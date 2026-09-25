Teknolojik devrim mi, mahremiyet ihlali mi? Akıllı gözlükler hayatımıza girmeden bilmeniz gerekenler

Elbette bu gözlükleri kullanan herkesi sakıncalı kişi ilan edecek değilim!

Bu teknolojinin faydalı olabilecek alanları da epeyce fazla.

Ancak bu gözlüklerin kimse fark etmeden video çekme özelliği olduğu için kötü niyetlilerin de işine yarayacak.

Bu gözlükleri belirli alanlarda yasaklayan ülkelerin olduğunu da belirteyim!