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Teknolojik devrim mi, mahremiyet ihlali mi? Akıllı gözlükler hayatımıza girmeden bilmeniz gerekenler

Meta'nın yıl sonunda Türkiye'de satışa sunmaya hazırlandığı yeni akıllı gözlük serisi, teknolojik bir yenilikten ziyade ciddi bir güvenlik ve mahremiyet krizini beraberinde getiriyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde "gizli gözetleme" riski nedeniyle peş peşe yasaklanan bu cihazlar, hukuki bir altyapı hazırlanmadan ülkemize giriş yaparsa özel hayatın gizliliğine yönelik büyük bir tehdit oluşturacak. Peki, satışlar başlamadan önce hangi acil tedbirlerin alınması gerekiyor?

MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 25.09.2026 08:03 Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 09:42
Teknolojik devrim mi, mahremiyet ihlali mi? Akıllı gözlükler hayatımıza girmeden bilmeniz gerekenler
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Meta, Connect 2026 etkinliği kapsamında akıllı gözlük ailesini Türkiye'ye genişleteceğini açıkladı.
Şirketin duyurusuna göre Ray-Ban Meta, Ray-Ban Meta Optics ve Oakley Meta modelleri yılsonuna kadar, dördüncü çeyrek içerisinde Türkiye'de satışa sunulacak.
Eyvah, yandık!

Teknolojik devrim mi, mahremiyet ihlali mi? Akıllı gözlükler hayatımıza girmeden bilmeniz gerekenler | Video

Teknolojik devrim mi, mahremiyet ihlali mi? Akıllı gözlükler hayatımıza girmeden bilmeniz gerekenler

Bunlar bildiğimiz gözlüklerden farklı; kamerası olduğu için görüntü kaydı alabiliyor!
Zaten ülkemizde gizli kamera ve cep telefonlarıyla görüntü alan birçok sapık var.
Otel ve soyunma odalarına, bungalov evlere gizli kamera koyulmasıyla ilgili birçok vaka yaşandı.

Teknolojik devrim mi, mahremiyet ihlali mi? Akıllı gözlükler hayatımıza girmeden bilmeniz gerekenler

Elbette bu gözlükleri kullanan herkesi sakıncalı kişi ilan edecek değilim!
Bu teknolojinin faydalı olabilecek alanları da epeyce fazla.
Ancak bu gözlüklerin kimse fark etmeden video çekme özelliği olduğu için kötü niyetlilerin de işine yarayacak.
Bu gözlükleri belirli alanlarda yasaklayan ülkelerin olduğunu da belirteyim!

Teknolojik devrim mi, mahremiyet ihlali mi? Akıllı gözlükler hayatımıza girmeden bilmeniz gerekenler

Örneğin İngiltere ve Galler'de mahkeme binalarına Meta gözlüklerle girişe yasak getirildi. Norveç'te bazı belediyeler okullarda öğrencilerin ve çalışanların izinsiz ses ve görüntü kaydı alma riskine karşı Meta gözlük kullanımını geçici olarak yasakladı.
Meta, gizlilik tepkilerini azaltmak için kayıt ışığının (LED) üzerinin kapatıldığını algıladığında kamerayı otomatik olarak devre dışı bırakan bir güncelleme yayınladı ama o LED ışığı herkes fark edemiyor!

Teknolojik devrim mi, mahremiyet ihlali mi? Akıllı gözlükler hayatımıza girmeden bilmeniz gerekenler

Bu yüzden Hollanda Tüketiciler Birliği cihaz üzerindeki kayıt ışığının gizliliği korumada yetersiz olduğunu belirterek gözlüğün ülke genelinde yasaklanması için resmi çağrıda bulundu.
Bazı özel işletmeler de bu gözlüğe yasak getirdi. Mesela İngiltere'de ünlü pub zinciri Wetherspoon, 800'den fazla şubesinde Meta gözlüklerin kullanımını 'gizli gözetleme' riski taşıdığı gerekçesiyle yasakladı.

Teknolojik devrim mi, mahremiyet ihlali mi? Akıllı gözlükler hayatımıza girmeden bilmeniz gerekenler

Ünlü özel kulüp zinciri Soho House da mekân içi çekim yasağı kapsamında Meta gözlüklere izin vermiyor.
Bu gözlüklerle rahatlıkla bir sinema filmini, tiyatro oyununu ya da konseri kaydedebileceğiniz için telif haklarının da çiğnenmesi söz konusu.
Bu yüzden Hollanda'nın Utrecht şehrinde bulunan dev müzik kompleksi TivoliVredenburg, konser ve festival alanlarında kadınların gizlice videoya çekildiği olayların ardından Meta gözlüklerini yasakladı.

Teknolojik devrim mi, mahremiyet ihlali mi? Akıllı gözlükler hayatımıza girmeden bilmeniz gerekenler

Asıl tehlike ise Meta çalışanlarının, akıllı gözlük kullananların özel görüntülerine ve bilgilerine erişebiliyor olması!

Teknolojik devrim mi, mahremiyet ihlali mi? Akıllı gözlükler hayatımıza girmeden bilmeniz gerekenler

İsveç'in önde gelen gazetelerinden Svenska Dagbladet'in araştırmasına göre, Meta'nın yapay zekâ destekli gözlüklerini kullanan bazı Avrupalı kullanıcılar, farkında olmadan son derece hassas görüntü ve bilgilerini insan moderatörlere açıyor. Ayrıca kredi kartı bilgileri gibi hassas bilgilerin de gözlüğün kamerasına yansıdığı için Meta çalışanları tarafından görüldüğü belirtiliyor.

Teknolojik devrim mi, mahremiyet ihlali mi? Akıllı gözlükler hayatımıza girmeden bilmeniz gerekenler

Bu gözlükleri devlet ve özel kurumlarda hassas kademelerde çalışanlar kullanırsa tehlike daha da büyüyor!

Teknolojik devrim mi, mahremiyet ihlali mi? Akıllı gözlükler hayatımıza girmeden bilmeniz gerekenler

Türkiye'de satışlar başlamadan önce bu gözlükler için hukuki bir zemin hazırlanmalı.
Kullanılmayacak alanlar net şekilde belirlenip, cezai tedbirler alınmalı!

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör