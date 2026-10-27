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Tarık Akan ve Adile Naşit’le kamera karşısına geçmişti! Ah Nerede’nin yıldızı Serpil Nur’un son hali ortaya çıktı!
Tarık Akan ve Adile Naşit’le kamera karşısına geçmişti! Ah Nerede’nin yıldızı Serpil Nur’un son hali ortaya çıktı!
Tarık Akan, Adile Naşit ve Gülşen Bubikoğlu gibi usta isimlerle aynı seti paylaşarak Yeşilçam'ın unutulmazları arasına giren Serpil Nur, Ah Nerede filmindeki sarışın güzelliğiyle hafızalara kazınmıştı. Uzun süredir gözlerden uzak, sakin bir yaşam süren usta oyuncunun yıllar sonraki değişimi görenleri şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 27.10.2026 11:40
Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 12:30