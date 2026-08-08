Tam bir deniz tutkunu! Altı Üstü İstanbul’un Zehra’sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’da kürek mesaisi!

Tam 4 yıldır düzenli olarak kürek çeken oyuncu, sabaha karşı kalkıp soluğu serin sularda alıyor. Hem İstanbul'u dinleyen hem de spor yaparak form tutan oyuncu, "Deniz benim için çok önemli. Su sporlarıyla ilgilenmek ruhumu dinlendiriyor" diyor.