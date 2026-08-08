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Tam bir deniz tutkunu! Altı Üstü İstanbul’un Zehra'sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’da kürek mesaisi!
Tam bir deniz tutkunu! Altı Üstü İstanbul’un Zehra'sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’da kürek mesaisi!
ATV'nin sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul"da Zehra karakterine hayat veren Nehir Erdoğan, oyunculuğunun yanı sıra aktif yaşam tarzıyla da adından söz ettiriyor. Çocukluk yıllarından beri su sporlarına ilgi duyan Erdoğan, 2022'de kürek sporunu da hobileri arasına ekledi.
Giriş Tarihi: 08.08.2026 07:43
Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 08:12