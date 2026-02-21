Trend
Tatlıtuğ çiftinden cumartesi kaçamağı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in sahildeki doğal halleri hayran bıraktı
Magazin dünyasının gözde çifti Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, kısa bir cumartesi molası vererek soluğu sahil şeridinde aldı. Şehrin kalabalığından uzaklaşıp deniz havası alan ikili, tamamen doğal ve spor tarzlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Giriş Tarihi: 21.02.2026 17:24