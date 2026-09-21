Trend Galeri Trend Magazin Tatil bitti, aşk tam gaz devam ediyor! Çağla Şıkel ile sevgilisi Mertcan Tunca böyle görüntülendi…

Tatil bitti, aşk tam gaz devam ediyor! Çağla Şıkel ile sevgilisi Mertcan Tunca böyle görüntülendi…

Çeşme tatillerini tamamlayarak İstanbul'a dönen Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca, Arnavutköy'de bir mekan çıkışında görüntülendi. Bir süredir beraberliklerini sürdüren ünlü çift, ilişkileri hakkındaki soruları kısa bir açıklamayla yanıtladı.

Giriş Tarihi: 21.09.2026 10:54 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 11:02