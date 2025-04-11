Trend Galeri Trend Magazin Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner'in ikiz çocukları olduğunu biliyor musunuz? Annelerinin kopyası...

Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner'in ikiz çocukları olduğunu biliyor musunuz? Annelerinin kopyası...

atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylanda, Sümeyye Aydoğan, Burak Yörük ve Celil Nalçakan gibi oyuncularla birlikte rol alan Melike Güner, dizideki Muteber Vezirli karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Güner'in özel hayatı da gündeme geldi. Güner'in 2013 yılında iş insanı Ali Haydar Bozkurt'la olan evliliğinden ikiz çocukları olduğunu biliyor musunuz? İşte ünlü oyuncunun 'annelerinin kopyası' diyeceğiniz ikiz evlatları!

Giriş Tarihi: 11.04.2025 13:04 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 13:04
Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner’in ikiz çocukları olduğunu biliyor musunuz? Annelerinin kopyası...

atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylan, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin beğenisini kazandı. Uzun zamandır ekranlarda olmayan oyuncu Melike Güner'de dizide gösterdiği performansla oldukça dikkat çekti.

Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner’in ikiz çocukları olduğunu biliyor musunuz? Annelerinin kopyası...

Dizide Muteber Vezirli karakterini canlandıran Melike Güner'in özel hayatı da bir o kadar merak edildi.

Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner’in ikiz çocukları olduğunu biliyor musunuz? Annelerinin kopyası...

Melike Güner, 2013 yılında iş insanı Ali Haydar Bozkurt ile dünyaevine girmişti. Peki siz başarılı oyuncunun bu evliliğinden ikiz çocuklarının olduğunu biliyor musunuz?

Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner’in ikiz çocukları olduğunu biliyor musunuz? Annelerinin kopyası...

Güzel oyuncu evliliğinden bir süre sonra, oğlu Ali ve kızı Alis'i kucağına aldı.

Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner’in ikiz çocukları olduğunu biliyor musunuz? Annelerinin kopyası...

Melike Güner'in ikiz çocuklarının annelerine olan benzerlikleri ise sosyal medya halkının gözünden kaçmadı.