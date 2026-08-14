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Tarık Mengüç'ten sevenlerini üzen haber! Eşinden ilk açıklama geldi: 'Apandisit sanmıştık ama...'
Tarık Mengüç'ten sevenlerini üzen haber! Eşinden ilk açıklama geldi: "Apandisit sanmıştık ama..."
Tarık Mengüç'ten sevenlerini üzen haber geldi! Acil olarak hastaneye kaldırılan ve sağlık durumu hakkında büyük bir endişe duyulan ünlü sanatçının yaşadığı ani şok, magazin gündeminde endişeye sebep oldu. Apandisit şüphesiyle hastaneye başvuran sanatçının çok daha zorlu bir mücadeleye girdiğini eşi açıkladı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.08.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 12:27