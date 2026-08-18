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Tam 45 yıl sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın İngilizce Öğretmeni George Brown son haliyle şaşırttı

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Hababam Sınıfında İngilizce öğretmeni George Brown karakterini canlandıran Daniel Chauchat, aradan geçen 45 yılın ardından yeniden görüntülendi. Yıllar sonra ortaya çıkan ünlü oyuncunun son hali dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 18.08.2026 10:05 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 10:14
Tam 45 yıl sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın İngilizce Öğretmeni George Brown son haliyle şaşırttı

Hababam Sınıfı'nın unutulmaz yapımlarından Hababam Sınıfı Güle Güle filminde İngilizce öğretmeni George Brown karakterini canlandıran Daniel Chauchat, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

Tam 45 yıl sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın İngilizce Öğretmeni George Brown son haliyle şaşırttı

Yaklaşık 45 yılın ardından görüntülenen Chauchat, ilerleyen yaşına rağmen enerjik haliyle dikkat çekti.

Tam 45 yıl sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın İngilizce Öğretmeni George Brown son haliyle şaşırttı

Aslen Fransız olan Chauchat, filmde profesyonel bir oyuncu olarak değil, gerçek mesleği olan öğretmenlikle yer aldı. O dönem Pierre Loti Fransız Lisesi'nde öğretmenlik yapan Chauchat, Murad Salahlı'nın gerçekleştirdiği nostaljik ziyaretle yeniden sinemaseverlerin karşısına çıktı.

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Tam 45 yıl sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın İngilizce Öğretmeni George Brown son haliyle şaşırttı

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren emekli öğretmenin son hali, Hababam Sınıfı hayranlarında nostalji rüzgârı estirdi.

Tam 45 yıl sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın İngilizce Öğretmeni George Brown son haliyle şaşırttı

İstanbul'a olan bağlılığını yıllar boyunca sürdüren Chauchat'nın neşeli ve dinç görüntüsü sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Tam 45 yıl sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın İngilizce Öğretmeni George Brown son haliyle şaşırttı

İlerleyen yaşına rağmen dinç görünümü ve pozitif tavırlarıyla dikkat çeken Chauchat, görenlerden beğeni topladı.

Tam 45 yıl sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın İngilizce Öğretmeni George Brown son haliyle şaşırttı

Türk sinemasının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Hababam Sınıfı serisi, unutulmaz karakterleriyle hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor.

Tam 45 yıl sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın İngilizce Öğretmeni George Brown son haliyle şaşırttı

Seride okul müdürü rolüne hayat veren Muharrem Gürses ise başarılı performansıyla Yeşilçam'ın önemli isimleri arasında gösteriliyor.

Tam 45 yıl sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın İngilizce Öğretmeni George Brown son haliyle şaşırttı

OĞLU ÜNLÜ KOMEDYEN VE OYUNCU ÇIKTI!

Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ve Hababam Sınıfı Uyanıyor serilerinde rol alan usta oyuncu Muharrem Gürses'in oğlu ünlü komedyen ve oyuncu çıktı!

İşte Muharrem Gürses'in kendisinden ünlü olan oğlu Atilla Arcan...

Tam 45 yıl sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın İngilizce Öğretmeni George Brown son haliyle şaşırttı

Muharrem Gürses'in ikinci oğlu Atilla Arcan, vefat etmeden kısa bir süre önce Seksenler dizisinde 'Belediye Başkanı Şinasi Selvioğlu' karakterine hayat veriyordu.

Tam 45 yıl sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın İngilizce Öğretmeni George Brown son haliyle şaşırttı

Asıl soyadı olan Gürses'i kullanmayan Arcan; Cennet Mahallesi ve Prenses Perfinya gibi yapımlarda da rol almıştı. Ancak Atilla Arcan'ın en unutulmaz rolü, Süleyman Demirel taklidiydi.

Tam 45 yıl sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın İngilizce Öğretmeni George Brown son haliyle şaşırttı

Atilla Arcan, 2015 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

Tam 45 yıl sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın İngilizce Öğretmeni George Brown son haliyle şaşırttı

İşte sizler için derlediğimiz akraba ünlüler...

Tam 45 yıl sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın İngilizce Öğretmeni George Brown son haliyle şaşırttı

Avni Dilligil -Belkıs Dilligil- Çiçek Dilligil

Tam 45 yıl sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın İngilizce Öğretmeni George Brown son haliyle şaşırttı

Ekrem Dümer- Yalçın Dümer

Tam 45 yıl sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın İngilizce Öğretmeni George Brown son haliyle şaşırttı

Akil Öztuna'nın kızı Aytaç Öztuna

Tam 45 yıl sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın İngilizce Öğretmeni George Brown son haliyle şaşırttı

Suna Yıldızoğlu -Yasemin Allen

Tam 45 yıl sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın İngilizce Öğretmeni George Brown son haliyle şaşırttı

Renan Fosforoğlu - Enis Fosforoğlu - Ferdi Merter Fosforoğlu

Tam 45 yıl sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın İngilizce Öğretmeni George Brown son haliyle şaşırttı

Engin Verel-Bahar Erdeniz-Can Verel

Tam 45 yıl sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın İngilizce Öğretmeni George Brown son haliyle şaşırttı

Sıtkı Akçatepe-Halit Akçatepe-Leman Akçatepe

Tam 45 yıl sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın İngilizce Öğretmeni George Brown son haliyle şaşırttı

Ali Şen-Şener Şen

Tam 45 yıl sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın İngilizce Öğretmeni George Brown son haliyle şaşırttı

Şener Şen-İnci Şen

Tam 45 yıl sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın İngilizce Öğretmeni George Brown son haliyle şaşırttı

Macit Flordun-Tardu Flordun

Tam 45 yıl sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın İngilizce Öğretmeni George Brown son haliyle şaşırttı

Çağkan Çulha-Mine Mutlu-Büşra Çulha

Tam 45 yıl sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı’nın İngilizce Öğretmeni George Brown son haliyle şaşırttı

Burak Kut-Halit Kut