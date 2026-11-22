SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan usta sanatçı, doğum gününe özel eşiyle bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına "Bugün 86 yıl geride kaldı…" notunu düşen Ediz Hun'un bu anlamlı mesajı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sanat camiasından meslektaşları ve sevenleri, usta oyuncuya sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileyen mesajlarıyla paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.