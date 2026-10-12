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Tarkan’ın çocukluğunu oynamıştı! Yeşilçam’ın efsane filmindeki bu çocuğu tanıdınız mı? Gerçek duyanları şoke edecek...

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Tarkan: Gümüş Eyer filminde, efsanevi karakterin çocukluğuna hayat veren minik oyuncunun kimliği ortaya çıktı! Sinema dünyasının dev ismiyle olan sürpriz bağını ve şimdiki yaşamını duyanlar kulaklarına inanamadı!

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 12.10.2026 14:27 Güncelleme Tarihi: 12.10.2026 14:46
Tarkan’ın çocukluğunu oynamıştı! Yeşilçam’ın efsane filmindeki bu çocuğu tanıdınız mı? Gerçek duyanları şoke edecek...

Türk sinemasının efsanevi karakterlerinden Tarkan'ın Gümüş Eyer filmindeki çocukluğunu izlerken, o sahnelerdeki minik oyuncunun aslında kim olduğunu hiç düşündünüz mü?

Tarkan’ın çocukluğunu oynamıştı! Yeşilçam’ın efsane filmindeki bu çocuğu tanıdınız mı? Gerçek duyanları şoke edecek...

Yeşilçam klasikleri arasında özel bir yere sahip olan yapımı yıllar sonra yeniden gündeme getiren detay, filmin arkasındaki sürpriz aile bağı oldu.

Tarkan’ın çocukluğunu oynamıştı! Yeşilçam’ın efsane filmindeki bu çocuğu tanıdınız mı? Gerçek duyanları şoke edecek...

1970 yapımı bu unutulmaz filmde Tarkan'ın çocukluk yıllarına hayat veren o küçük oyuncu, efsane karaktere can veren usta aktör Kartal Tibet'in öz oğlu Kanat Tibet'ten başkası değildi.

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Tarkan’ın çocukluğunu oynamıştı! Yeşilçam’ın efsane filmindeki bu çocuğu tanıdınız mı? Gerçek duyanları şoke edecek...

Sinema serüvenine henüz çocuk yaşta bu büyük rolle adım atan Kanat Tibet, ilerleyen yıllarda tercihini kamera önünde göz önünde olmaktan yana kullanmadı ve kariyerine farklı bir yön verdi.

Tarkan’ın çocukluğunu oynamıştı! Yeşilçam’ın efsane filmindeki bu çocuğu tanıdınız mı? Gerçek duyanları şoke edecek...

1989 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınarak yaşamını Kaliforniya eyaletinde sürdürme kararı alan Tibet, burada hem oyunculuk hem de yapımcılık kulvarında çalışmalarına devam etti. Türk televizyon sektörüne olan bağını da tamamen koparmayan isim, 1996–1997 ve 1999–2000 yılları arasında İstanbul merkezli iki ayrı dizinin yürütücü yapımcılığını üstlendi.

Tarkan’ın çocukluğunu oynamıştı! Yeşilçam’ın efsane filmindeki bu çocuğu tanıdınız mı? Gerçek duyanları şoke edecek...

Şimdilerde yaşamını Sacramento'da sürdüren Kanat Tibet, sanat dünyasından kopmuş değil. 2000 yılından bu yana Kuzey Kaliforniya'daki çeşitli tiyatro projelerinde destekleyici rollerle sahne almayı sürdüren Tibet, aynı zamanda çocuklara temel oyunculuk dersleri vererek birikimini gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor.

Tarkan’ın çocukluğunu oynamıştı! Yeşilçam’ın efsane filmindeki bu çocuğu tanıdınız mı? Gerçek duyanları şoke edecek...

İŞTE KANAT TİBET'İN SON HALİ!

Hollywood'a yakın mesafedeki konumu ve sanat kökenli ailesiyle dikkat çeken Kanat Tibet, hem Türk hem de Amerikan kültürleri arasında köprü kuran insanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Tarkan’ın çocukluğunu oynamıştı! Yeşilçam’ın efsane filmindeki bu çocuğu tanıdınız mı? Gerçek duyanları şoke edecek...

BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞEN BİR DİĞER ÇOCUK OYUNCU: KÜÇÜK BESLEME'NİN BİLGE'Sİ!

1999 yılında yayın hayatına başlayan ve 175 bölüm boyunca izleyiciyle buluşan "Küçük Besleme" dizisi, bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştu.

Tarkan’ın çocukluğunu oynamıştı! Yeşilçam’ın efsane filmindeki bu çocuğu tanıdınız mı? Gerçek duyanları şoke edecek...

Tomris Oğuzalp, Kenan Pars, Zeynep Gülmez, Esmeray gibi usta isimleri bir araya getiren dizide, küçük Bilge karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Nur Kulakoğlu, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor.

Tarkan’ın çocukluğunu oynamıştı! Yeşilçam’ın efsane filmindeki bu çocuğu tanıdınız mı? Gerçek duyanları şoke edecek...

Dizide canlandırdığı "besleme" karakteriyle özellikle çocuk izleyicilerin kalbinde derin izler bırakan Kulakoğlu, kısa ve biçimsiz kesilen saçlarıyla da unutulmaz bir ekran yüzü olmuştu.

Hayriye karakterinin (Tomris Oğuzalp) yanında türlü zorluklara maruz kalan Bilge, ekran başındakileri ağlatırken, genç oyuncunun başarılı performansı da takdir toplamıştı.

Tarkan’ın çocukluğunu oynamıştı! Yeşilçam’ın efsane filmindeki bu çocuğu tanıdınız mı? Gerçek duyanları şoke edecek...

İŞTE SON HALİ!

1986 doğumlu olan Nur Kulakoğlu, oyunculuk kariyerine "Aşık Oldum" dizisiyle adım attı. Küçük Besleme'nin yanı sıra "Mum Kokulu Kadınlar", "Üvey Baba", "Avcı" ve "Sururi" gibi yapımlarda da rol aldı. Ancak hayatının yönünü zamanla değiştiren Kulakoğlu, oyunculuğu bırakarak eğitim hayatına odaklandı.

Tarkan’ın çocukluğunu oynamıştı! Yeşilçam’ın efsane filmindeki bu çocuğu tanıdınız mı? Gerçek duyanları şoke edecek...

18 Mart Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği bölümünü bitiren Kulakoğlu, yüksek lisansını tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde doktora yaptı. Şimdilerde Batman Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Kulakoğlu, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Tarkan’ın çocukluğunu oynamıştı! Yeşilçam’ın efsane filmindeki bu çocuğu tanıdınız mı? Gerçek duyanları şoke edecek...

Evlenen ve mutlu bir yuva kuran eski oyuncu,sosyal medyada zaman zaman paylaşımlar yapsa da ekranlardan tamamen uzak bir hayat tercih ediyor. Küçük Besleme'nin Bilge'si büyüdü, değişti ve hayalini kurduğu akademik hayatı yaşıyor.

Tarkan’ın çocukluğunu oynamıştı! Yeşilçam’ın efsane filmindeki bu çocuğu tanıdınız mı? Gerçek duyanları şoke edecek...

MUHTEŞEM YÜZYIL'IN ŞEHZADE MUSTAFA'SININ SON HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Bir döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde küçük Şehzade Mustafa karakterine hayat veren Yusuf Berkan Demirbağ, aradan geçen yılların ardından bambaşka bir hayat yolculuğunda karşımıza çıktı. İşte küçük Mustafa'nın şaşırtan son hali…

Tarkan’ın çocukluğunu oynamıştı! Yeşilçam’ın efsane filmindeki bu çocuğu tanıdınız mı? Gerçek duyanları şoke edecek...

Dizi, 2011 yılında ekran yolculuğuna başladığında, Demirbağ yalnızca 6 yaşındaydı. İlk 18 bölümde yer aldığı performansıyla izleyicinin kalbini kazanan minik oyuncu, şimdi 19 yaşında genç bir delikanlı. Ekranlardan uzak bir yaşam sürse de, son hali sosyal medyada merak konusu olmaya devam ediyor.

Tarkan’ın çocukluğunu oynamıştı! Yeşilçam’ın efsane filmindeki bu çocuğu tanıdınız mı? Gerçek duyanları şoke edecek...

11 Ağustos 2005 doğumlu olan Yusuf Berkan Demirbağ, oyunculuk kariyerine oldukça erken yaşta başladı. 2010-2017 yılları arasında birçok projede yer aldı. Muhteşem Yüzyıl'ın yanı sıra Veda, Çıplak Gerçek, Böyle Bitmesin, Eve Dönüş gibi dizilerde ve Arif V 216 gibi sinema yapımlarında da rol aldı.

Tarkan’ın çocukluğunu oynamıştı! Yeşilçam’ın efsane filmindeki bu çocuğu tanıdınız mı? Gerçek duyanları şoke edecek...

Bu serbest oyuncu olarak çalışan Demirbağ, küçük yaşına rağmen ekran önünde oldukça tecrübeli bir isim haline geldi.

Tarkan’ın çocukluğunu oynamıştı! Yeşilçam’ın efsane filmindeki bu çocuğu tanıdınız mı? Gerçek duyanları şoke edecek...

Ancak genç yaşta başladığı oyunculuk kariyerine uzun vadede devam etmeyen Yusuf Berkan, eğitim ve teknoloji alanında farklı bir yol çizdi.

Tarkan’ın çocukluğunu oynamıştı! Yeşilçam’ın efsane filmindeki bu çocuğu tanıdınız mı? Gerçek duyanları şoke edecek...

İŞTE SON HALİ!

Şu anda Almanya'da yaşayan Demirbağ, yarı zamanlı back-end developer, web geliştirme alanında kendini geliştiren genç yetenek kariyer planını tamamen değiştirmiş görünüyor.

Tarkan’ın çocukluğunu oynamıştı! Yeşilçam’ın efsane filmindeki bu çocuğu tanıdınız mı? Gerçek duyanları şoke edecek...

Bir zamanların "küçük şehzadesi" artık hem akademik hem de mesleki olarak başka bir evrede. Ekranlardan uzak durmayı tercih eden Yusuf Berkan Demirbağ, geçmişin iz bırakan çocuk oyuncularından biri olarak hafızalarda yer etmeye devam ediyor.

Tarkan’ın çocukluğunu oynamıştı! Yeşilçam’ın efsane filmindeki bu çocuğu tanıdınız mı? Gerçek duyanları şoke edecek...

KÜÇÜK ŞEHZADE MEHMED DE DEĞİŞENLERDEN!

18 yaşındaki başarılı oyuncu Çağan Efe Ak, 6 Haziran 2007 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Tarkan’ın çocukluğunu oynamıştı! Yeşilçam’ın efsane filmindeki bu çocuğu tanıdınız mı? Gerçek duyanları şoke edecek...

Çocukluk dönemini İstanbul'da geçiren Ak, kariyerinin yanında eğitim hayatına da devam ediyor.

Tarkan’ın çocukluğunu oynamıştı! Yeşilçam’ın efsane filmindeki bu çocuğu tanıdınız mı? Gerçek duyanları şoke edecek...

Oyunculuk kariyerine küçük yaşta başlayan genç oyuncu, birçok reklam filminde kendini göstermiştir.

Tarkan’ın çocukluğunu oynamıştı! Yeşilçam’ın efsane filmindeki bu çocuğu tanıdınız mı? Gerçek duyanları şoke edecek...

Kariyerine 2016'da Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde Şehzade Murad karakterini canlandırarak adım atan Ak, Türk televizyonlarında sevilen ve popüler olan dizilerde boy göstererek yer edinmiştir.

Tarkan’ın çocukluğunu oynamıştı! Yeşilçam’ın efsane filmindeki bu çocuğu tanıdınız mı? Gerçek duyanları şoke edecek...

SON HALİNİ GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI!

Genç oyuncunun son halini görenler gözlerine inanamadı. Küçüklüğünden beri ekran başında yer alan başarılı oyuncu Ak, yeni yaşında adeta yaşıtlarına taş çıkartıyor.