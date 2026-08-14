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Tarık Mengüç'ten sevenlerini üzen haber! Eşinden ilk açıklama geldi: "Apandisit sanmıştık ama..."

Tarık Mengüç'ten sevenlerini üzen haber geldi! Acil olarak hastaneye kaldırılan ve sağlık durumu hakkında büyük bir endişe duyulan ünlü sanatçının yaşadığı ani şok, magazin gündeminde endişeye sebep oldu. Apandisit şüphesiyle hastaneye başvuran sanatçının çok daha zorlu bir mücadeleye girdiğini eşi açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.08.2026 11:55 Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 12:27
Tarık Mengüç’ten sevenlerini üzen haber! Eşinden ilk açıklama geldi: Apandisit sanmıştık ama...

Tarık Mengüç, hayatının zorlu sağlık sınavlarından birini veriyor. Eşinin hesabından paylaşılan görüntülere ve açıklamaya göre, ünlü şarkıcı apar topar hastaneye kaldırılarak bıçak altına yattı. Mengüç'ün hasta yatağındaki yorgun ve bitkin hali sevenlerinin yüreğini burkarken, olayın perde arkasındaki asıl sarsıcı açıklama ünlü ismin hayat arkadaşından geldi.

Tarık Mengüç’ten sevenlerini üzen haber! Eşinden ilk açıklama geldi: Apandisit sanmıştık ama...

İlk başta basit bir karın ağrısı veya apandisit şüphesiyle sağlık kuruluşuna başvuran aile, doktorların yaptığı detaylı tetkikler sonucunda hayatlarının en büyük şoklarından birini yaşadı. Mengüç'ün eşi, sosyal medya üzerinden yaptığı duygu yüklü paylaşımla, bu zorlu sürecin detaylarını ve eşinin güncel sağlık durumunu tüm şeffaflığıyla sevenleriyle paylaştı. Bu açıklama, durumun ciddiyetini gözler önüne sererken, aynı zamanda umut dolu ve endişeli bir bekleyişin de başladığının sinyallerini veriyordu.

Tarık Mengüç’ten sevenlerini üzen haber! Eşinden ilk açıklama geldi: Apandisit sanmıştık ama...

APANDİSİT ŞÜPHESİYLE GİTTİLER, BAĞIRSAKTA KİTLE TESPİT EDİLDİ

Tarık Mengüç'ün eşi, yaptığı yazılı açıklamada yaşadıkları o kabus dolu anları şu sözlerle dile getirdi: "Dün hayatımızın en zor günlerinden biriydi. Apandisit sandığımız şeyin aslında bağırsakta bir kitle olduğu ortaya çıktı." Bu beklenmedik teşhis karşısında büyük bir sarsıntı geçiren aile, doktorların hızlı ve yerinde müdahalesiyle operasyonun gerçekleşmesini sağladı.

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Tarık Mengüç’ten sevenlerini üzen haber! Eşinden ilk açıklama geldi: Apandisit sanmıştık ama...

Gerekli tıbbi müdahalenin uzman doktorlar tarafından başarıyla yapıldığı belirtilirken, şimdi tüm gözler ve dualar patolojiden gelecek olan o kritik rapora çevrilmiş durumda.

Tarık Mengüç’ten sevenlerini üzen haber! Eşinden ilk açıklama geldi: Apandisit sanmıştık ama...

"YAPTIĞI İYİLİKLER BUGÜN ONUN DUASI OLDU"

Hastalık sürecinin getirdiği ağır psikolojik yükten de bahseden Mengüç'ün eşi, insanın böyle anlarda çaresiz kaldığını ve ne yapacağını şaşırıp sadece donup kaldığını ifade etti.

Tarık Mengüç’ten sevenlerini üzen haber! Eşinden ilk açıklama geldi: Apandisit sanmıştık ama...

Açıklamasında, "Ama ben inanıyorum ki eşimin yıllardır herkese uzattığı yardım eli, yaptığı iyilikler ve o güzel kalbi bugün onun duası oldu. Allah onu korudu, bize bir şans daha verdi," diyerek Tarık Mengüç'ün ne kadar sevilen ve temiz kalpli bir insan olduğunu bir kez daha vurguladı.

Tarık Mengüç’ten sevenlerini üzen haber! Eşinden ilk açıklama geldi: Apandisit sanmıştık ama...

KRİTİK İKİ HAFTALIK BEKLEYİŞ BAŞLADI: TEK DİLEK 'TEMİZ' HABERİ

Başarılı geçen müdahalenin ardından şimdi Mengüç ailesi için en zorlu süreç, yani sonuçları bekleme evresi başladı. Patolojiden gelecek olan rapor, ünlü şarkıcının tedavisinin bundan sonraki seyrini ve yol haritasını doğrudan belirleyecek.

Tarık Mengüç’ten sevenlerini üzen haber! Eşinden ilk açıklama geldi: Apandisit sanmıştık ama...

Mengüç'ün eşi açıklamasını şu duygu yüklü sözlerle sonlandırdı: "Şimdi tek dileğim, o iki haftanın sonunda 'temiz' haberini almak. Allah'ım sen iyi insanları koru, eşimi de bize bağışla."

Tarık Mengüç’ten sevenlerini üzen haber! Eşinden ilk açıklama geldi: Apandisit sanmıştık ama...

Bu yürek burkan paylaşımın ardından, Tarık Mengüç'ün hayranları, dostları ve sanat camiasından birçok ünlü isim, geçmiş olsun dileklerini iletmek ve dualarını eksik etmemek için sosyal medyaya akın etti. Müzik dünyası, sevilen sanatçıdan gelecek o güzel ve 'temiz' haberi dört gözle bekliyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör