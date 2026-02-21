Trend Galeri Trend Magazin Tatlıtuğ çiftinden cumartesi kaçamağı! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in sahildeki doğal halleri hayran bıraktı

Magazin dünyasının gözde çifti Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, kısa bir cumartesi molası vererek soluğu sahil şeridinde aldı. Şehrin kalabalığından uzaklaşıp deniz havası alan ikili, tamamen doğal ve spor tarzlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Giriş Tarihi: 21.02.2026 17:24
2016 yılında Paris'te gerçekleşen masalsı bir düğünle hayatlarını birleştiren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftleri arasında yer almaya devam ediyor. Yıllardır süregelen mutlu birlikteliklerini oğulları Kurt Efe ile taçlandıran ikili, hem kariyerlerindeki başarıları hem de gözlerden uzak, huzurlu aile yaşantılarıyla her zaman büyük beğeni topluyor.

CUMARTESİ KAÇAMAĞI YAPTILAR!

Ünlü çift, haftaya kısa bir cumartesi kaçamağı ile mola verdi. Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp deniz havası almak isteyen ünlü çift, hafta sonunu değerlendirmek için soluğu sahilde aldı. Tatlıtuğ çiftinin bu samimi anları, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Özel hayatlarını sakin ve huzurlu bir çizgide sürdüren ikilinin bu doğal tavırları, ebeveynlik süreçlerine olan yaklaşımlarını da bir kez daha akıllara getirdi. Bu huzurlu birlikteliği geçtiğimiz yıllarda oğullarıyla taçlandıran Kurt Efe'yle ilk kez anne-baba olan ünlü çift, oğullarının gelişimi için her şeyi yapıyor.

Stil danışmanı Başak Dizer, geçtiğimiz aylarda oğlu Efe'yi getirdiği jimnastik kursundan paylaşım yapmıştı.

Ünlü çiftin minik oğlu Kurt Efe, sporda yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

KURT EFE'NİN SPORA YATKINLIĞI ÇOK KONUŞULMUŞTU!

Ünlü çiftten Başak Dizer, geçtiğimiz günlerde yine oğlunu getirdiği jimnastik kursundan anlarını paylaşmıştı.

MİNİK EFE'NİN O ANLARI

Kurt Efe'nin eğlendiği o anları annesi Başak Dizer, kişisel sayfasında paylaşmıştı.

EĞLENCELİ ANLARA YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Dizer'in paylaşımına ise kısa sürede takipçilerinden beğeni ve yorum yağmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in minik oğlu Kurt Efe sporda yeteneğini böyle gösterdi

