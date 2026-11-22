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Tam 86 yıl geride kaldı! Yeşilçam’ın usta ismi Ediz Hun’un doğum günü paylaşımı herkesi duygulandırdı...
Tam 86 yıl geride kaldı! Yeşilçam’ın usta ismi Ediz Hun’un doğum günü paylaşımı herkesi duygulandırdı...
"Genç Kızlar", "Güllü" ve "Ankara Ekspresi" gibi unutulmaz yapımlarla hafızalara kazınan Yeşilçam'ın efsane ismi Ediz Hun, 86. yaş gününü kutladı. Türk sinemasına damga vuran usta oyuncu, yeni yaşına özel yaptığı duygusal paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 22.11.2026 13:28
Güncelleme Tarihi: 22.11.2026 13:29