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Tam 45 yıllık bir dostluk… İbrahim Tatlıses merhum oyuncu Aydemir Akbaş’ı duygusal bir paylaşımla andı: O detay herkesi duygulandırdı...
Tam 45 yıllık bir dostluk… İbrahim Tatlıses merhum oyuncu Aydemir Akbaş’ı duygusal bir paylaşımla andı: O detay herkesi duygulandırdı...
17 Ağustos 2024'te hayatını kaybeden Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Aydemir Akbaş, vefatının ardından yakın dostu İbrahim Tatlıses tarafından bir kez daha rahmetle anıldı. Sosyal medya hesabından birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan ünlü türkücü, 45 yıla dayanan dostluklarında bir kere bile yaşanmayan o detayla takipçilerini duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 18.08.2026 12:23
Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 12:36