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Tanyeli'ye hasreti her geçen gün büyüyor! Eşi İlker Sünneli'nin acısı dinmiyor: 'Çok özledim'
Tanyeli'ye hasreti her geçen gün büyüyor! Eşi İlker Sünneli'nin acısı dinmiyor: "Çok özledim"
17 Mart 2025'te pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Tanyeli, sevenlerinin özlemiyle anılmaya devam ediyor. Eşi İlker Sünneli, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla Tanyeli'ye duyduğu özlemi dile getirdi.
Giriş Tarihi: 31.10.2026 16:23
Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 16:26