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Tatil bitti, aşk tam gaz devam ediyor! Çağla Şıkel ile sevgilisi Mertcan Tunca böyle görüntülendi…

Çeşme tatillerini tamamlayarak İstanbul'a dönen Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca, Arnavutköy'de bir mekan çıkışında görüntülendi. Bir süredir beraberliklerini sürdüren ünlü çift, ilişkileri hakkındaki soruları kısa bir açıklamayla yanıtladı.

Giriş Tarihi: 21.09.2026 10:54 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 11:02
Tatil bitti, aşk tam gaz devam ediyor! Çağla Şıkel ile sevgilisi Mertcan Tunca böyle görüntülendi…

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, Erinç Ulutürk ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir aşka yelken açarak magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Tatil bitti, aşk tam gaz devam ediyor! Çağla Şıkel ile sevgilisi Mertcan Tunca böyle görüntülendi…

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Şıkel, yeni sevgilisi Mertcan Tunca ile ilk olarak Çeşme tatilinde kameralara yansımıştı.

Tatil bitti, aşk tam gaz devam ediyor! Çağla Şıkel ile sevgilisi Mertcan Tunca böyle görüntülendi…

Yaz sezonunu Çeşme'de geçiren ve beraberlikleriyle dikkat çeken çift, tatil dönemini noktalayarak İstanbul'a geri döndü.

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Tatil bitti, aşk tam gaz devam ediyor! Çağla Şıkel ile sevgilisi Mertcan Tunca böyle görüntülendi…

Şehre döner dönmez soluğu Arnavutköy'de alan ikili, önceki akşam bir restoranda baş başa yemek yerken görüntülendi. Mekan çıkışında kendilerini bekleyen basın mensupları ile karşılaşan çift, ilişkilerine yönelik sorular karşısında samimi bir tavır sergiledi.

Tatil bitti, aşk tam gaz devam ediyor! Çağla Şıkel ile sevgilisi Mertcan Tunca böyle görüntülendi…

Yöneltilen soruları cevapsız bırakmayan ikili, "Her şey çok yolunda, teşekkür ederiz" açıklamasını yapmakla yetinerek alandan ayrıldı.

Tatil bitti, aşk tam gaz devam ediyor! Çağla Şıkel ile sevgilisi Mertcan Tunca böyle görüntülendi…

ÇAĞLA ŞIKEL KİMDİR?

İstanbul doğumlu ünlü model, oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel, uzun yıllara dayanan sanat ve televizyon kariyeriyle öne çıkıyor.

Tatil bitti, aşk tam gaz devam ediyor! Çağla Şıkel ile sevgilisi Mertcan Tunca böyle görüntülendi…

İlkokul yıllarından itibaren İstanbul Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale eğitimi alan Şıkel, 1999 yılında yükseköğrenimini tamamladı.

Tatil bitti, aşk tam gaz devam ediyor! Çağla Şıkel ile sevgilisi Mertcan Tunca böyle görüntülendi…

Podyum kariyerindeki büyük çıkışını 1997 yılında Miss Turkey birincisi seçilerek yapan ünlü isim, ardından katıldığı Miss World yarışmasında Avrupa Güzeli unvanını elde etti.

Tatil bitti, aşk tam gaz devam ediyor! Çağla Şıkel ile sevgilisi Mertcan Tunca böyle görüntülendi…

Yurt dışında çok sayıda ülkede defilelerde yer alan Şıkel, televizyon ekranlarında ise "Cennet Mahallesi" dizisindeki rolüyle geniş kitlelerin beğenisini kazandı.

Tatil bitti, aşk tam gaz devam ediyor! Çağla Şıkel ile sevgilisi Mertcan Tunca böyle görüntülendi…

Uzun yıllar ara verdiği baleye 2013 yılında düzenlenen 11. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'ndeki "Bach Alla Turca" eseriyle dönen Şıkel, başarılı kariyerine devam ediyor.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör