Tatil bitti, rotasını Amerika'ya çevirdi: NBA yıldızı Alperen Şengün’ün havalimanı paylaşımına "Kavimler göçü" yorumu yağdı!

Birlikte gün boyu deniz keyfi yapan ikili, sonrasında akşam yemeğine çıktı. Aile üyelerinin de eşlik ettiği Bettina Machler, "Arkadaşlar, kahkahalar ve uzun yaz geceleri. Ağustos, minnettar olacağımız birçok şey verdi" notuyla paylaşım yaptı.