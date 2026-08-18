Tam 45 yıl sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın İngilizce Öğretmeni George Brown son haliyle şaşırttı

Aslen Fransız olan Chauchat, filmde profesyonel bir oyuncu olarak değil, gerçek mesleği olan öğretmenlikle yer aldı. O dönem Pierre Loti Fransız Lisesi'nde öğretmenlik yapan Chauchat, Murad Salahlı'nın gerçekleştirdiği nostaljik ziyaretle yeniden sinemaseverlerin karşısına çıktı.