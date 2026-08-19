Trend Galeri Trend Magazin Tekne tatilinden eğlenceli anlar! Alişan ve çocuklarının Jet Ski üstündeki neşeli halleri dikkat çekti!

Tekne tatilinden eğlenceli anlar! Alişan ve çocuklarının Jet Ski üstündeki neşeli halleri dikkat çekti!

Mavi tura çıkan Alişan, tatil coşkusunu çocukları Burak ve Eliz ile yaşadı. Deniz ortasında Jet Ski keyfi yaptığı eğlenceli dakikaları takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, renkli kareleriyle gündem oldu.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 19.08.2026 16:28 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 16:32
Tekne tatilinden eğlenceli anlar! Alişan ve çocuklarının Jet Ski üstündeki neşeli halleri dikkat çekti!

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile hayatını birleştirdi.

Tekne tatilinden eğlenceli anlar! Alişan ve çocuklarının Jet Ski üstündeki neşeli halleri dikkat çekti!

2019'da oğulları Burak, 2021'de ise kızları Eliz'in katılımıyla aile hayatlarını renklendiren ünlü çift, örnek gösterilen uyumlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Tekne tatilinden eğlenceli anlar! Alişan ve çocuklarının Jet Ski üstündeki neşeli halleri dikkat çekti!

Yaz sezonunu tekne tatiliyle değerlendiren ünlü şarkıcı, çocukları Burak ve Eliz ile deniz ortasında geçirdiği neşeli anları takipçileriyle buluşturdu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Tekne tatilinden eğlenceli anlar! Alişan ve çocuklarının Jet Ski üstündeki neşeli halleri dikkat çekti!

Oğlu Burak'ı yanına alarak Jet Ski üstünde heyecan dolu dakikalar yaşayan Alişan'ın, kızı Eliz ve oğluyla sürdürdüğü tatil keyfi sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu.

Tekne tatilinden eğlenceli anlar! Alişan ve çocuklarının Jet Ski üstündeki neşeli halleri dikkat çekti!

AŞK TOHUMLARINI BÖYLE ATMIŞ...

Öte yandan magazin dünyasının en gözde çiftlerinden olan Alişan ve Buse Varol'un nasıl tanıştığı ise sevenleri tarafından merak edildi.

Tekne tatilinden eğlenceli anlar! Alişan ve çocuklarının Jet Ski üstündeki neşeli halleri dikkat çekti!

Alişan, eşi Buse Varol'u ilk kez aynı dizide rol aldıkları sette gördü. Toplantı sırasında yan yana oturan ikiliden Alişan, Buse Varol'u oldukça beğendi.

Hatta toplantının ardından rejiyi arayarak 'Oyuncu kadrosunda kimler var?' diye sordu. Daha sonra sosyal medya üzerinden Buse Varol'u ekledi ve ikili ilk kez orada iletişime geçti.

Tekne tatilinden eğlenceli anlar! Alişan ve çocuklarının Jet Ski üstündeki neşeli halleri dikkat çekti!

Dizi devam ederken ilişkileri başlayan ünlü çift, aşklarını ise dizinin oyuncuları için kurulan bir grupta açıkladı.

Tekne tatilinden eğlenceli anlar! Alişan ve çocuklarının Jet Ski üstündeki neşeli halleri dikkat çekti!

"HAYATIMIN EN UZUN SENARYOSUNU BULDUM"

Dizinin kısa sürmesine rağmen Alişan, bu süreci şu sözlerle anlattı: 'Hayatımın en kısa dizisiydi ama hayatımın en uzun senaryosunu buldum...'

Tekne tatilinden eğlenceli anlar! Alişan ve çocuklarının Jet Ski üstündeki neşeli halleri dikkat çekti!

Bakın diğer mutlu çiftler aşk hayatlarına nasıl adım atmış...

Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle tanınan Pınar Altuğ, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürse de özel yaşamı ve samimi açıklamalarıyla magazin gündeminden hiç düşmüyor. Ünlü oyuncu, son olarak eşi Yağmur Atacan ile nasıl tanıştıklarını anlatarak hayranlarını geçmişe götürdü.

Tekne tatilinden eğlenceli anlar! Alişan ve çocuklarının Jet Ski üstündeki neşeli halleri dikkat çekti!

PINAR ALTUĞ – YAĞMUR ATACAN TANIŞMA HİKAYESİ

Pınar Altuğ, 2006 yılında yayınlanan "İlk Aşkım" dizisinin setinde Yağmur Atacan ile tanıştığını söyledi. Tanışma anını şu sözlerle anlattı:

Tekne tatilinden eğlenceli anlar! Alişan ve çocuklarının Jet Ski üstündeki neşeli halleri dikkat çekti!

"Yağmur kural tanımaz bir adamdır. İlişkimiz, bir gün giyinme odama habersizce girmesiyle başladı. O an hayatıma farklı bir heyecan girdi."

Tekne tatilinden eğlenceli anlar! Alişan ve çocuklarının Jet Ski üstündeki neşeli halleri dikkat çekti!

Bu ilk karşılaşma kısa sürede romantik bir ilişkiye dönüştü. Aralarındaki 9 yaş farkı, çiftin o dönem magazin basınında en çok konuşulan yönlerinden biri oldu.

Tekne tatilinden eğlenceli anlar! Alişan ve çocuklarının Jet Ski üstündeki neşeli halleri dikkat çekti!

"HAYATIMIN EN BÜYÜK CESARETİ ONUNLA OLMAKTI"

İlişkilerinin başında birçok kişinin "uzun sürmez" dediğini hatırlatan Pınar Altuğ, eleştirilere aldırış etmediklerini belirtti:

Tekne tatilinden eğlenceli anlar! Alişan ve çocuklarının Jet Ski üstündeki neşeli halleri dikkat çekti!

"Millete kalsa biz çoktan ayrılmıştık. Ama biz birbirimize inandık. Hayatımın en büyük cesaret örneği kocamla beraber olmaktı."

2008 yılında nikâh masasına oturan çift, bugün 17 yıllık evli ve 19 yıldır birlikte. Bu mutlu evlilikten Su adında bir kız çocukları bulunuyor. Çift, aile pozlarıyla sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Tekne tatilinden eğlenceli anlar! Alişan ve çocuklarının Jet Ski üstündeki neşeli halleri dikkat çekti!

PINAR ALTUĞ'UN İLK EVLİLİĞİ VE PİŞMANLIĞI

Ünlü oyuncu, programda geçmişine dair dikkat çeken bir itirafta da bulundu. 2000 yılında iş insanı Umut Elçi ile evlenmiş ancak bu evlilik üç yıl sürmüştü. Altuğ, bu ilişkiyle ilgili şu sözleri söyledi:

"Keşke daha erken bitirseydim ya da hiç evlenmeseydim."

Tekne tatilinden eğlenceli anlar! Alişan ve çocuklarının Jet Ski üstündeki neşeli halleri dikkat çekti!

ELEŞTİRİLERE KULAK ASMAYAN BİR ÇİFT

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti, yıllar boyunca medyanın ve sosyal medyanın merceğinde olsa da, kendi doğrularına göre yaşamayı tercih ediyor. Altuğ, "Sen yaptığın şeyden eminsen, kimseye hesap vermek zorunda değilsin" diyerek, özel hayatlarındaki tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Bugün hâlâ aşk dolu birliktelikleriyle örnek gösterilen çift, Türk magazin dünyasının en uzun soluklu ilişkilerinden birine imza atmış durumda.

Tekne tatilinden eğlenceli anlar! Alişan ve çocuklarının Jet Ski üstündeki neşeli halleri dikkat çekti!

Türk pop müziğinin sevilen ismi Kayahan, 1990'ların sonunda İpek Açar ile evlendi; ancak evlilikleri, Kayahan'ın 2015 yılında kanserden vefatının ardından son buldu.

Tekne tatilinden eğlenceli anlar! Alişan ve çocuklarının Jet Ski üstündeki neşeli halleri dikkat çekti!

İpek Açar, aradan geçen 4 yılın ardından ise müzisyen Alper Kömürcü ile nikah masasına otumuştu.

Tekne tatilinden eğlenceli anlar! Alişan ve çocuklarının Jet Ski üstündeki neşeli halleri dikkat çekti!

Çift, 2023 yılında ise oğulları Ömer Alp'i kucaklarına almışlardı.

Tekne tatilinden eğlenceli anlar! Alişan ve çocuklarının Jet Ski üstündeki neşeli halleri dikkat çekti!

EŞİYLE TANIŞAM HİKAYESİ OLAY OLDU!
Açar son olarak eşiyle nasıl tanıştıklarını katıldıkları bir programda anlattı.

Tekne tatilinden eğlenceli anlar! Alişan ve çocuklarının Jet Ski üstündeki neşeli halleri dikkat çekti!

"İYİ Kİ DOĞDUN KAYAHAN KONSERİNDE TANIŞTIK"

Açar, "İyi ki Doğdun Kayahan' konserleri vesilesiyle tanıştık. Ben konseri senfonik olarak yapmak istedim ve İskender Paydaş 'Alper var çok yetenekli o kalkar bunun altından ancak, bunlar çok kolay şarkıları değil, senfonik aranjelerinin yapılması ve yazılması lazım, ben sizi tanıştırayım, ben de olurum orkestranın içinde ama Alper orkestrayı yönetsin ve aranjeleri yapsın" dedi. İskender tanıştırdı beni'. ifadelerini kullandı.

Tekne tatilinden eğlenceli anlar! Alişan ve çocuklarının Jet Ski üstündeki neşeli halleri dikkat çekti!

"BENİM KALBİM KAYAHAN'LA DOLU"

Ünlü şarkıcı sözlerine şu şekilde devam etti: "Benim kalbim Kayahan'la dolu, o hayatta olmasa bile bir tane evladımız var, çok özel bir 22 yıl paylaştık ve çok zorlu da bir süreçti. Konser bitti, stres bitti, biz telefonda konuşmaya başladık.

Tekne tatilinden eğlenceli anlar! Alişan ve çocuklarının Jet Ski üstündeki neşeli halleri dikkat çekti!

Değişik hisler kıpırdamaya başladı. Arkadaşlığımız bir süre devam etti, sonra aşka dönüştü Alper'e çok teşekkür ediyorum.

Tekne tatilinden eğlenceli anlar! Alişan ve çocuklarının Jet Ski üstündeki neşeli halleri dikkat çekti!

Benim gibi çocuğu olan, eşlerini kaybetmiş ve benim hayatım bitti gibi bakan insanların, yeniden ayağa kalkabileceği, güzelliklerin hayatınıza girebileceğinin kanıtıyım ben.

Tekne tatilinden eğlenceli anlar! Alişan ve çocuklarının Jet Ski üstündeki neşeli halleri dikkat çekti!

Bu da Allah'ın nasibi diyorum ben. Tesadüfler eseri karşılaştık, mucize diyorum ben. "