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Tarık Akan ve Adile Naşit’le kamera karşısına geçmişti! Ah Nerede’nin yıldızı Serpil Nur’un son hali ortaya çıktı!

Tarık Akan, Adile Naşit ve Gülşen Bubikoğlu gibi usta isimlerle aynı seti paylaşarak Yeşilçam'ın unutulmazları arasına giren Serpil Nur, Ah Nerede filmindeki sarışın güzelliğiyle hafızalara kazınmıştı. Uzun süredir gözlerden uzak, sakin bir yaşam süren usta oyuncunun yıllar sonraki değişimi görenleri şaşkına çevirdi.

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 27.10.2026 11:40 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 12:30
Tarık Akan ve Adile Naşit’le kamera karşısına geçmişti! Ah Nerede’nin yıldızı Serpil Nur’un son hali ortaya çıktı!

Türk sinemasının altın çağında rol aldığı ikonik yapımlarla hafızalara kazınan Serpil Nur, uzun yıllardır gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürdürüyor.

Tarık Akan ve Adile Naşit’le kamera karşısına geçmişti! Ah Nerede’nin yıldızı Serpil Nur’un son hali ortaya çıktı!

Dönemin en sevilen filmlerinde boy gösteren ve duru güzelliğiyle dikkat çeken usta oyuncunun son hali, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Tarık Akan ve Adile Naşit’le kamera karşısına geçmişti! Ah Nerede’nin yıldızı Serpil Nur’un son hali ortaya çıktı!

AH NEREDE VE EFSANE KADROLARLA AYNI SETTE

Sinema kariyeri boyunca Türk sinemasının dev isimleriyle kamera karşısına geçen Serpil Nur; Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu ve Adile Naşit gibi usta isimlerin yer aldığı unutulmaz "Ah Nerede" filmiyle geniş kitlelerce tanındı.

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Tarık Akan ve Adile Naşit’le kamera karşısına geçmişti! Ah Nerede’nin yıldızı Serpil Nur’un son hali ortaya çıktı!

Bunun yanı sıra Barış Manço ve Meral Zeren'in başrollerini paylaştığı "Baba Bizi Eversene" ile Kemal Sunal'ın efsane yapımları arasında gösterilen "Umudumuz Şaban" filmindeki Canan karakteriyle de sinemaseverlerin beğenisini topladı.

Tarık Akan ve Adile Naşit’le kamera karşısına geçmişti! Ah Nerede’nin yıldızı Serpil Nur’un son hali ortaya çıktı!

1979 YILINDA BEYAZ PERDEYE VEDA ETTİ

1974 yılında adım attığı beyaz perdede kısa sürede dikkat çekmeyi başaran oyuncu, 1977 yılında "Muhtacım / Akıl Erdiremedim" adını taşıyan bir 45'lik plak çalışmasına da imza attı. Dönemin değişen sinema ve yapım şartları nedeniyle 1979 yılında oyunculuk kariyerini noktalama kararı alan Serpil Nur, ekranlardan tamamen çekilerek kendi kabuğuna çekildi.

Tarık Akan ve Adile Naşit’le kamera karşısına geçmişti! Ah Nerede’nin yıldızı Serpil Nur’un son hali ortaya çıktı!

SON HALİYLE HAYRANLARINI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Şimdilerde yaşamını gözlerden uzak bir şekilde sürdüren 67 yaşındaki ünlü ismin ortaya çıkan son görüntüleri, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

Tarık Akan ve Adile Naşit’le kamera karşısına geçmişti! Ah Nerede’nin yıldızı Serpil Nur’un son hali ortaya çıktı!

Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken oyuncu için kullanıcılar "Zaman gerçekten çok hızlı geçiyor", "Hayatta tanıyamazdım" ve "Yıllar onu da değiştirmiş" yorumlarında bulundu.

Tarık Akan ve Adile Naşit’le kamera karşısına geçmişti! Ah Nerede’nin yıldızı Serpil Nur’un son hali ortaya çıktı!

MERAL ZEREN'İN SON HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Yeşilçam denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Kemal Sunal, unutulmaz filmleriyle Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Onunla birlikte birçok projede yer alan ve Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen Meral Zeren de hafızalara kazınan oyuncular arasında yerini aldı.

Tarık Akan ve Adile Naşit’le kamera karşısına geçmişti! Ah Nerede’nin yıldızı Serpil Nur’un son hali ortaya çıktı!

Özellikle Hanzo, Salako, Şaşkın Damat, Köyden İndim Şehire ve Salak Milyoner gibi yapımlarda Kemal Sunal'ın partneri olarak izleyicinin karşısına çıkan Zeren, dönemin en sevilen isimlerinden biriydi.

Tarık Akan ve Adile Naşit’le kamera karşısına geçmişti! Ah Nerede’nin yıldızı Serpil Nur’un son hali ortaya çıktı!

Ancak yıllar içinde gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlayan usta oyuncu, zaman zaman hayranlarının ilgisiyle yeniden gündeme geliyor.

Tarık Akan ve Adile Naşit’le kamera karşısına geçmişti! Ah Nerede’nin yıldızı Serpil Nur’un son hali ortaya çıktı!

Zeren, son olarak bir hayranının paylaştığı fotoğraf aracılığıyla sosyal medyada adından söz ettirdi. Onu uzun yıllar sonra görenler, büyük değişimine şaşırmadan edemedi.

Tarık Akan ve Adile Naşit’le kamera karşısına geçmişti! Ah Nerede’nin yıldızı Serpil Nur’un son hali ortaya çıktı!

Türk sinemasında unutulmaz rollere imza atan Meral Zeren, 6 Haziran 1956'da Adana'da dünyaya geldi. Ortaokul eğitimini tamamlamadan sahne hayatına adım atan Zeren, henüz 13 yaşında şarkıcılık yapmaya başladı.

Tarık Akan ve Adile Naşit’le kamera karşısına geçmişti! Ah Nerede’nin yıldızı Serpil Nur’un son hali ortaya çıktı!

Yeşilçam'da hızla yükselen kariyeri boyunca sayısız filmde başrol oynayan Meral Zeren, özellikle komedi ve macera türündeki yapımlarda boy gösterdi. 1970'li yıllarda Türk Sanat Müziği'ne yönelerek Selami Şahin'den ders aldı ve sahnelere solist olarak geri döndü.

Tarık Akan ve Adile Naşit’le kamera karşısına geçmişti! Ah Nerede’nin yıldızı Serpil Nur’un son hali ortaya çıktı!

Oyunculuk ve müzik kariyerini aynı anda yürüten Meral Zeren, 1979 yılında Kalbinden Atma Beni / Hercai isimli 45'lik plak çalışmasını çıkardı. Sinemadaki son büyük rolü ise 1980 yapımı Banker Bilo filminde oldu.

Tarık Akan ve Adile Naşit’le kamera karşısına geçmişti! Ah Nerede’nin yıldızı Serpil Nur’un son hali ortaya çıktı!

1980'li yıllarda tiyatroya yönelen sanatçı, Kanlı Nigar ve Evet mi Hayır mı adlı müzikallerde rol aldı. 1985 yılında Duvardaki Kan dizisiyle televizyona dönüş yaptı. Ancak en büyük çıkışlarından birini, 1986 yılında başladığı assolistlik kariyeriyle yakaladı. 1990'lı yıllara kadar sahnelerde büyük ilgi gören sanatçı, gazino kültürünün sona ermesiyle birlikte sahnelere veda etti.

Tarık Akan ve Adile Naşit’le kamera karşısına geçmişti! Ah Nerede’nin yıldızı Serpil Nur’un son hali ortaya çıktı!

Televizyon dizileri ve filmlerinde yer almaya devam eden Meral Zeren, zamanla gözlerden uzak bir hayatı tercih etti. Bebek'teki evinde kedileriyle birlikte yaşamını sürdüren usta sanatçı, zaman zaman sahile inerek Boğaz'ın keyfini çıkardığını belirtiyor.

Tarık Akan ve Adile Naşit’le kamera karşısına geçmişti! Ah Nerede’nin yıldızı Serpil Nur’un son hali ortaya çıktı!

Ancak onun hakkında sosyal medyada çıkan bazı bilgilerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Zeren, adına açılan sahte hesaplara ve yanlış bilgilere karşı hayranlarını uyardı.

Tarık Akan ve Adile Naşit’le kamera karşısına geçmişti! Ah Nerede’nin yıldızı Serpil Nur’un son hali ortaya çıktı!

İŞTE ŞİMDİKİ HALİ!

Bir dönemin en gözde oyuncularından biri olan Meral Zeren'in son hali, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tarık Akan ve Adile Naşit’le kamera karşısına geçmişti! Ah Nerede’nin yıldızı Serpil Nur’un son hali ortaya çıktı!

Onu yıllar sonra görenler, "Yıllar ona da acımamış" yorumlarında bulunurken, bazı hayranları ise usta oyuncunun her zaman güzelliğini ve zarafetini koruduğunu savundu.

Tarık Akan ve Adile Naşit’le kamera karşısına geçmişti! Ah Nerede’nin yıldızı Serpil Nur’un son hali ortaya çıktı!

Uzun yıllardır kameraların uzağında yaşayan Meral Zeren, zaman zaman gündeme gelse de, daha çok sakin bir hayat sürmeyi tercih ediyor.

Tarık Akan ve Adile Naşit’le kamera karşısına geçmişti! Ah Nerede’nin yıldızı Serpil Nur’un son hali ortaya çıktı!

Yeşilçam'dan tanıdığımız ancak yıllar içerisindeki değişimiyle hayrete uğratan tek kişi Meral Zeren değil. İşte şimdiki hallerini gördüğünüzde şaşkınlığa uğrayacağınız diğer isimler...

Tarık Akan ve Adile Naşit’le kamera karşısına geçmişti! Ah Nerede’nin yıldızı Serpil Nur’un son hali ortaya çıktı!

SERTAN ACAR'IN SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI!

Türk sinemasının unutulmaz jönlerinden biri olan Sertan Acar, 70'li yıllarda "Ayşecik" serisinin yakışıklı oyuncusu olarak tanındı.

Tarık Akan ve Adile Naşit’le kamera karşısına geçmişti! Ah Nerede’nin yıldızı Serpil Nur’un son hali ortaya çıktı!

Kısa süren sinema kariyerinde birçok iz bırakan rolde yer alan Acar, sadece 2,5 yıl içinde Yeşilçam'ın önemli yüzlerinden biri haline geldi. Ancak oyunculuğu bırakıp diş hekimliğine yönelen Acar, bugün Kerpe'de doğayla iç içe bir yaşam sürüyor.

Tarık Akan ve Adile Naşit’le kamera karşısına geçmişti! Ah Nerede’nin yıldızı Serpil Nur’un son hali ortaya çıktı!

ŞÖHRETİN KAPILARI AÇILIYOR

Acar'ın sinema kariyerine başlaması adeta bir film senaryosunu andırıyor. Abisi Serkan Acar'ın, Ses Mecmuası'nın düzenlediği "En Yakışıklı Futbolcu" yarışmasını kazanmasıyla film yapımcılarının ilgisini çekmesi, bu süreci başlatan olay oldu.

Tarık Akan ve Adile Naşit’le kamera karşısına geçmişti! Ah Nerede’nin yıldızı Serpil Nur’un son hali ortaya çıktı!

Serkan Acar'a gelen tekliflerin ardından, Zeynep Değirmencioğlu'nun karşısında oynayacak kişi olarak Sertan Acar'ın adı geçti. O dönemde Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyan Acar, Zeynep Değirmencioğlu'nun bir çay daveti sırasında denize düşmesi ve onu kurtarmasıyla yapımcıların radarına girdi.