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Tatil bitti, rotasını Amerika'ya çevirdi: NBA yıldızı Alperen Şengün’ün havalimanı paylaşımına 'Kavimler göçü' yorumu yağdı!
Tatil bitti, rotasını Amerika'ya çevirdi: NBA yıldızı Alperen Şengün’ün havalimanı paylaşımına "Kavimler göçü" yorumu yağdı!
Yaz tatilini Bodrum ve Antalya'da geçiren NBA yıldızı Alperen Şengün, yeni sezon öncesi Amerika yolunu tuttu. Havalimanından paylaştığı fotoğrafta 16 valiziyle görülen milli basketbolcunun karesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 31.08.2026 06:13
Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 06:15