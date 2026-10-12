Tarkan’ın çocukluğunu oynamıştı! Yeşilçam’ın efsane filmindeki bu çocuğu tanıdınız mı? Gerçek duyanları şoke edecek...

1989 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınarak yaşamını Kaliforniya eyaletinde sürdürme kararı alan Tibet, burada hem oyunculuk hem de yapımcılık kulvarında çalışmalarına devam etti. Türk televizyon sektörüne olan bağını da tamamen koparmayan isim, 1996–1997 ve 1999–2000 yılları arasında İstanbul merkezli iki ayrı dizinin yürütücü yapımcılığını üstlendi.