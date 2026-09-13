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Tedavisi olmayan amansız hastalığa yakalanmıştı... Dünyaca ünlü star 6 yıl sonra sahneye çıktı, gözyaşlarına boğuldu!
Tedavisi olmayan amansız hastalığa yakalanmıştı... Dünyaca ünlü star 6 yıl sonra sahneye çıktı, gözyaşlarına boğuldu!
Katı Kişi Sendromu nedeniyle 6 yıldır sahnelerden uzak kalan efsane sanatçı, hayranlarına verdiği sözü tutarak Paris'te seyirci karşısına çıktı. İlk şarkıların ardından gözyaşlarına hakim olamayan dünya starı, şov dünyasının en riskli geri dönüşlerinden birine imza atarak salona duygu dolu anlar yaşattı.
Giriş Tarihi: 13.09.2026 14:53
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 14:55