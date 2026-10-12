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Tarkan’ın çocukluğunu oynamıştı! Yeşilçam’ın efsane filmindeki bu çocuğu tanıdınız mı? Gerçek duyanları şoke edecek...
Tarkan’ın çocukluğunu oynamıştı! Yeşilçam’ın efsane filmindeki bu çocuğu tanıdınız mı? Gerçek duyanları şoke edecek...
Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Tarkan: Gümüş Eyer filminde, efsanevi karakterin çocukluğuna hayat veren minik oyuncunun kimliği ortaya çıktı! Sinema dünyasının dev ismiyle olan sürpriz bağını ve şimdiki yaşamını duyanlar kulaklarına inanamadı!
Giriş Tarihi: 12.10.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 12.10.2026 14:46