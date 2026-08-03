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Talihsiz kazalar peş peşe geldi, gösterilerini askıya aldı! İlker Ayrık’tan üzen paylaşım…

Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası sağlık sorunlarıyla boğuşan İlker Ayrık, sevenlerini üzen haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü oyuncunun peş peşe yaşadığı talihsizlikler sonrası turne takvimi ertelenmek zorunda kaldı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 03.08.2026 09:28 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 11:10
Talihsiz kazalar peş peşe geldi, gösterilerini askıya aldı! İlker Ayrık’tan üzen paylaşım…

Sevilen oyuncu İlker Ayrık, evinde yaşadığı talihsiz bir kaza ve ardından gelişen sağlık sorunları nedeniyle hayranlarını üzen bir haber paylaştı.

Talihsiz kazalar peş peşe geldi, gösterilerini askıya aldı! İlker Ayrık’tan üzen paylaşım…

İki ayrı sağlık sorunuyla aynı anda mücadele etmek zorunda kalan ünlü sanatçı, yaklaşan gösterilerini ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

Talihsiz kazalar peş peşe geldi, gösterilerini askıya aldı! İlker Ayrık’tan üzen paylaşım…

ÖNCE KABURGASINI KIRDI SONRA ZAATÜRE OLDU...

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan İlker Ayrık, evinde geçirdiği kazayı ve sonrasında yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Plan böyle değildi ama... 23 Temmuz akşamı ıslak ayakla cilalı parkeye bastım, kaydım, düşüm. Evet, yaptım bunu... Üç kaburgamdan ikisi çatlamış, biri de kırılmış. 'Kendimi toparlar, gösterilere yetişirim' diye düşünürken üstüne bir de zatürre oldum. Meğer kaburga da öyle kolay toparlanmıyormuş. Kendi kendime havaya girmişim, neyse..."

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Talihsiz kazalar peş peşe geldi, gösterilerini askıya aldı! İlker Ayrık’tan üzen paylaşım…

ÜÇ ŞEHİRDEKİ GÖSTERİLER ERTELENDİ

Sağlık durumunun henüz sahneye çıkmaya elverişli olmadığını belirten 3 ayrı gösterisini ertelemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Takipçilerine ve izleyicilerine seslenen ünlü oyuncu, mesajını umut dolu sözlerle tamamladı:

"Sizlerden biraz müsaade istiyorum. Anlayışınız ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Hepsi geçecek... Buluşup gülüşeceğiz."

Talihsiz kazalar peş peşe geldi, gösterilerini askıya aldı! İlker Ayrık’tan üzen paylaşım…

Başarılı sunucu ve oyuncu İlker Ayrık, ekranlardaki enerjik kişiliğinin yanı sıra doğaya olan tutkusu ile de dikkat çekiyor. Ünlü sunucu, kendine Beykoz'un İshaklı Köyü'nde doğayla iç içe bir hayat kurdu.

Talihsiz kazalar peş peşe geldi, gösterilerini askıya aldı! İlker Ayrık’tan üzen paylaşım…

17 dönümlük arazisinde kurduğu çiftlikte sakin bir yaşam süren Ayrık, organik tarımla ilgilenerek kendi ürünlerini yetiştiriyor ve şehir hayatının temposundan uzak bir yaşamın keyfini çıkarıyor.

Talihsiz kazalar peş peşe geldi, gösterilerini askıya aldı! İlker Ayrık’tan üzen paylaşım…

Çiftçiliğe devam ettiğini dile getiren ünlü oyuncu "Doğa ile iç içeyim. Yaklaşık 5 yıldır çiftçilik yapıyorum. Toprak insanı dinlendiren, elektriği alan bir şey. Çiftçilik yaşama bakışla alakalı bir şey. Mevsimsel bostan ekiyoruz. Her çeşit ürün var. Aromatik bitkiler de var" diye konuştu.

Talihsiz kazalar peş peşe geldi, gösterilerini askıya aldı! İlker Ayrık’tan üzen paylaşım…

Doğa ile iç içe yaşayan ünlü oyuncu daha önce "11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var" açıklamasını yapmıştı.

Talihsiz kazalar peş peşe geldi, gösterilerini askıya aldı! İlker Ayrık’tan üzen paylaşım…

İSTANBUL'DAN TAŞINIP BAŞKA ŞEHİRLERE YERLEŞEN ÜNLÜLERİ SİZLER İÇİN DERLEDİK...

BURAK HAKKI

2001 yılında nikah masasına oturan ve 2008'de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Burak Hakkı ile Sema Şimşek'in beraberliği yaklaşık 10 yıl sürmüştü. Sanat dünyasında örnek çift olarak gösterilen ikili, 2012 yılında boşanmıştı.

Talihsiz kazalar peş peşe geldi, gösterilerini askıya aldı! İlker Ayrık’tan üzen paylaşım…

Yakışıklı oyuncu Burak Hakkı, zaman zaman İstanbul'un karmaşasından kaçıp Çanakkale'ye yerleşti.

Talihsiz kazalar peş peşe geldi, gösterilerini askıya aldı! İlker Ayrık’tan üzen paylaşım…

35 BİN METREKARELİK ARSA SATIN ALDI

Ünlü oyuncu Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kurdu.

Talihsiz kazalar peş peşe geldi, gösterilerini askıya aldı! İlker Ayrık’tan üzen paylaşım…

SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ YAPIYOR

Yaklaşık 300 bin dolarlık arsaya bir de villa inşa eden oyuncu, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde sebze ve meyve üretimi de yapıyor.

Talihsiz kazalar peş peşe geldi, gösterilerini askıya aldı! İlker Ayrık’tan üzen paylaşım…

BÜLENT ŞAKRAK

Oyuncu Bülent Şakrak, oğlu Ali'nin annesi Ceyda Düvenci ile evliliğini 2023 yılında tek celsede bitirmişti. Ayrılığın ardından kendine yeni bir hayat kuran Şakrak, tercihini tiny house'dan yana kullandı.


Talihsiz kazalar peş peşe geldi, gösterilerini askıya aldı! İlker Ayrık’tan üzen paylaşım…

İşlerinden dolayı İstanbul Avrupa yakasını tercih eden oyuncu, tepeden tırnağa kendi imzasını taşıyan evinden fotoğrafları sık sık sosyal medya hesabında paylaşıyor.

Talihsiz kazalar peş peşe geldi, gösterilerini askıya aldı! İlker Ayrık’tan üzen paylaşım…

Çoğu zaman oğlu Ali'nin de eşlik ettiği Şakrak, vaktinin büyük kısmını doğa yürüyüşlerine ve bahçe bakımına ayırıyor.

Talihsiz kazalar peş peşe geldi, gösterilerini askıya aldı! İlker Ayrık’tan üzen paylaşım…

SEHER DİLOVAN CENEVRE'YE TAŞINDI

Uzun süredir müzik piyasasından elini eteğini çeken 53 yaşındaki Seher Dilovan, ailesi ile yerleştiği Cenevre'de köy hayatı yaşıyor. Yerini kendisi gibi müzikle ilgilenen oğlu Alan Dere'ye bırakan Seher Dilovan'ın Cenevre'deki evi yeşillikler arasında...

Talihsiz kazalar peş peşe geldi, gösterilerini askıya aldı! İlker Ayrık’tan üzen paylaşım…

Sosyal medya hesabından Cenevre'deki hayatından paylaşımlarda bulunan Seher Dilovan, ev, bağ, bahçe işleriyle bizzat kendi ilgileniyor.

Talihsiz kazalar peş peşe geldi, gösterilerini askıya aldı! İlker Ayrık’tan üzen paylaşım…

Türkücü Seher Dilovan yıllar önce İsviçre'ye yerleşmiş, restoran açarak işletmeciliğe başlamıştı.

Talihsiz kazalar peş peşe geldi, gösterilerini askıya aldı! İlker Ayrık’tan üzen paylaşım…

Gözlerden uzak mütevazi bir yaşam süren Seher Dilovan, ev işleriyle de bizzat kendisi ilgileniyor.

Talihsiz kazalar peş peşe geldi, gösterilerini askıya aldı! İlker Ayrık’tan üzen paylaşım…

Cenevre'de bahçe içinde yer alan bir villada yaşayan Dilovan, zaman zaman paylaşımlarında evinden görüntülere de yer veriyor.

Talihsiz kazalar peş peşe geldi, gösterilerini askıya aldı! İlker Ayrık’tan üzen paylaşım…

LONDRA'YA TAŞINDI

'Sihirli Annem'de 'Betüş' karakterini canlandıran İnci Türkay, 2000'lere damga vurmuştu. Başarılı oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla kısa sürede yükselen güzel oyuncu, 2017 yılında ani bir karar vererek Londra'ya taşındı.

Talihsiz kazalar peş peşe geldi, gösterilerini askıya aldı! İlker Ayrık’tan üzen paylaşım…

Oğlunun eğitimi için yurt dışına taşındığı öne sürülen Türkay şimdiye kadar hiç açıklama yapmamıştı. İnci Türkay sonunda sessizliğini bozarak katıldığı bir programda neden yurt dışına taşındığını açıkladı.

Talihsiz kazalar peş peşe geldi, gösterilerini askıya aldı! İlker Ayrık’tan üzen paylaşım…

"HAYAT AYNI İNSANLARLA GÖRÜŞMEK İÇİN ÇOK KISA"

İnci Türkay sunucuya radikal bir kararla Londra'ya gitme sebebini, "Çok mücadele ettim. Hayatını hep aynı yerde yaşayıp, hep aynı işi yapıp, aynı yemekleri yiyip, hatta aynı insanlarla görüşmek için çok kısa olduğunu düşünüyorum.

"TAMAM ZAMANI GELDİ"

Çok keskin dönüşlerim var hayatta, devlet tiyatrosundan bile istifa ettim bir anda. Girmesi çok zorken, bir an da istifa ettim. Bir gün diyorum ki "tamam zamanı geldi" cümleleriyle açıkladı.

Talihsiz kazalar peş peşe geldi, gösterilerini askıya aldı! İlker Ayrık’tan üzen paylaşım…

"DURDUM DURDUM DEDİM Kİ GİT"

Sözlerine devam eden güzel oyucu, "Çok güzel işler yaptım burada. 99 yılında dil öğrenmeye gitmiş ve bir ailenin yanında kalmıştım İngiltere'de. Durdum durdum, dedim ki git. Ali'yi de düşündüm, büyüyordu.

"ONA YAPAMADIĞIM ŞANSI VEREBİLİRDİM"

Ona yapamadığım şansı verebilirdim... Orada beni yatlar katlar beklemiyordu. O bir delilik hali ama, şimdi olsaydı, kapıdan dışarı çıkamazdım."

Talihsiz kazalar peş peşe geldi, gösterilerini askıya aldı! İlker Ayrık’tan üzen paylaşım…

BERKAY HARDAL VE DİLAN TELKÖK ÇİFTİ

YouTube videoları ve Instagram videoları ile oldukça konuşulan çift Berkay Hardal 2019 yılında Dilan Telkök de İstanbul'dan uzak bir yaşam sürüyorlar.