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Tatil rotasını Fas'a çevirdiler! Yasmin Erbil'in sevgilisiyle olan Marakeş pozlarına beğeni yağdı...
Tatil rotasını Fas'a çevirdiler! Yasmin Erbil'in sevgilisiyle olan Marakeş pozlarına beğeni yağdı...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz ile çıktığı Fas tatilinden kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Çiftin Marakeş pozları ve keyifli anları kısa sürede yoğun ilgi görerek beğeni yağmuruna tutuldu.
Giriş Tarihi: 26.11.2026 16:08
Güncelleme Tarihi: 26.11.2026 16:19