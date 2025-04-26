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Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude, son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, Türk futbolunun önemli isimlerinden, Sakaryalı teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun (28), son yolculuğuna uğurlandı.

Hüseyin CUMALI
Giriş Tarihi: 26.04.2025 18:52 Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 19:01
Teknik direktör Bülent Uygun’un kızı Almina Tude, son yolculuğuna uğurlandı

Teknik direktör Bülent Uygun'un Türkiye Futbol Federasyonu'nda İdari İşler Uzmanı olduğu öğrenilen kızı Almina Tude Uygun, dün geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Teknik direktör Bülent Uygun’un kızı Almina Tude, son yolculuğuna uğurlandı

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ TEDAVİ GÖRÜYORDU

Almina Tude Uygun, küçük yaşlarda aşırı susama ve böbrek ağrısı şikâyetiyle doktora başvurması sonrası Almina'ya 'tip 2 diyabet' hastalığı tanısı konmuştu.

Teknik direktör Bülent Uygun’un kızı Almina Tude, son yolculuğuna uğurlandı

Daha önce diyabet hastalığını yendiği haberleriyle umut veren Almina, 2024 yılı Ağustos ayında şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmış ve bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti.

Teknik direktör Bülent Uygun’un kızı Almina Tude, son yolculuğuna uğurlandı

Uygun'un cenazesi bugün Sapanca Rüstempaşa Camisine getirildi. Camii önünde vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Teknik direktör Bülent Uygun’un kızı Almina Tude, son yolculuğuna uğurlandı

Burada baba Uygun ile yakınları taziyeleri kabul etti. Daha sonra ikindi namazına müteakip, kılınan cenaze namazının ardından Almina Tude Uygun, Sapanca kemer aile mezarlığına defin edildi.