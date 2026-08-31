Trend Galeri Trend Magazin Takipçilerini kahkahaya boğdu! Murat Boz’un o paylaşımına Seda Sayan kayıtsız kalmadı: “Ne oldu annem sana?”

Takipçilerini kahkahaya boğdu! Murat Boz’un o paylaşımına Seda Sayan kayıtsız kalmadı: “Ne oldu annem sana?”

Ünlü şarkıcı Murat Boz'un sosyal medya hesabından yaptığı sitem dolu paylaşım takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Paylaşımı gören Seda Sayan'ın "Ne oldu annem sana?" sorusuyla başlayan samimi diyalog sosyal medyada gündem olurken, Boz'un verdiği yanıt okuyanları gülümssetti.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 31.08.2026 12:56 Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 12:59
Takipçilerini kahkahaya boğdu! Murat Boz’un o paylaşımına Seda Sayan kayıtsız kalmadı: Ne oldu annem sana?

Ünlü şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Takipçilerini kahkahaya boğdu! Murat Boz’un o paylaşımına Seda Sayan kayıtsız kalmadı: Ne oldu annem sana?

Paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağarken, en dikkat çeken hamle magazin dünyasının sevilen ismi Seda Sayan'dan geldi. İkilinin sosyal medyadaki bu etkileşimi, renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu.

Takipçilerini kahkahaya boğdu! Murat Boz’un o paylaşımına Seda Sayan kayıtsız kalmadı: Ne oldu annem sana?

Hesabından "Yüreğim, nerelere gideyim ?" sözlerini paylaşan Murat Boz'un bu sitem dolu çıkışını gören Seda Sayan duruma kayıtsız kalamadı.

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Takipçilerini kahkahaya boğdu! Murat Boz’un o paylaşımına Seda Sayan kayıtsız kalmadı: Ne oldu annem sana?

"NE OLDU ANNEM SANA?"

Yorum bölümünde merakını gizleyemeyen Sayan'ın "Ne oldu annem sana" sorusu, iki ünlü isim arasında tatlı bir diyalog başlattı.

Takipçilerini kahkahaya boğdu! Murat Boz’un o paylaşımına Seda Sayan kayıtsız kalmadı: Ne oldu annem sana?

"YENİ ŞARKI ABLA"

Seda Sayan'ın yorumunu karşılıksız bırakmayan Murat Boz ise paylaşımının arkasındaki gerçek nedeni gecikmeden açıkladı. Sayan'ı etiketleyerek "Yeni şarkı abla" yanıtını veren ünlü popçu, duygusal sözlerin yeni projesine ait bir şarkı sözü olduğunu duyurdu. İkilinin sosyal medyadaki bu samimi abla-kardeş diyaloğu eğlenceli anlara sahne oldu.

Takipçilerini kahkahaya boğdu! Murat Boz’un o paylaşımına Seda Sayan kayıtsız kalmadı: Ne oldu annem sana?

Magazin dünyasının önde gelen isimlerinden Seda Sayan, sosyal medya paylaşımları, özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Takipçilerini kahkahaya boğdu! Murat Boz’un o paylaşımına Seda Sayan kayıtsız kalmadı: Ne oldu annem sana?

EŞİNE ŞOK YASAK!

Sahne performansları kadar sözleriyle de dikkat çeken ünlü şarkıcı, geçen haftalarda 2022 yılında görkemli bir nikahla hayatını birleştirdiği eşi Çağlar Ökten için koyduğu radikal kuralla adından söz ettirmişti.

Takipçilerini kahkahaya boğdu! Murat Boz’un o paylaşımına Seda Sayan kayıtsız kalmadı: Ne oldu annem sana?

"NE OLUYORSA ORADA OLUYOR..."

Evlilik hayatındaki kırmızı çizgilerini net bir şekilde çizen ünlü sanatçı, eşinin tek başına plan yapmasına karşı olduğunu belirterek, "Kocam bensiz neden tatile gitsin ki? Bensiz tatile gitmesine izin vermem. Ne oluyorsa o tatillerde oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

Takipçilerini kahkahaya boğdu! Murat Boz’un o paylaşımına Seda Sayan kayıtsız kalmadı: Ne oldu annem sana?

TAKİPÇİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Sayan'ın bu açıklaması kısa sürede magazin gündemine otururken, sosyal medya kullanıcıları da ikiye bölünmüştü. Kimi takipçileri ünlü sanatçıyı haklı bulurken, kimileri ise bu kuralları aşırı bulduğunu belirten yorumlarda bulunmuştu.

Takipçilerini kahkahaya boğdu! Murat Boz’un o paylaşımına Seda Sayan kayıtsız kalmadı: Ne oldu annem sana?

TATİL KURALINI "ÖMÜR BOYU" ÇİZDİ!

Eşine koyduğu tek başına tatil yapamaz yasağının ardından geçen haftaki sözlerinin yeniden altını çizmişti. Seda Sayanbu kuralını yeniden yineleyerek "Ben Çağlar'sız ömür boyu tatil yapamam, Çağlar bensiz ömür boyu tatil yapamaz" sözleriyle ilişkisindeki o katı kuralı adeta perçinlemişti.

Takipçilerini kahkahaya boğdu! Murat Boz’un o paylaşımına Seda Sayan kayıtsız kalmadı: Ne oldu annem sana?

"UYUYAN ADAMDAN NEFRET EDERİM"

Geçtiğimiz günlerde de katıldığı programda ev hayatına dair beklentilerini dobra tarzıyla ortaya koyan ünlü sanatçı, evde vakit geçirme şekliyle ilgili ezber bozan bir çıkış yapmıştı.

Yaptığı her hamleyle gündem belirleyen ünlü şarkıcı, evdeki erkek figürüne dair bakış açısını şu sözlerle özetlemişti.: "Uyuyan adamdan nefret ediyorum. Adam dediğin sabah kalkar gider. Köşe yastığı gibi oturduğu yerde kaykılıp uyumayacak."

Takipçilerini kahkahaya boğdu! Murat Boz’un o paylaşımına Seda Sayan kayıtsız kalmadı: Ne oldu annem sana?

KADINLARA İLİŞKİ TAVSİYESİ VERMİŞTİ

"BUNU YAPARSAN YATAKLIK DÖŞEKLİK OLMAZSIN"

Dobralığıyla bilinen ünlü sanatçı şu ifadeleri kullanmıştı: "Hemen şimdi depresyona giriliyor. Ne depresyona giriyorsun? Depresyon ne ki de bunu çıkardınız. 'Depresyona girdim' defolsun gitsin. 'Hadi hadi önümü tıkama' diyeceksin." Biraz da ilişkiye girerken şöyle bir gardınızı alın be. Her an her şey olabilir. Öyle girersen ilişkiye yataklık döşeklik olmazsın. Ne depresyona gireceğim ya? Next to dersin. Next to. Hadi canım bu kadar. Depresyona girmeyin. O girsin. Sizi kaybeden düşünsün, adam girsin depresyona onu kaybettiği için. Bakalım yeni hayatını aldığıyla ne yaşayacak. Öyle desin. Benden sonra tufan desin."

Takipçilerini kahkahaya boğdu! Murat Boz’un o paylaşımına Seda Sayan kayıtsız kalmadı: Ne oldu annem sana?

"BEĞENDİĞİNİZ ERKEĞİN GBT'SİNE BAKTIRIN"

Sanatçı, geçtiğimiz aylarda da iyi ve dürüst birini bulmak isteyenlere şu tavsiyede bulunmuştu: "Sevgili kadınlar, eğer ilk buluşmada bir erkeği beğendiyseniz ona GBT yaptırın!" GBT (Genel Bilgi Toplama), kişinin herhangi bir suçtan aranıp aranmadığını gösteren, emniyet birimlerinin kullandığı sistemin adı.

Takipçilerini kahkahaya boğdu! Murat Boz’un o paylaşımına Seda Sayan kayıtsız kalmadı: Ne oldu annem sana?

Açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşen Seda Sayan, geçen günlerde de hakkındaki bir gerçekle dikkat çekmişti.

Seda Sayan, sahne kariyeri boyunca enerjisi ve sempatik tavırlarıyla milyonların sevgisini kazandı. Ancak çoğu kişi onun doğumda verilen ismini hiç duymamıştı. Meğerse ünlü sanatçının kimliği, yıllardır sahnede kullandığı isimden tamamen farklıymış!

Takipçilerini kahkahaya boğdu! Murat Boz’un o paylaşımına Seda Sayan kayıtsız kalmadı: Ne oldu annem sana?

Türk televizyonunun sevilen ismi ve "Sabahların Sultanı" Seda Sayan, kariyeri kadar özel yaşamıyla da sık sık gündeme geliyor.

Takipçilerini kahkahaya boğdu! Murat Boz’un o paylaşımına Seda Sayan kayıtsız kalmadı: Ne oldu annem sana?

Açıklamalarıyla adından söz ettiren ünlü isim, magazin gündemine bomba gibi düşen bir detayla şaşkınlık yaratmıştı. Hepimizin Seda Sayan olarak tanıdığı ünlü sanatçının gerçek adını biliyor musunuz? Meğer sahne ışıklarının arkasındaki isim Aysel Gülaçar'mış!

Takipçilerini kahkahaya boğdu! Murat Boz’un o paylaşımına Seda Sayan kayıtsız kalmadı: Ne oldu annem sana?

Arabeskten fantezi müziğe, Türk sanat müziğinden popa kadar uzanan geniş repertuvarı ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Sibel Can da müzik dünyasının en güçlü kadın vokallerinden biri olarak anılıyor.

Takipçilerini kahkahaya boğdu! Murat Boz’un o paylaşımına Seda Sayan kayıtsız kalmadı: Ne oldu annem sana?

Ancak sanatçının kariyerine başladığı yıllarda aldığı sahne isminin aslında kendi nüfus kayıtlarında yer alan isimle aynı olmadığını çok az kişi biliyor. Ünlü sanatçının kimliğinde yazan tam adı, Sibel Cangüre. Yani, "Can" soyadı aslında gerçek soyadı değil, yıllar içinde daha akılda kalıcı ve sahneye uygun olsun diye tercih edilen bir isim.

Takipçilerini kahkahaya boğdu! Murat Boz’un o paylaşımına Seda Sayan kayıtsız kalmadı: Ne oldu annem sana?

Sibel Can, bu tercihi sayesinde hem kolay hatırlanan hem de etkileyici bir sahne kimliği kazanmış oldu.

Takipçilerini kahkahaya boğdu! Murat Boz’un o paylaşımına Seda Sayan kayıtsız kalmadı: Ne oldu annem sana?

Ünlüler dünyasının önde gelen pek çok ismi şöhreti yakalamadan önce isimlerini değiştirmeyi tercih ettiler.

Takipçilerini kahkahaya boğdu! Murat Boz’un o paylaşımına Seda Sayan kayıtsız kalmadı: Ne oldu annem sana?

Ünlü popçu Yalın'ın asıl isminin Hüseyin Yalın olduğunu biliyor muydunuz? İşte diğer ismini değiştiren ünlü isimler...

Takipçilerini kahkahaya boğdu! Murat Boz’un o paylaşımına Seda Sayan kayıtsız kalmadı: Ne oldu annem sana?

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Takipçilerini kahkahaya boğdu! Murat Boz’un o paylaşımına Seda Sayan kayıtsız kalmadı: Ne oldu annem sana?

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Takipçilerini kahkahaya boğdu! Murat Boz’un o paylaşımına Seda Sayan kayıtsız kalmadı: Ne oldu annem sana?

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Takipçilerini kahkahaya boğdu! Murat Boz’un o paylaşımına Seda Sayan kayıtsız kalmadı: Ne oldu annem sana?

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