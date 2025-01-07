Tan Sağtürk ve Elana Kuznetsova çifti çocukları için dostça boşandı!

GÜNAYDIN yazarlarından Bülent Cankurt'un Tan Sağtürk ve eşinin boşanma haberini kaleme aldığı o yazısı; Ardı ardına gelen mutsuz evlilik ve boşanma haberleri maalesef yeni yılda da devam ediyor! Yeni yılın ilk günlerinde, yine bir boşanma haberi kulağıma geldi. ÜNLÜ ÇİFT BOŞANDI! Flört etmeye başladıklarını da, nikah masasına oturacaklarını da ilk bu köşeden öğrendiğiniz Tan Sağtürk ile Elana Kuznetsova boşanmış. 15 YILLIK EVLİLİKLERİ SONA ERDİ Mutluluklarına onlarca kez şahit olduğum Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile dansçı ve oyuncu eşi Elana Kuznetsova'nın 15 yıllık evlilikleri maalesef sona ermiş. MEDENİ BOŞANMA... Duyunca çok şaşırdım ama neyse ki, iki çocuğu olan ünlü çift, kırıp dökmeden, medenice boşanmayı başarmış. BİRBİRLERİNE YAKIN EVLERDE YAŞAYACAKLAR Hatta her konuda anlaşarak ve dost kalarak boşandıklarını öğrendiğim çift, çocuklarının huzur ve mutluluğu için de birbirlerine çok yakın evlerde yaşayacakmış. 'ÖRNEK OLSUN' Vallahi bravo; boşanırken birbirlerinin gözünü oymaya çalışan çiftler örnek alsın.