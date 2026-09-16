Tek şarkıya yedi ayrı hesap!

Restoran, kafe ve eğlence işletmeleri, sürekli telif ödemeleri için kapılarının çalınmasından rahatsız. Telife karşı olmadıklarını belirten işletmeciler, farklı meslek birlikleriyle ayrı ayrı sözleşme yapmak zorunda kalmalarına itiraz ediyor. "Bir gün sanatçıların, bir gün yapımcıların, başka bir gün de bestecilerin haklarını savunan meslek birlikleri kapımızı çalıyor. Biz mekânımızda kahve ve yemek mi satalım, yoksa gelenlerle hesap kitap mı yapalım şaşırdık. Esnaf mıyız, muhasebeci miyiz belli değil. Hepsi tek çatı altında birleşse, biz de rahat etsek" diyorlar.