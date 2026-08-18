Trend Galeri Trend Magazin Tam 45 yıllık bir dostluk… İbrahim Tatlıses merhum oyuncu Aydemir Akbaş’ı duygusal bir paylaşımla andı: O detay herkesi duygulandırdı...

Tam 45 yıllık bir dostluk… İbrahim Tatlıses merhum oyuncu Aydemir Akbaş’ı duygusal bir paylaşımla andı: O detay herkesi duygulandırdı...

17 Ağustos 2024'te hayatını kaybeden Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Aydemir Akbaş, vefatının ardından yakın dostu İbrahim Tatlıses tarafından bir kez daha rahmetle anıldı. Sosyal medya hesabından birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan ünlü türkücü, 45 yıla dayanan dostluklarında bir kere bile yaşanmayan o detayla takipçilerini duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 18.08.2026 12:23 Güncelleme Tarihi: 18.08.2026 12:36
Tam 45 yıllık bir dostluk… İbrahim Tatlıses merhum oyuncu Aydemir Akbaş’ı duygusal bir paylaşımla andı: O detay herkesi duygulandırdı...

Türk sinemasının usta oyuncusu Aydemir Akbaş, 17 Ağustos 2024 tarihinde kanser tedavisi gördüğü hastanede 88 yaşında aramızdan ayrılmıştı.

Tam 45 yıllık bir dostluk… İbrahim Tatlıses merhum oyuncu Aydemir Akbaş’ı duygusal bir paylaşımla andı: O detay herkesi duygulandırdı...

Yeşilçam'a ve Türk komedi sinemasına kazandırdığı sayısız eserle hafızalara kazınan usta sanatçının vefatı, sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğmuştu.

Tam 45 yıllık bir dostluk… İbrahim Tatlıses merhum oyuncu Aydemir Akbaş’ı duygusal bir paylaşımla andı: O detay herkesi duygulandırdı...

Aydemir Akbaş'ın yokluğuna alışamayan isimlerin başında ise 45 yıllık yakın dostu İbrahim Tatlıses gelmişti. Acısı tazeliğini koruyan ünlü türkücü, merhum dostunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha rahmetle andı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Tam 45 yıllık bir dostluk… İbrahim Tatlıses merhum oyuncu Aydemir Akbaş’ı duygusal bir paylaşımla andı: O detay herkesi duygulandırdı...

Birlikte çekildikleri nostaljik fotoğrafları yan yana getiren Tatlıses, "Aydoşum..." diye hitap ettiği can dostu için yüreklere dokunan bir nota imza attı. Paylaşımında aralarındaki sarsılmaz bağı vurgulayan Tatlıses, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Tam 45 yıllık bir dostluk… İbrahim Tatlıses merhum oyuncu Aydemir Akbaş’ı duygusal bir paylaşımla andı: O detay herkesi duygulandırdı...

"BİR GÜN BİLE BİRBİRİMİZİN KALBİNİ KIRMADIK"

"45 yıllık can dostum Aydoşum... Bir gün bile birbirimizin kalbini kırmadık. Seni rahmet, özlem ve dualarla anıyorum. Mekânın cennet olsun."

Tam 45 yıllık bir dostluk… İbrahim Tatlıses merhum oyuncu Aydemir Akbaş’ı duygusal bir paylaşımla andı: O detay herkesi duygulandırdı...

Yarım asra yaklaşan dostluklarında tek bir kırgınlık bile yaşamadıklarını belirten Tatlıses'in bu vefa dolu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tam 45 yıllık bir dostluk… İbrahim Tatlıses merhum oyuncu Aydemir Akbaş’ı duygusal bir paylaşımla andı: O detay herkesi duygulandırdı...

İbrahim Tatlıses'in bu paylaşımı da gösteri dünyasında iz bırakan ve yıllar geçse de unutulmayan gerçek dostlukların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

Peki, göz önünde yaşanan tartışmaların ve kısa süreli arkadaşlıkların aksine yıllara meydan okuyan magazin dünyasının diğer dostlukları kimler? İşte parmakla gösterilen o isimler...

Tam 45 yıllık bir dostluk… İbrahim Tatlıses merhum oyuncu Aydemir Akbaş’ı duygusal bir paylaşımla andı: O detay herkesi duygulandırdı...

ARAS BULUT İYNEMLİ VE ENGİN ÖZTÜRK

Tam 45 yıllık bir dostluk… İbrahim Tatlıses merhum oyuncu Aydemir Akbaş’ı duygusal bir paylaşımla andı: O detay herkesi duygulandırdı...

DEMET AKALIN-SİNAN AKÇIL

Tam 45 yıllık bir dostluk… İbrahim Tatlıses merhum oyuncu Aydemir Akbaş’ı duygusal bir paylaşımla andı: O detay herkesi duygulandırdı...

EMEL SAYIN-NÜKHET DURU

Tam 45 yıllık bir dostluk… İbrahim Tatlıses merhum oyuncu Aydemir Akbaş’ı duygusal bir paylaşımla andı: O detay herkesi duygulandırdı...

SEDA SAYAN-SAFİYE SOYMAN

Tam 45 yıllık bir dostluk… İbrahim Tatlıses merhum oyuncu Aydemir Akbaş’ı duygusal bir paylaşımla andı: O detay herkesi duygulandırdı...

YASEMİN ERGENE-MELİKE GÜNER

Tam 45 yıllık bir dostluk… İbrahim Tatlıses merhum oyuncu Aydemir Akbaş’ı duygusal bir paylaşımla andı: O detay herkesi duygulandırdı...

MUAZZEZ ERSOY-ESRA EROL

Tam 45 yıllık bir dostluk… İbrahim Tatlıses merhum oyuncu Aydemir Akbaş’ı duygusal bir paylaşımla andı: O detay herkesi duygulandırdı...

HÜLYA KOÇYİĞİT – TÜRKAN ŞORAY: YEŞİLÇAM'IN EFSANE İKİLİSİ

Tam 45 yıllık bir dostluk… İbrahim Tatlıses merhum oyuncu Aydemir Akbaş’ı duygusal bir paylaşımla andı: O detay herkesi duygulandırdı...

PINAR ALTUĞ – ZEYNO GÜNENÇ: SAMİMİ ARKADAŞLIK VE DESTEK

Tam 45 yıllık bir dostluk… İbrahim Tatlıses merhum oyuncu Aydemir Akbaş’ı duygusal bir paylaşımla andı: O detay herkesi duygulandırdı...

BERDAN MARDİNİ – ŞAFAK SEZER: EĞLENCELİ VE SICAKKANLI DOSTLUK

Tam 45 yıllık bir dostluk… İbrahim Tatlıses merhum oyuncu Aydemir Akbaş’ı duygusal bir paylaşımla andı: O detay herkesi duygulandırdı...

ALİŞAN – ÇAĞLA ŞIKEL: HEM İŞ HEM ÖZEL HAYATTA DOSTLUK

Tam 45 yıllık bir dostluk… İbrahim Tatlıses merhum oyuncu Aydemir Akbaş’ı duygusal bir paylaşımla andı: O detay herkesi duygulandırdı...

İBRAHİM BÜYÜKAK – OĞUZHAN KOÇ: SANATIN İKİ YÜZÜ

Tam 45 yıllık bir dostluk… İbrahim Tatlıses merhum oyuncu Aydemir Akbaş’ı duygusal bir paylaşımla andı: O detay herkesi duygulandırdı...

FAHRİYE EVCEN – EBRU AKEL: SAMİMİYET VE KADIN DAYANIŞMASI

Tam 45 yıllık bir dostluk… İbrahim Tatlıses merhum oyuncu Aydemir Akbaş’ı duygusal bir paylaşımla andı: O detay herkesi duygulandırdı...

BORAN KUZUM – MERİÇ ARAL: YENİ NESİL DOSTLUK

Tam 45 yıllık bir dostluk… İbrahim Tatlıses merhum oyuncu Aydemir Akbaş’ı duygusal bir paylaşımla andı: O detay herkesi duygulandırdı...

BARIŞ ARDUÇ – ENGİN ÖZTÜRK: KAMERA ARKASI DOSTLUĞU

Tam 45 yıllık bir dostluk… İbrahim Tatlıses merhum oyuncu Aydemir Akbaş’ı duygusal bir paylaşımla andı: O detay herkesi duygulandırdı...

NUR FETTAHOĞLU – SELMA ERGEÇ: SET DIŞINDA SICACIK DOSTLUK

Tam 45 yıllık bir dostluk… İbrahim Tatlıses merhum oyuncu Aydemir Akbaş’ı duygusal bir paylaşımla andı: O detay herkesi duygulandırdı...

Kıvanç Tatlıtuğ - Umut Evirgen

Tam 45 yıllık bir dostluk… İbrahim Tatlıses merhum oyuncu Aydemir Akbaş’ı duygusal bir paylaşımla andı: O detay herkesi duygulandırdı...

Serenay Sarıkaya - Burcum Baygut

Tam 45 yıllık bir dostluk… İbrahim Tatlıses merhum oyuncu Aydemir Akbaş’ı duygusal bir paylaşımla andı: O detay herkesi duygulandırdı...

Mert Yazıcıoğlu - Burak Dakak