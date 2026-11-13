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Takipçilerinin uyarıları sonrası Sahra Işık'tan açıklama geldi! Oğlunun sağlık durumu hakkında gerçek ortaya çıktı...

Eski voleybolcu ve Survivor yarışmacısı olan Sahra Işık, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Işık, oğlu Pamir'in gözleriyle ilgili takipçilerinden gelen yoğun uyarı mesajlarına sessiz kalmadı. İşte Sahra Işık'ın o açıklaması!

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 13.11.2026 11:38 Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 11:50
Takipçilerinin uyarıları sonrası Sahra Işık’tan açıklama geldi! Oğlunun sağlık durumu hakkında gerçek ortaya çıktı...

Annelik heyecanını ve oğlu Pamir ile geçirdiği keyifli anları takipçileriyle sık sık paylaşan Sahra Işık, son dönemde gelen yorum ve mesajlar üzerine bir açıklama yapma gereği duydu.

Takipçilerinin uyarıları sonrası Sahra Işık’tan açıklama geldi! Oğlunun sağlık durumu hakkında gerçek ortaya çıktı...

Eski voleybolcu ve Survivor yarışmalarıyla geniş bir kitle tarafından tanınan Sahra Işık, 2019 yılında evlendiği iş insanı İdris Aybirdi ile oğulları Pamir'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Takipçilerinin uyarıları sonrası Sahra Işık’tan açıklama geldi! Oğlunun sağlık durumu hakkında gerçek ortaya çıktı...

Sahra Işık, İdris Aybirdi ile olan 7 yıllık evliliğini geçtiğimiz mayıs ayında tek celsede sonlandırmıştı.

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Takipçilerinin uyarıları sonrası Sahra Işık’tan açıklama geldi! Oğlunun sağlık durumu hakkında gerçek ortaya çıktı...

Son olarak sosyal medya hesabında oğlunun gözleriyle ilgili "doktora gösterin" şeklindeki bitmek bilmeyen mesajlara yanıt veren Işık, sürecin tamamen kontrol altında olduğunu ve hiçbir annenin evladını kendisinden daha fazla düşünemeyeceğini vurguladı.

Takipçilerinin uyarıları sonrası Sahra Işık’tan açıklama geldi! Oğlunun sağlık durumu hakkında gerçek ortaya çıktı...

"ÜÇ DEFA GÖZ DOKTORUNA GÖTÜRDÜM!"

Takipçilerinin iyi niyetli de olsa sürekli aynı konuyu gündeme getirmesi üzerine kamera karşısına geçen Sahra Işık, oğlu Pamir'in sağlık durumuyla ilgili şu önemli detayları paylaştı:

Takipçilerinin uyarıları sonrası Sahra Işık’tan açıklama geldi! Oğlunun sağlık durumu hakkında gerçek ortaya çıktı...

Pamir'i bu durum sebebiyle tam üç defa göz doktoruna götürdüğünü belirten Işık, uzman hekimlerin yaptığı muayeneler sonucunda gözlerinde herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını söylediklerini aktardı.

Takipçilerinin uyarıları sonrası Sahra Işık’tan açıklama geldi! Oğlunun sağlık durumu hakkında gerçek ortaya çıktı...

Tüm bu olumlu raporlara rağmen tedbiri elden bırakmadığını söyleyen ünlü isim, içini tam anlamıyla rahatlatmak adına Pamir'i tekrar doktora götüreceğini de sözlerine ekledi.

Takipçilerinin uyarıları sonrası Sahra Işık’tan açıklama geldi! Oğlunun sağlık durumu hakkında gerçek ortaya çıktı...

HEM SİTEM ETTİ HEM TEŞEKKÜR ETTİ!

Sürekli aynı yönde uyarı mesajları almanın bir anne olarak kendisini yorduğunu ve rahatsız ettiğini açıkça ifade eden Sahra Işık, evladının sağlığını herkesten çok kendisinin düşündüğünün altını çizdi.

Takipçilerinin uyarıları sonrası Sahra Işık’tan açıklama geldi! Oğlunun sağlık durumu hakkında gerçek ortaya çıktı...

Işık, yaşadığı bu siteme rağmen takipçilerinin hassasiyetini göz ardı etmeyerek, gösterdikleri ilgi ve iyi niyetli düşünceleri için herkese teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Takipçilerinin uyarıları sonrası Sahra Işık’tan açıklama geldi! Oğlunun sağlık durumu hakkında gerçek ortaya çıktı...

"KIYAMIYORUM Kİ"

Sahra Işık, daha önce de minik Pamir'in sevimli bir videosunu paylaşarak "Ben bu saçları nasıl kestireceğim ya... Kıyamıyorum ki" notunu düşmüştü. Işık'ın bu paylaşımının ardından oğlu Pamir'in sevimli halleri çok beğenilmişti.

Takipçilerinin uyarıları sonrası Sahra Işık’tan açıklama geldi! Oğlunun sağlık durumu hakkında gerçek ortaya çıktı...

Öte yandan Işık, 1 yaşına giren oğlu Pamir'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutlamıştı.

Takipçilerinin uyarıları sonrası Sahra Işık’tan açıklama geldi! Oğlunun sağlık durumu hakkında gerçek ortaya çıktı...

Işık paylaşımına şu notu düşmüştü:

"Bir yıl önce seni ilk kez kucağıma aldığım an hayatım ikiye ayrıldı; senden önce ve senden sonra..Bir yılda bana öğrettiğin sevgi, sabır ve mutluluğu yıllar boyunca hiçbir şey öğretemedi.🥹
Sen büyürken ben de seninle birlikte yeniden büyüdüm. Her gülüşün, her bakışın, her yeni adımın kalbimde tarif edemediğim bir yere dokundu.
Dilerim hep sağlıklı, mutlu ve sevgiyle çevrili olursun. Hayat seni nereye götürürse götürsün, bil ki annenin kalbi her zaman senin evin olacak.❤️
İyi ki doğdun, iyi ki benim oğlum oldun.👼🏻

Seni tarif edemeyeceğim kadar çok seviyorum."

Takipçilerinin uyarıları sonrası Sahra Işık’tan açıklama geldi! Oğlunun sağlık durumu hakkında gerçek ortaya çıktı...

Ünlü isim, özel günde paylaştığı mesajla takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.

Takipçilerinin uyarıları sonrası Sahra Işık’tan açıklama geldi! Oğlunun sağlık durumu hakkında gerçek ortaya çıktı...

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI...

RÜZGAR AKSOY DA 1 YAŞINA GİREN OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNÜ O PAYLAŞIMLA KUTLADI!

Oyuncu Rüzgar Aksoy da 1 yaşına giren oğlu Diyar'ın doğum gününü kutlamıştı.

Adanalı, Serçe, Kara Sevda, Bir Zamanlar Çukurova ve Ramo gibi yapımlarda alan ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy, dans sanatçısı sevgilisi Yasemin Sancaklı ile 2023 yılında Polonezköy'de düzenlenen bir kır düğünüyle nikah masasına oturmuştu.

Takipçilerinin uyarıları sonrası Sahra Işık’tan açıklama geldi! Oğlunun sağlık durumu hakkında gerçek ortaya çıktı...

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, geçtiğimiz sene ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı.

Takipçilerinin uyarıları sonrası Sahra Işık’tan açıklama geldi! Oğlunun sağlık durumu hakkında gerçek ortaya çıktı...

Rüzgar Aksoy, Diyar adını verdiği oğlunu kucağına aldı.

Takipçilerinin uyarıları sonrası Sahra Işık’tan açıklama geldi! Oğlunun sağlık durumu hakkında gerçek ortaya çıktı...

Son olarak Rüzgar Aksoy, 1 yaşına giren oğlu Diyar'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı.

Takipçilerinin uyarıları sonrası Sahra Işık’tan açıklama geldi! Oğlunun sağlık durumu hakkında gerçek ortaya çıktı...

Ünlü oyuncu paylaşımına şu notu düştü:

"GURUR VE HÜZÜN BİR ARADA"

"Zaman su gibi akıyormuş meğer… Ne kadar güzel, sıcak anlardı. Eminiz özleyeceğimize. 1 yaşındasın Diyar… Gurur ve hüzün bir arada. Nice anılara evlat. Bizimle mutluluğumuzu paylaşan tüm güzel kalplere içten teşekkürler. "

Takipçilerinin uyarıları sonrası Sahra Işık’tan açıklama geldi! Oğlunun sağlık durumu hakkında gerçek ortaya çıktı...

Ünlü çiftin mutlu aile pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Takipçilerinin uyarıları sonrası Sahra Işık’tan açıklama geldi! Oğlunun sağlık durumu hakkında gerçek ortaya çıktı...

KAAN URGANCIOĞLU

Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan ve ekranların sevilen yüzü haline gelen Urgancıoğlu, eşi Burcu Denizer ile 2023 yazında Yunanistan'ın başkenti Atina'da dünyaevine girmişti.

Takipçilerinin uyarıları sonrası Sahra Işık’tan açıklama geldi! Oğlunun sağlık durumu hakkında gerçek ortaya çıktı...

Çift mutlu evliliklerini aynı yıl Ardıç adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak taçlandırmıştı.

Takipçilerinin uyarıları sonrası Sahra Işık’tan açıklama geldi! Oğlunun sağlık durumu hakkında gerçek ortaya çıktı...

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu, setlere ara verip günlerini minik Ardıç'la geçiriyor.

Takipçilerinin uyarıları sonrası Sahra Işık’tan açıklama geldi! Oğlunun sağlık durumu hakkında gerçek ortaya çıktı...

Son olarak ünlü oyuncu, oğluyla doğada vakit geçirdiği anları sosyal medyada paylaşarak takipçilerinin kalbini ısıttı.

Takipçilerinin uyarıları sonrası Sahra Işık’tan açıklama geldi! Oğlunun sağlık durumu hakkında gerçek ortaya çıktı...

Baba oğlun bu karelerine kısa sürede beğeni yağarken, sosyal medya kullanıcılarından da "Ardıç nasıl da büyümüş" yorumları geldi.

Takipçilerinin uyarıları sonrası Sahra Işık’tan açıklama geldi! Oğlunun sağlık durumu hakkında gerçek ortaya çıktı...

Çocuklarının yüzünü sosyal medyada göstermemeye özen gösteren çift, bu tutumlarını sürdürüyor. Kaan Urgancıoğlu da son paylaşımında bu hassasiyeti koruyarak oğlu Ardıç'ın yüzünü göstermedi.