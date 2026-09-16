Tek şarkıya yedi ayrı hesap!

Restoran ve eğlence işletmeleri; aynı müzik için farklı meslek birlikleriyle ayrı ayrı sözleşme yapmak zorunda kalmalarına itiraz ediyor. Sanatçının hakkını korumak için kurulan sistem, karmaşıklığı yüzünden hem işletmeciyi lisans almaktan uzaklaştırıyor hem de telifin gerçek sahibine ulaşıp ulaşmadığını tartışmalı hâle getiriyor.

HEPSİNİN HAKKI AYRI

Bir restoranda tek şarkı çalıyor ama ardından birden fazla telif kapısı açılıyor. Bestecinin hakkı ayrı, söz yazarının hakkı ayrı, yorumcunun hakkı ayrı, yapımcının hakkı ayrı... Bunları temsil eden 7 meslek birliği de ayrı. İşletmeci açısından bakıldığında ise hoparlörden çıkan müzik aynı, kendisine ulaşan sözleşmeler ve faturalar farklı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın gündeme taşıdığı sorun tam olarak bu. Restoran, kafe ve eğlence işletmeleri telif ödemek istemediklerini söylemiyor. "Tek çatı, tek fiyat, tek sözleşme" istiyor.