Tele-dolandırıcıların ağına bu defa ünlü sunucu Cansu Canan Özgen takıldı! Bakın 450 bin lirasını nasıl kaptırdı...
Dolandırıcıların son kurbanı ünlü sunucu Cansu Canan Özgen oldu. Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan kişiler Cansu Canan Özgen'i ikna edip hesabına erişerek, 450 bin lirasını başka bir hesaba aktardı. Dolandırıldığını anlayan Özgen, savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasıyla şüpheli bir kişi hakkında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Giriş Tarihi: 15.10.2024 07:10
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 07:12