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Tarzlarıyla geceye damga vurdular! Fahriye Evcen'den Bodrum yemeğinde şıklık şovu

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, set maratonu başlamadan önce Bodrum'da moral depolamaya devam ediyor. Dostlarıyla vakit geçiren ünlü oyuncu, son olarak futbolcu Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz ile bir araya geldi.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 20.08.2026 07:42 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 07:44
Tarzlarıyla geceye damga vurdular! Fahriye Evcen’den Bodrum yemeğinde şıklık şovu

'HAMAL' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen, tatili arkadaşlarıyla geçirmeye devam ediyor.

Tarzlarıyla geceye damga vurdular! Fahriye Evcen’den Bodrum yemeğinde şıklık şovu

Bodrum'da bulunan güzel oyuncu, futbolcu Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz ile bir araya geldi. Sıkı dost olan ikili, birlikte akşam yemeği yiyerek hasret giderdi.

Tarzlarıyla geceye damga vurdular! Fahriye Evcen’den Bodrum yemeğinde şıklık şovu

Fotoğraflarını paylaşan ikiliye, binlerce yorum geldi. Evcen ve Aziz, şık kıyafetleriyle göz doldurdu.

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Tarzlarıyla geceye damga vurdular! Fahriye Evcen’den Bodrum yemeğinde şıklık şovu

AİLECEK BODRUMDA TATİL YAPIYORLAR

Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.

Tarzlarıyla geceye damga vurdular! Fahriye Evcen’den Bodrum yemeğinde şıklık şovu

Aşklarını evlilikle taçlandıran Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak hayatlarının en özel dönemlerinden birini yaşadı.

Tarzlarıyla geceye damga vurdular! Fahriye Evcen’den Bodrum yemeğinde şıklık şovu

Çift, 2023 yılında ise ikinci çocukları Kerem'in gelişiyle mutluluklarını ikiye katladı.

Tarzlarıyla geceye damga vurdular! Fahriye Evcen’den Bodrum yemeğinde şıklık şovu

Burak Özçivit ile mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Fahriye Evcen, şimdilerde atv ekranlarında yayınlanacak olan Hamal dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Tarzlarıyla geceye damga vurdular! Fahriye Evcen’den Bodrum yemeğinde şıklık şovu

OĞLUYLA VAKİT GEÇİRİYOR

Setlere dönmeden önce tüm vakitini ailesine ayıran Fahriye Evcen, büyük oğlu Karan ile çıktığı keyifli akşam yemeğinden renkli kareler paylaşmıştı. Yemek masasında oğluyla birlikte neşeli anlar geçiren güzel oyuncu, arka plana Nilüfer'in unutulmaz "Dünya Bir Yana" şarkısını fon yapmıştı.

Tarzlarıyla geceye damga vurdular! Fahriye Evcen’den Bodrum yemeğinde şıklık şovu

Karan'ın eğlenceli hallerini "Değerlim" ifadesi ve kalp emojileriyle yayınlayan Evcen'in bu samimi paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi görmüştü.

Tarzlarıyla geceye damga vurdular! Fahriye Evcen’den Bodrum yemeğinde şıklık şovu

Yeni sezonda "Hamal" dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Fahriye Evcen, geçen günlerde de tatil karelerini sevenleriyle paylaşmıştı.

Tarzlarıyla geceye damga vurdular! Fahriye Evcen’den Bodrum yemeğinde şıklık şovu

Evcen'in keyifli anlarını yansıtan kareler kısa sürede ilgi görmüştü.

Tarzlarıyla geceye damga vurdular! Fahriye Evcen’den Bodrum yemeğinde şıklık şovu

Yaz sonrası Özçivit, atv dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'de rol alacak, Evcen ise yine atv ekranlarında yayınlanacak 'Hamal' dizisinde izleyiciyle buluşacak.

Tarzlarıyla geceye damga vurdular! Fahriye Evcen’den Bodrum yemeğinde şıklık şovu

Ünlü oyuncunun ekran heyecanı sürerken, geçen günlerde de ailesinden gelen güzellik dikkat çekmişti. Evcen'in kardeşleriyle benzerliği sosyal medyada gündem olmuştu.

Tarzlarıyla geceye damga vurdular! Fahriye Evcen’den Bodrum yemeğinde şıklık şovu

Ünlü oyuncunun güzelliğinin genetik olduğu yorumları yapıldı. İşte Burak Özçivit'in baldızları...

Tarzlarıyla geceye damga vurdular! Fahriye Evcen’den Bodrum yemeğinde şıklık şovu

Fahriye Evcen'in kız kardeşleri

Neşe, Ayşen ve Demet

Tarzlarıyla geceye damga vurdular! Fahriye Evcen’den Bodrum yemeğinde şıklık şovu

İşte merak edilen diğer ünlü isimlerin kardeşleri...

Sinem Kobal- Kerem Kobal

Tarzlarıyla geceye damga vurdular! Fahriye Evcen’den Bodrum yemeğinde şıklık şovu

Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül

Tarzlarıyla geceye damga vurdular! Fahriye Evcen’den Bodrum yemeğinde şıklık şovu

Zehra Güneş'in kız kardeşleri İrem Nur Güneş ve Mina Güneş

Tarzlarıyla geceye damga vurdular! Fahriye Evcen’den Bodrum yemeğinde şıklık şovu

Meryem Uzerli ve kardeşi Canan Uzerli

Tarzlarıyla geceye damga vurdular! Fahriye Evcen’den Bodrum yemeğinde şıklık şovu

Hafsanur Sancaktutan ve ablası

Tarzlarıyla geceye damga vurdular! Fahriye Evcen’den Bodrum yemeğinde şıklık şovu

Sarp Akkaya-Esra Akkaya-Kaya Akkaya

Tarzlarıyla geceye damga vurdular! Fahriye Evcen’den Bodrum yemeğinde şıklık şovu

Gözde Kocaoğlu - Rıza Kocaoğlu

Tarzlarıyla geceye damga vurdular! Fahriye Evcen’den Bodrum yemeğinde şıklık şovu

Caner Cindoruk- Münir Can Cindoruk

Tarzlarıyla geceye damga vurdular! Fahriye Evcen’den Bodrum yemeğinde şıklık şovu

Serhat Özcan - Reha Özcan

Tarzlarıyla geceye damga vurdular! Fahriye Evcen’den Bodrum yemeğinde şıklık şovu

Demet Evgar ve kardeşi Yiğit Evgar