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Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner'in ikiz çocukları olduğunu biliyor musunuz? Annelerinin kopyası...
Sustalı Ceylan’ın Muteber’i Melike Güner'in ikiz çocukları olduğunu biliyor musunuz? Annelerinin kopyası...
atv'nin yeni dizisi Sustalı Ceylanda, Sümeyye Aydoğan, Burak Yörük ve Celil Nalçakan gibi oyuncularla birlikte rol alan Melike Güner, dizideki Muteber Vezirli karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Güner'in özel hayatı da gündeme geldi. Güner'in 2013 yılında iş insanı Ali Haydar Bozkurt'la olan evliliğinden ikiz çocukları olduğunu biliyor musunuz? İşte ünlü oyuncunun 'annelerinin kopyası' diyeceğiniz ikiz evlatları!
Giriş Tarihi: 11.04.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 13:04