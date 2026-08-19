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Tekne tatilinden eğlenceli anlar! Alişan ve çocuklarının Jet Ski üstündeki neşeli halleri dikkat çekti!
Tekne tatilinden eğlenceli anlar! Alişan ve çocuklarının Jet Ski üstündeki neşeli halleri dikkat çekti!
Mavi tura çıkan Alişan, tatil coşkusunu çocukları Burak ve Eliz ile yaşadı. Deniz ortasında Jet Ski keyfi yaptığı eğlenceli dakikaları takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, renkli kareleriyle gündem oldu.
Giriş Tarihi: 19.08.2026 16:28
Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 16:32