampute edilen Stavros Floros gözyaşlarıyla karşılandı...

"ONU AİLEM GİBİ GÖRÜYORUM"

Yaşanan feci kazanın ardından hastane odasında duygusal anlar da yaşanmıştı. Kazadan sonra Manos Malliaros ile aralarındaki bağın çok daha güçlendiğini belirten Stavros Floros, onun için "Onu artık ailemden biri gibi görüyorum" ifadesini kullanmıştı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör