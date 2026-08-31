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Takipçilerini kahkahaya boğdu! Murat Boz’un o paylaşımına Seda Sayan kayıtsız kalmadı: “Ne oldu annem sana?”
Takipçilerini kahkahaya boğdu! Murat Boz’un o paylaşımına Seda Sayan kayıtsız kalmadı: “Ne oldu annem sana?”
Ünlü şarkıcı Murat Boz'un sosyal medya hesabından yaptığı sitem dolu paylaşım takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Paylaşımı gören Seda Sayan'ın "Ne oldu annem sana?" sorusuyla başlayan samimi diyalog sosyal medyada gündem olurken, Boz'un verdiği yanıt okuyanları gülümssetti.
Giriş Tarihi: 31.08.2026 12:56
Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 12:59