Tarzlarıyla geceye damga vurdular! Fahriye Evcen’den Bodrum yemeğinde şıklık şovu

'HAMAL' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen, tatili arkadaşlarıyla geçirmeye devam ediyor. Bodrum'da bulunan güzel oyuncu, futbolcu Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz ile bir araya geldi. Sıkı dost olan ikili, birlikte akşam yemeği yiyerek hasret giderdi. Fotoğraflarını paylaşan ikiliye, binlerce yorum geldi. Evcen ve Aziz, şık kıyafetleriyle göz doldurdu. AİLECEK BODRUMDA TATİL YAPIYORLAR Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Aşklarını evlilikle taçlandıran Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak hayatlarının en özel dönemlerinden birini yaşadı. Çift, 2023 yılında ise ikinci çocukları Kerem'in gelişiyle mutluluklarını ikiye katladı. Burak Özçivit ile mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Fahriye Evcen, şimdilerde atv ekranlarında yayınlanacak olan Hamal dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. OĞLUYLA VAKİT GEÇİRİYOR Setlere dönmeden önce tüm vakitini ailesine ayıran Fahriye Evcen, büyük oğlu Karan ile çıktığı keyifli akşam yemeğinden renkli kareler paylaşmıştı. Yemek masasında oğluyla birlikte neşeli anlar geçiren güzel oyuncu, arka plana Nilüfer'in unutulmaz 'Dünya Bir Yana' şarkısını fon yapmıştı. Karan'ın eğlenceli hallerini 'Değerlim' ifadesi ve kalp emojileriyle yayınlayan Evcen'in bu samimi paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi görmüştü. Yeni sezonda 'Hamal' dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Fahriye Evcen, geçen günlerde de tatil karelerini sevenleriyle paylaşmıştı. Evcen'in keyifli anlarını yansıtan kareler kısa sürede ilgi görmüştü. Yaz sonrası Özçivit, atv dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'de rol alacak, Evcen ise yine atv ekranlarında yayınlanacak 'Hamal' dizisinde izleyiciyle buluşacak. Ünlü oyuncunun ekran heyecanı sürerken, geçen günlerde de ailesinden gelen güzellik dikkat çekmişti. Evcen'in kardeşleriyle benzerliği sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü oyuncunun güzelliğinin genetik olduğu yorumları yapıldı. İşte Burak Özçivit'in baldızları... Fahriye Evcen'in kız kardeşleri Neşe, Ayşen ve Demet İşte merak edilen diğer ünlü isimlerin kardeşleri... Sinem Kobal- Kerem Kobal Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül Zehra Güneş'in kız kardeşleri İrem Nur Güneş ve Mina Güneş Meryem Uzerli ve kardeşi Canan Uzerli Hafsanur Sancaktutan ve ablası Sarp Akkaya-Esra Akkaya-Kaya Akkaya Gözde Kocaoğlu - Rıza Kocaoğlu Caner Cindoruk- Münir Can Cindoruk Serhat Özcan - Reha Özcan Demet Evgar ve kardeşi Yiğit Evgar Naz Elmas-Açelya Elmas Hadise Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz İsmail Hacıoğlu- Kardelen Hacıoğlu İsmail Hacıoğlu- Kardelen Hacıoğlu Türkan Şoray ve kız kardeşi Nazan Şoray Türkan Şoray ve kız kardeşi Nazan Şoray Ayşen Gruda ve kız kardeşleri Ayten Erman ile Ayben Erman Zeynep Beşerler ve kardeşi Derya Beşerler Zeynep Beşerler ve kardeşi Derya Beşerler Aras Bulut İynemli ve abisi Orçun İynemli Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi İpek Filiz Yazıcı ve ikizi İpek Filiz Yazıcı ve ikizi İpek Filiz Yazıcı ve ikizi Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel Burcu Esmersoy ve kardeşi Şener Şen ve kız kardeşi İnci Şen Şener Şen ve kız kardeşi İnci Şen Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ Kaan Urgancıoğlu- Can Urgancıoğlu Barış Arduç'un erkek kardeşleri Bensu Hande ve Bedirhan Soral Kardeşler Aytaç Şaşmaz ve İsmail Ege Şaşmaz Aytaç Şaşmaz ve İsmail Ege Şaşmaz