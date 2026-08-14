Tarık Mengüç'ten sevenlerini üzen haber! Eşinden ilk açıklama geldi: "Apandisit sanmıştık ama..."

Açıklamasında, "Ama ben inanıyorum ki eşimin yıllardır herkese uzattığı yardım eli, yaptığı iyilikler ve o güzel kalbi bugün onun duası oldu. Allah onu korudu, bize bir şans daha verdi," diyerek Tarık Mengüç'ün ne kadar sevilen ve temiz kalpli bir insan olduğunu bir kez daha vurguladı.