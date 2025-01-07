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Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova çifti çocukları için dostça boşandı!

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ve eşinden üzen haber geçtiğimiz günlerde geldi. Mutluluklarıyla parmakla gösterilen Tan Sağtürk ile dansçı ve oyuncu eşi Elana Kuznetsova'nın 15 yıllık evlilikleri sona erdi.