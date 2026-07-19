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Survivor Yunanistan'ın şampiyonu aylar sonra evine döndü: Bacağı ampute edilen Stavros Floros gözyaşlarıyla karşılandı...
Survivor Yunanistan'ın şampiyonu aylar sonra evine döndü: Bacağı ampute edilen Stavros Floros gözyaşlarıyla karşılandı...
Dominik Cumhuriyeti'ndeki çekimler sırasında geçirdiği feci kaza sonucu bir bacağını kaybeden Survivor Yunanistan şampiyonu Stavros Floros, Amerika'daki zorlu tedavi sürecini tamamladı. Genç yarışmacının aylar sonra ülkesine döndüğü o anlarda havalimanında adeta gözyaşları sel oldu.
Giriş Tarihi: 19.07.2026 10:05
Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 10:15