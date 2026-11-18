Trend
Galeri
Trend Magazin
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere Umre ziyareti için Mekke'ye gitti: Kabe'den ilk kareler geldi...
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere Umre ziyareti için Mekke'ye gitti: Kabe'den ilk kareler geldi...
Survivor'daki hırslı mücadelesi ve yarışma sonrasında yaptırdığı estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren Nagihan Karadere, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. İşte Karadere'nin Kabe'den yaptığı ilk paylaşımlar!
Giriş Tarihi: 18.11.2026 14:26
Güncelleme Tarihi: 18.11.2026 14:37