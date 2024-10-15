Trend Galeri Trend Magazin

Tele-dolandırıcıların ağına bu defa ünlü sunucu Cansu Canan Özgen takıldı! Bakın 450 bin lirasını nasıl kaptırdı...

Dolandırıcıların son kurbanı ünlü sunucu Cansu Canan Özgen oldu. Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan kişiler Cansu Canan Özgen'i ikna edip hesabına erişerek, 450 bin lirasını başka bir hesaba aktardı. Dolandırıldığını anlayan Özgen, savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasıyla şüpheli bir kişi hakkında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Giriş Tarihi: 15.10.2024 07:10 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 07:12
Tele-dolandırıcıların ağına bu defa ünlü sunucu Cansu Canan Özgen takıldı! Bakın 450 bin lirasını nasıl kaptırdı...

Dolandırıcıların hedefindeki isim bu kez ünlü sunucu Cansu Canan Özgen oldu. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında, Mustafa A. isimli kişi banka numarasına benzeyen bir hat ile Cansu Canan Özgen'i aradı. Arayan kişi kendisini banka görevlisi olarak tanıttı ve ünlü sunucuya hesap güvenliği için işlem yapılması gerektiğini söyledi.

Tele-dolandırıcıların ağına bu defa ünlü sunucu Cansu Canan Özgen takıldı! Bakın 450 bin lirasını nasıl kaptırdı...

Cansu Canan Özgen, hatta kendisini arayan kişinin banka görevlisi olduğuna ikna oldu. Şüpheli kişi, özel banka bilgilerine eriştiği sunucunun hesabından 450 bin lira başka hesaba transfer yaptı. Durumu fark eden Cansu Canan Özgen dolandırıcıların ağına düştüğünü anlayınca durumu önce banka yetkililerine bildirdi. Hesaba bloke konulmasının ardından ünlü sunucu şüpheliler hakkında savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu.

Tele-dolandırıcıların ağına bu defa ünlü sunucu Cansu Canan Özgen takıldı! Bakın 450 bin lirasını nasıl kaptırdı...

DOLANDIRICI YAKALANIP TUTUKLANDI
Cansu Canan Özgen ifadesinde, kişilik haklarına yönelik saldırı düzenlendiği maddi ve manevi zarara uğratıldığını belirtti. Suçluların tespit edilip zararının giderilmesini talep ederek şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Tele-dolandırıcıların ağına bu defa ünlü sunucu Cansu Canan Özgen takıldı! Bakın 450 bin lirasını nasıl kaptırdı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrası şüpheli Mustafa A. ekipler tarafından tespit edildikten sonra kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tele-dolandırıcıların ağına bu defa ünlü sunucu Cansu Canan Özgen takıldı! Bakın 450 bin lirasını nasıl kaptırdı...

10 YIL HAPSİ İSTENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve suçunu reddettiği belirtildi.

SON DAKİKA SON DAKİKA