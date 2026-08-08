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Tam bir deniz tutkunu! Altı Üstü İstanbul’un Zehra'sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’da kürek mesaisi!

ATV'nin sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul"da Zehra karakterine hayat veren Nehir Erdoğan, oyunculuğunun yanı sıra aktif yaşam tarzıyla da adından söz ettiriyor. Çocukluk yıllarından beri su sporlarına ilgi duyan Erdoğan, 2022'de kürek sporunu da hobileri arasına ekledi.

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 08.08.2026 07:43 Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 08:12
Tam bir deniz tutkunu! Altı Üstü İstanbul’un Zehra’sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’da kürek mesaisi!

atv'nin reyting listelerini altüst eden yeni dizisi Altı Üstü İstanbul ile ekranlara damga vuran Nehir Erdoğan, hayat verdiği Zehra karakterindeki başarılı performansının yanı sıra yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Tam bir deniz tutkunu! Altı Üstü İstanbul’un Zehra’sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’da kürek mesaisi!

Atv dizisi Altı Üstü İstanbul'da rol alan Nehir Erdoğan, tam bir deniz tutkunu. Su sporlarına küçük yaşlardan beri ilgisi olan Erdoğan, 2022 yılında kürek sporuna merak sardı.

Tam bir deniz tutkunu! Altı Üstü İstanbul’un Zehra’sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’da kürek mesaisi!

Tam 4 yıldır düzenli olarak kürek çeken oyuncu, sabaha karşı kalkıp soluğu serin sularda alıyor. Hem İstanbul'u dinleyen hem de spor yaparak form tutan oyuncu, "Deniz benim için çok önemli. Su sporlarıyla ilgilenmek ruhumu dinlendiriyor" diyor.

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Tam bir deniz tutkunu! Altı Üstü İstanbul’un Zehra’sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’da kürek mesaisi!

Öte yandan Nehir Erdoğan'ın özel hayatına dair merak edilen bir detay ise sosyal medyada yeniden gündeme geldi. İzmir doğumlu olan ünlü oyuncunun aile köklerinin uzandığı şehir de merak konusu oldu.

Tam bir deniz tutkunu! Altı Üstü İstanbul’un Zehra’sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’da kürek mesaisi!

Oyuncunun baba tarafından Malatyalı olduğu ortaya çıkarken, başarılı oyuncunun Ege'nin zarafetiyle Malatya'nın köklü kültürünü buluşturan geçmişi de dikkatlerden kaçmadı.

Tam bir deniz tutkunu! Altı Üstü İstanbul’un Zehra’sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’da kürek mesaisi!

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

BURAY

KIBRIS

Tam bir deniz tutkunu! Altı Üstü İstanbul’un Zehra’sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’da kürek mesaisi!

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

Tam bir deniz tutkunu! Altı Üstü İstanbul’un Zehra’sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’da kürek mesaisi!

KENAN İMİRZALIOĞLU

18 Haziran 1974 tarihinde Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya geldi.

Tam bir deniz tutkunu! Altı Üstü İstanbul’un Zehra’sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’da kürek mesaisi!

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Tam bir deniz tutkunu! Altı Üstü İstanbul’un Zehra’sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’da kürek mesaisi!

SİNEM KOBAL
İstanbul

Tam bir deniz tutkunu! Altı Üstü İstanbul’un Zehra’sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’da kürek mesaisi!

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Tam bir deniz tutkunu! Altı Üstü İstanbul’un Zehra’sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’da kürek mesaisi!

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Tam bir deniz tutkunu! Altı Üstü İstanbul’un Zehra’sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’da kürek mesaisi!

HANDE ERÇEL

Bandırma

Tam bir deniz tutkunu! Altı Üstü İstanbul’un Zehra’sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’da kürek mesaisi!

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

Tam bir deniz tutkunu! Altı Üstü İstanbul’un Zehra’sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’da kürek mesaisi!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

Tam bir deniz tutkunu! Altı Üstü İstanbul’un Zehra’sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’da kürek mesaisi!

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

Tam bir deniz tutkunu! Altı Üstü İstanbul’un Zehra’sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’da kürek mesaisi!
SERENAY SARIKAYA
Ankara
Tam bir deniz tutkunu! Altı Üstü İstanbul’un Zehra’sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’da kürek mesaisi!

ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

Tam bir deniz tutkunu! Altı Üstü İstanbul’un Zehra’sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’da kürek mesaisi!

PINAR DENİZ

Adana

Tam bir deniz tutkunu! Altı Üstü İstanbul’un Zehra’sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’da kürek mesaisi!

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

Tam bir deniz tutkunu! Altı Üstü İstanbul’un Zehra’sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’da kürek mesaisi!

İLAYDA ALİŞAN

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur

Tam bir deniz tutkunu! Altı Üstü İstanbul’un Zehra’sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’da kürek mesaisi!

SEZEN AKSU

Denizli - Sarayköy

Tam bir deniz tutkunu! Altı Üstü İstanbul’un Zehra’sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’da kürek mesaisi!

ÇAĞATAY ULUSOY
İstanbul

Tam bir deniz tutkunu! Altı Üstü İstanbul’un Zehra’sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’da kürek mesaisi!

BURCU ESMERSOY

İstanbul

Tam bir deniz tutkunu! Altı Üstü İstanbul’un Zehra’sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’da kürek mesaisi!

FEYYAZ ŞERİFOĞLU
Rize