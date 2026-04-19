Trend Galeri Trend Magazin Taburcu olan İbrahim Tatlıses’i ziyaret etti! Mahmut Tuncer: Aslanlar gibi!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda ameliyat oldu. Sağlık durumu iyiye giden İbrahim Tatlıses, taburcu oldu. Mahmut Tuncer, ünlü şarkıcıyı ziyaret etti. İşte o paylaşım!

Giriş Tarihi: 19.04.2026 18:48
İbrahim Tatlıses, Koşuyolu'ndaki özel bir hastanede safra kesesi ameliyatı geçirdi. Önceki gün Tatlıses'in ailesi hastaneye akın etti.

Ziyarete gelen Dilan Çıtak, "Ben de yeni öğrendim, sanırım sağlık durumu iyi. Net bir bilgim yok. İçeri girip öğreneceğim" demişti.

Yasemin Şefkatli de kayınbabası İbrahim Tatlıses için hastaneye gelen ünlü isimler arasındaydı. Şefkatli, basın mensuplarının sorularını yanıtlamamıştı.

MAHMUT TUCER ZİYARET ETTİ

Sağlık durumu iyiye giden ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, hastaneden taburcu oldu. Mahmut Tuncer, hastanede Tatlıses'i ziyaret etti.

İşte o pozlar!

NELER OLMUŞTU?

İstanbul'daki evinde aniden rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, ameliyat olmuştu.

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in tedavi süreci hakkında 11 Nisan 2026, Başhekim Dr. Engin Çakmakçı ve ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bilgi Baca ortak bir açıklama yapmıştı.

Başhekim Dr. Engin Çakmakçı, sanatçının tedavi sürecine yönelik şu bilgileri vermişti:
"7 Nisan Salı günü yüksek ateş ve tansiyon düşüklüğü nedeniyle acil servisimize başvuran hastamız İbrahim Tatlıses'in tedavisi, yoğun bakım servisimizde devam etmekteydi. Enfeksiyon kaynağı olarak safra kesesi iltihabı tanısı konulmuştu. Tedavi süreci içerisinde iyiye gidiş gözlenildi ve Profesör Doktor Bilgi Baca ve cerrahi ekibi tarafından ameliyat edilmeye karar verildi."

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bilgi Baca da, bu sabah gerçekleştirdikleri ameliyata yönelik şöyle konuşmuştu:

"SABAH 9 GİBİ AMELİYATA ALDIK"

"İbrahim Bey geldiği zaman çok şiddetli bir enfeksiyonu vardı. Bunun safra kesesi kaynaklı olduğu tanısını koyduktan sonra -tabi kullandığı birtakım kan sulandırıcı ilaçlar da olduğu için- bir süre antibiyotikle tedavi edip, bu enfeksiyonun da biraz düzelmesini bekledik. Hastamızı bu sabah 9 gibi ameliyata aldık.

"CİDDİ BİR ENFEKSİYONU VARDI"

Tabi komplike bir safra kesesiydi. Yani ciddi bir enfeksiyonu vardı. O nedenle yoğun bakım şartlarında takip ediyorduk. Ameliyatta her şey çok iyi geçti. Herhangi bir komplikasyon görmedik. Ama tabii ki bu basit bir safra kesesi ameliyatı değil. Komplike bir ameliyat olduğu için yoğun bakımda takip edilecek. Önümüzdeki hafta da her şey yolunda giderse taburcu etmeyi planlıyoruz."

DİLAN ÇITAK TATLISES HASTANEYE KOŞTU, AHMET TATLISES DIŞARDA BEKLEDİ

Öte yandan haberi alır almaz küs olduğu kızı Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü hastaneye koşmuştu. Torunu Mert, babası Ahmet Tatlıses'in ayağındaki 'elektronik kelepçe' nedeniyle hastaneye gelemediğini söylemişti.

BABASINI CAMİ AVLUSUNDA BEKLEDİ

Ahmet Tatlıses ise, hastaneye 3 kilometre uzaklıktaki bir camide beklemişti. İbrahim Tatlıses, oğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

BÜTÜN ÇOCUKLARIYLA TEK TEK GÖRÜŞTÜ

Cami avlusunda bekleyen Ahmet Tatlıses'i İbrahim Tatlıses hastane odasında yanına çağırmıştı. İbrahim Tatlıses, bütün çocuklarıyla da tek tek görüşmüştü.

AHMET TATLISES VE İBRAHİM TATLISES GÖZYAŞLARINA BOĞULDU!

Aylar sonraki görüşmede baba-oğul gözyaşlarına hakim olamamıştı.Bu görüşme sırasında Ahmet Tatlıses fenalaşmıştı.

BAYGINLIK GEÇİREN AHMET TATLISES'E MÜDAHALE EDİLDİ

Görüşme sırasında tansiyonu 19.5'a çıkan Ahmet Tatlıses'e müdahale edildiği söylenmişti.

"BENİM İSTEĞİM DOĞRULTUSUNDA YANIMA GELDİ"

İbrahim Tatlıses'in, oğlunun 3 km sınırını aşması nedeniyle olay yerine gelen polislere "Benim isteğim doğrultusunda yanıma geldi" dediği konuşulmuştu.

HASTANE ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİLER

Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses, hastane çıkışı görüntülenmiş ve burada gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

AYLAR SONRAKİ İLK GÖRÜŞMEYİ BÖYLE ANLATMIŞTI

Ahmet Tatlıses, "Babamın durumu stabil. Yoğun bakımda. İyi olacak inşallah. Görünce tansiyonum yükseldi. Burnumdan kan geldi. Beni müşahedeye aldılar. Demek ki böyle oluyormuş. Hıçkıra hıçkıra da ağlaştık, daha fazlası da olur. Duygusal anlar. Babamız orada yatıyor sonuçta. İbrahim Bey 'gelsin muhakkak' demiş. Savcılık kağıtlarını imzaladık. Kelepçe yine ayağımızda. Bir şey de olsa, sorun da çıksa yine de gelecektim. Babamız o..." dedi.

"HEPİMİZ BİRBİRİMİZİN YANINDAYIZ"

Dilan Çıtak ise "Ben her zaman söyledim. Sağlık konusunda hepimiz birbirimizin yanındayız. Şakaya ya da kavgaya benzemez. Daha iyi olacak inşallah." diye konuştu.

HERKES BARIŞTILAR SANMIŞTI...

Enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavisi süren usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in, uzun süredir küs olduğu çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlı ile barıştığı iddiaları gündeme gelmişti. Ancak ortaya atılan son ses kayıtları, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığı yönünde yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

"O İSİMLER OLMASA KAPIMDAN SOKMAZDIM!"

İddialara göre Tatlıses, hastaneye gelen oğlu Ahmet Tatlı ve kızı Dilan Çıtak'a adeta ateş püskürdüi

Usta sanatçının, "O isimler olmasa kapımdan sokmazdım!" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Bir televizyon programına konuşan Tatlıses, şu sözleri kullandı:

"Melek Zübeyde ile Tuğçe'ye dua etsin Dilan ve Ahmet... Yoksa onları odaya almazdım. Ahmet'i sevmiyorum, sevmeyeceğim, affetmeyeceğim. Hakkımı helal etmiyorum."

Aile içinde yaşanan bu gelişme magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.

"TEDAVİYE OLUMLU YANIT ALINMAKTADIR"

Öte yandan yoğun bakımda tedavisi devam eden İbrahim Tatlıses'in doktoru son olarak sağlık durumunu ve ameliyat tarihini açıkladı.

İbrahim Tatlıses'in tedavi süreci hakkında bir açıklama yapan Başhekim Dr. Engin Çakmakçı şunları söyledi:

"7 Nisan 2026, Salı günü hastanemiz acil servisine başvuran hastamız İbrahim Tatlıses'in bilinci açık ve genel durumu iyidir. Tedavisi, tedbir amaçlı olarak yoğun bakım servisinde devam etmektedir. Safra kesesi kaynaklı bakteriyel bir enfeksiyon olan kolesistit (safra kesesi iltihabı) tanısı ile antibiyotik tedavisine başlanmış olup, tedaviye olumlu yanıt alınmaktadır.

AMELİYAT TARİHİ

Tedavi yanıtının klinik olarak aynı şekilde sürmesi durumunda önümüzdeki hafta safra kesesi ameliyatı (kolesistektomi) yapılması planlanmaktadır."

ÇOCUKLARIYLA YAŞADIĞI SORUNLARLA GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan son günlerde İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'le yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde yer almıştı.

Usta sanatçı katıldığı bir televizyon programında kavgalı olduğu kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlı'yla ilgili sert ifadelerde bulunmuştu.

"SENDEN NEFRET EDİYORUM"

2 çocuğuyla da uzun süredir konuşmayan Tatlıses, "Nefret ediyorum oğlum senden nefret! Sıkıştığı zaman, 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım', sıkışmadığı zaman beni tanımıyor" ifadeleriyle kızgınlığını bir kez daha ortaya koymuştu.

İmparator aynı zamanda pişmanlığını da dile getirerek, "Keşke İdo ve Melek gibi 5 evladım olsaydı" demişti.

"SANDALYE BİLE BIRAKMAYACAĞIM"

Ünlü türkücü ayrıca bir programında da iki çocuğuna miras bırakmayacağını söyledi:

"Dilan'a da, Ahmet'e de bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değiller çünkü."

SEYAHAT DÖNÜŞÜ HAVALİMANINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İdo Tatlıses, seyahat dönüşü havalimanında görüntülendi.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

İdo Tatlıses, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.