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"Tam bir akıl tutulması" Oyuncu Ali Atay'ın skandal sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı! Yorumlar tokat gibi sert oldu!

Binlerce insanımızı kaybettiğimiz deprem felaketinde eşi Hazal Kaya ile yardım çalışmalarına katılan oyuncu Ali Atay'ın son sözleri "Gösteriş için miydi?" dedirten türden oldu. Fatih Altaylı'nın programında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Ali Atay'ın "Bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla ben niye mücadele ediyorum?" sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Hazal Kaya'nın eşi Ali Atay'a talih sözleri sonrası "Tam bir akıl tutulması", "Çok yaralayıcı ve ayıp" yorumları yağdı. İşte sosyal medya kullanıcılarının Ali Atay'ın skandal çıkışına verdikleri tokat gibi yanıtlar...

Giriş Tarihi: 25.11.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 15:25
Tam bir akıl tutulması Oyuncu Ali Atay’ın skandal sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı! Yorumlar tokat gibi sert oldu!

GÖSTERİŞ İÇİN MİYDİ?

Yardım çalışmalarında başı çeken ünlülerden olan Ali Atay ile eşi Hazal Kaya'nın yaptıkları gösteriş için miydi?

Ali Atay katıldığı programdaki son çıkışı ile hayranlarını bile şaşırttı!

Tam bir akıl tutulması Oyuncu Ali Atay’ın skandal sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı! Yorumlar tokat gibi sert oldu!

Fatih Altaylı'nın programında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Ali Atay sözleriyle tepkilerin odağı oldu.

Tam bir akıl tutulması Oyuncu Ali Atay’ın skandal sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı! Yorumlar tokat gibi sert oldu!

YARDIM ETTİĞİNE PİŞMAN MI?

Binlerce insanımızı kaybettiğimiz deprem felaketinde eşi Hazal Kaya ile yardım çalışmalarına katılan oyuncu Ali Atay'ın son sözleri "Galiba pişman olmuş" dedirten türden oldu.

Tam bir akıl tutulması Oyuncu Ali Atay’ın skandal sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı! Yorumlar tokat gibi sert oldu!

Atay, "Bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla ben niye mücadele ediyorum abi? Benim karım doğururken benim Maraş'ta ne işim var, manipülasyona neden geliyoruz?" ifadelerini kullandı.

Tam bir akıl tutulması Oyuncu Ali Atay’ın skandal sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı! Yorumlar tokat gibi sert oldu!

Ali Atay'a talih sözleri sonrası "Tam bir akıl tutulması", "Çok yaralayıcı ve ayıp" yorumları yağdı.

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