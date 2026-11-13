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Takipçilerinin uyarıları sonrası Sahra Işık'tan açıklama geldi! Oğlunun sağlık durumu hakkında gerçek ortaya çıktı...
Takipçilerinin uyarıları sonrası Sahra Işık'tan açıklama geldi! Oğlunun sağlık durumu hakkında gerçek ortaya çıktı...
Eski voleybolcu ve Survivor yarışmacısı olan Sahra Işık, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Işık, oğlu Pamir'in gözleriyle ilgili takipçilerinden gelen yoğun uyarı mesajlarına sessiz kalmadı. İşte Sahra Işık'ın o açıklaması!
Giriş Tarihi: 13.11.2026 11:38
Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 11:50