Trend
Galeri
Trend Magazin
Tam 45 yıl sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın İngilizce Öğretmeni George Brown son haliyle şaşırttı
Tam 45 yıl sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın İngilizce Öğretmeni George Brown son haliyle şaşırttı
Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Hababam Sınıfında İngilizce öğretmeni George Brown karakterini canlandıran Daniel Chauchat, aradan geçen 45 yılın ardından yeniden görüntülendi. Yıllar sonra ortaya çıkan ünlü oyuncunun son hali dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 18.08.2026 10:05
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 10:14