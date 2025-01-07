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Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova çifti çocukları için dostça boşandı!

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ve eşinden üzen haber geçtiğimiz günlerde geldi. Mutluluklarıyla parmakla gösterilen Tan Sağtürk ile dansçı ve oyuncu eşi Elana Kuznetsova'nın 15 yıllık evlilikleri sona erdi.

Giriş Tarihi: 07.01.2025 06:49 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 06:49
Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova çifti çocukları için dostça boşandı!

GÜNAYDIN yazarlarından Bülent Cankurt'un Tan Sağtürk ve eşinin boşanma haberini kaleme aldığı o yazısı;

Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova çifti çocukları için dostça boşandı!

Ardı ardına gelen mutsuz evlilik ve boşanma haberleri maalesef yeni yılda da devam ediyor!

Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova çifti çocukları için dostça boşandı!

Yeni yılın ilk günlerinde, yine bir boşanma haberi kulağıma geldi.

Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova çifti çocukları için dostça boşandı!

ÜNLÜ ÇİFT BOŞANDI!

Flört etmeye başladıklarını da, nikah masasına oturacaklarını da ilk bu köşeden öğrendiğiniz Tan Sağtürk ile Elana Kuznetsova boşanmış.

Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova çifti çocukları için dostça boşandı!

15 YILLIK EVLİLİKLERİ SONA ERDİ

Mutluluklarına onlarca kez şahit olduğum Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile dansçı ve oyuncu eşi Elana Kuznetsova'nın 15 yıllık evlilikleri maalesef sona ermiş.

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