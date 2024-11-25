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"Tam bir akıl tutulması" Oyuncu Ali Atay'ın skandal sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı! Yorumlar tokat gibi sert oldu!
"Tam bir akıl tutulması" Oyuncu Ali Atay'ın skandal sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı! Yorumlar tokat gibi sert oldu!
Binlerce insanımızı kaybettiğimiz deprem felaketinde eşi Hazal Kaya ile yardım çalışmalarına katılan oyuncu Ali Atay'ın son sözleri "Gösteriş için miydi?" dedirten türden oldu. Fatih Altaylı'nın programında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Ali Atay'ın "Bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla ben niye mücadele ediyorum?" sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Hazal Kaya'nın eşi Ali Atay'a talih sözleri sonrası "Tam bir akıl tutulması", "Çok yaralayıcı ve ayıp" yorumları yağdı. İşte sosyal medya kullanıcılarının Ali Atay'ın skandal çıkışına verdikleri tokat gibi yanıtlar...
Giriş Tarihi: 25.11.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 15:25