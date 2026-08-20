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Tarzlarıyla geceye damga vurdular! Fahriye Evcen'den Bodrum yemeğinde şıklık şovu

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, set maratonu başlamadan önce Bodrum'da moral depolamaya devam ediyor. Dostlarıyla vakit geçiren ünlü oyuncu, son olarak futbolcu Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz ile bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 20.08.2026 07:42 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 07:44