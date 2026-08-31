Trend Galeri Trend Magazin Tatil bitti, rotasını Amerika'ya çevirdi: NBA yıldızı Alperen Şengün’ün havalimanı paylaşımına 'Kavimler göçü' yorumu yağdı!

Tatil bitti, rotasını Amerika'ya çevirdi: NBA yıldızı Alperen Şengün’ün havalimanı paylaşımına "Kavimler göçü" yorumu yağdı!

Yaz tatilini Bodrum ve Antalya'da geçiren NBA yıldızı Alperen Şengün, yeni sezon öncesi Amerika yolunu tuttu. Havalimanından paylaştığı fotoğrafta 16 valiziyle görülen milli basketbolcunun karesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 31.08.2026 06:13 Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 06:15
Tatil bitti, rotasını Amerika’ya çevirdi: NBA yıldızı Alperen Şengün’ün havalimanı paylaşımına Kavimler göçü yorumu yağdı!

KAVİMLER GÖÇÜ GİBİ
NBA ekiplerinden Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, tatil sezonunu bitirdi.

Tatil bitti, rotasını Amerika’ya çevirdi: NBA yıldızı Alperen Şengün’ün havalimanı paylaşımına Kavimler göçü yorumu yağdı!

Yazın büyük bölümünü Bodrum ve Antalya'da geçiren milli basketbolcu, havalimanından paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı.

Tatil bitti, rotasını Amerika’ya çevirdi: NBA yıldızı Alperen Şengün’ün havalimanı paylaşımına Kavimler göçü yorumu yağdı!

Lig için Amerika'ya dönen Şengün'ün 16 valizi dikkat çekti.

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Tatil bitti, rotasını Amerika’ya çevirdi: NBA yıldızı Alperen Şengün’ün havalimanı paylaşımına Kavimler göçü yorumu yağdı!

BALİ'DE DİNLENİYOR
Sosyetenin ünlü ismi Alara Koçibey, yaz aylarının son günlerini Endonezya'da geçiriyor.

Tatil bitti, rotasını Amerika’ya çevirdi: NBA yıldızı Alperen Şengün’ün havalimanı paylaşımına Kavimler göçü yorumu yağdı!

Yaz ayı boyunca Ege kıyılarında tatil yapan sosyetik isim, bu kez rotayı Bali'ye çevirdi. Arkadaşlarıyla birlikte ada günlüğü yapan Koçibey, tropik ortamdan fotoğraflar paylaştı.

Tatil bitti, rotasını Amerika’ya çevirdi: NBA yıldızı Alperen Şengün’ün havalimanı paylaşımına Kavimler göçü yorumu yağdı!

Sosyetik güzel, "Burası çok güzel, Bali'yi çok seviyorum. İnsan burada kendisini buluyor" dedi.

Tatil bitti, rotasını Amerika’ya çevirdi: NBA yıldızı Alperen Şengün’ün havalimanı paylaşımına Kavimler göçü yorumu yağdı!

ARKADAŞLAR, KAHKAHALAR VE UZUN YAZ GECELERİ...
Cem Hakko'nun eski eşi Bettina Machler, arkadaşlarıyla yazın son tatiline çıktı. Yılın büyük bölümünü Avrupa'da geçiren sosyetik isim, yakın dostu Ayşegül Dinçkök ile bir araya geldi.

Tatil bitti, rotasını Amerika’ya çevirdi: NBA yıldızı Alperen Şengün’ün havalimanı paylaşımına Kavimler göçü yorumu yağdı!

Birlikte gün boyu deniz keyfi yapan ikili, sonrasında akşam yemeğine çıktı. Aile üyelerinin de eşlik ettiği Bettina Machler, "Arkadaşlar, kahkahalar ve uzun yaz geceleri. Ağustos, minnettar olacağımız birçok şey verdi" notuyla paylaşım yaptı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör