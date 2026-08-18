Tam 45 yıllık bir dostluk… İbrahim Tatlıses merhum oyuncu Aydemir Akbaş’ı duygusal bir paylaşımla andı: O detay herkesi duygulandırdı...

İbrahim Tatlıses'in bu paylaşımı da gösteri dünyasında iz bırakan ve yıllar geçse de unutulmayan gerçek dostlukların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

Peki, göz önünde yaşanan tartışmaların ve kısa süreli arkadaşlıkların aksine yıllara meydan okuyan magazin dünyasının diğer dostlukları kimler? İşte parmakla gösterilen o isimler...