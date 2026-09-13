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Tedavisi olmayan amansız hastalığa yakalanmıştı... Dünyaca ünlü star 6 yıl sonra sahneye çıktı, gözyaşlarına boğuldu!

Katı Kişi Sendromu nedeniyle 6 yıldır sahnelerden uzak kalan efsane sanatçı, hayranlarına verdiği sözü tutarak Paris'te seyirci karşısına çıktı. İlk şarkıların ardından gözyaşlarına hakim olamayan dünya starı, şov dünyasının en riskli geri dönüşlerinden birine imza atarak salona duygu dolu anlar yaşattı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 13.09.2026 14:53 Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 14:55
Tedavisi olmayan amansız hastalığa yakalanmıştı... Dünyaca ünlü star 6 yıl sonra sahneye çıktı, gözyaşlarına boğuldu!

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Celine Dion, sağlık sorunları nedeniyle müziğe verdiği uzun aranın ardından Paris'te sahneye dönerek sevenleriyle buluştu.

Tedavisi olmayan amansız hastalığa yakalanmıştı... Dünyaca ünlü star 6 yıl sonra sahneye çıktı, gözyaşlarına boğuldu!

Plenitude Arena'da gerçekleşen konserde duygusal anlar yaşayan usta sanatçı, performansının belirli anlarında gözyaşlarına hakim olamadı. Hınca hınç dolu salonda dinleyicilerini selamlayan Dion, "Hepimizin bir arada olması harika" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Tedavisi olmayan amansız hastalığa yakalanmıştı... Dünyaca ünlü star 6 yıl sonra sahneye çıktı, gözyaşlarına boğuldu!

SAHNEDE DUYGU DOLU ANLAR

Gösterisine 'On ne change pas' eseriyle başlayan ve ardından 'Destin' şarkısını seslendiren Celine Dion, performans sırasında hislerine yenik düştü.

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Tedavisi olmayan amansız hastalığa yakalanmıştı... Dünyaca ünlü star 6 yıl sonra sahneye çıktı, gözyaşlarına boğuldu!

Şarkıyı tamamladıktan sonra gözyaşlarına boğulan ünlü sanatçı, salondakilere seslenerek, "Ağlamayacağım diye kendime söz vermiştim" dedi.

Tedavisi olmayan amansız hastalığa yakalanmıştı... Dünyaca ünlü star 6 yıl sonra sahneye çıktı, gözyaşlarına boğuldu!

Sevenlerinin yoğun sevgisi karşısında konuşmakta güçlük çeken ünlü isim, "Bir söz vermiştim. Geri döneceğime ve tekrar sahnede olacağıma söz vermiştim.

Tedavisi olmayan amansız hastalığa yakalanmıştı... Dünyaca ünlü star 6 yıl sonra sahneye çıktı, gözyaşlarına boğuldu!

İşte buradayım, sizin için ve kendim için şarkı söylüyorum. Desteğiniz ve sabrınız için çok teşekkür ederim. Ben, sizin sevginiz sayesinde olduğum şeyim" ifadesini kullandı.

Tedavisi olmayan amansız hastalığa yakalanmıştı... Dünyaca ünlü star 6 yıl sonra sahneye çıktı, gözyaşlarına boğuldu!

ŞOV DÜNYASININ EN RİSKLİ GERİ DÖNÜŞÜ

En son 2020 yılında Courage Tour kapsamında dinleyicileriyle bir araya gelen sanatçı, altı yıldır sahnelerden uzak bir yaşam sürdürüyordu.

Tedavisi olmayan amansız hastalığa yakalanmıştı... Dünyaca ünlü star 6 yıl sonra sahneye çıktı, gözyaşlarına boğuldu!

Müzik yorumcuları, altı yıl aradan sonra gerçekleşen bu performansı övgüyle değerlendirirken, sanatçının mevcut sağlık durumu sebebiyle bu gösteriyi şov dünyası tarihinin en riskli geri dönüşlerinden biri olarak nitelendirdi.

Tedavisi olmayan amansız hastalığa yakalanmıştı... Dünyaca ünlü star 6 yıl sonra sahneye çıktı, gözyaşlarına boğuldu!

KATI KİŞİ SENDROMU İLE MÜCADELE EDİYOR

Celine Dion, 2022 yılında Katı Kişi Sendromu teşhisi konulmasının ardından planlanan Kuzey Amerika turnesini iptal etmek zorunda kalmıştı. Vücudun hatalı bir şekilde sağlıklı sinir hücrelerine saldırması sonucu ortaya çıkan bu durum, değişken kas sertliği ve ağrılı spazmlarla seyreden nadir bir otoimmün nörolojik bozukluk olarak biliniyor.

Tedavisi olmayan amansız hastalığa yakalanmıştı... Dünyaca ünlü star 6 yıl sonra sahneye çıktı, gözyaşlarına boğuldu!

Tıbben bilinen kesin bir tedavisi bulunmayan hastalıkla mücadelesini sürdüren Dion'un, 29 Mayıs 2027 tarihine kadar Paris'teki Plenitude Arena'da bir dizi konser vermeye devam etmesi bekleniyor.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör