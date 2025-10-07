Trend Galeri Trend Magazin “Telefon yasak” kuralını bakın kim deldi! Selena Gomez’in düğününden sızan o görüntüler dünyaya damga vurdu…

Selena Gomez'in düğününde telefonlar yasaktı… ama bir kişi tüm kuralları yıktı! Pop dünyasının iki kraliçesi, yıllara meydan okuyan dostluklarını bir kez daha kanıtladı. Taylor Swift, en yakın arkadaşı Selena Gomez'in Benny Blanco ile gerçekleşen gizemli düğününde herkese yasak olan şeyi yaptı ve o anları kendi elleriyle ölümsüzleştirdi! Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, hem düğünün perde arkasını gözler önüne serdi hem de "Taylena Hive" hayranlarını adeta çılgına çevirdi. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 07.10.2025 13:37 Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 13:45
Pop müziğin iki yakın dostu Selena Gomez ve Taylor Swift, yıllara meydan okuyan arkadaşlıklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Selena Gomez, Taylor Swift'in yeni albümü The Life of a Showgirl'ü kutlamak için 6 Ekim Pazartesi günü Instagram'da hem duygusal hem de eğlenceli bir paylaşım yaptı.

"Love You Like a Love Song" şarkıcısı, gönderisinde düğününden bir video ve birkaç fotoğraf paylaştı. Paylaşımın altına, "SHOWGIRL onuruna… Neredeyse 20 yıldır yanımda olduğun için çok şanslıyım, timsahım! Seni sonsuza kadar seviyorum @taylorswift" notunu düşen Gomez, hem yeni albüme gönderme yaptı hem de Swift'in Fearless döneminden "Forever & Always" parçasına tatlı bir atıfta bulundu.

Bu noktadaki en önemli detaylardan biri; düğünde telefon kullanımının da yasak olmasıydı. Fakat bu yasağı delebilen tek kişi vardı, o da Selena'nın en yakın arkadaşı Taylor Swift! İşte bu görüntülerin yayılması, tüm dünyanın merak ettiği o düğünün de perde arkasını görmeyi sağladı.

Videoda Taylor Swift, yakın arkadaşının Benny Blanco ile evlilik hazırlıklarını heyecanla kayda alırken görülüyor.

Swift, kamerayı Selena'nın sade makyajına ve zarif gelinliğine doğru çevirirken, "Gerçekten ciddi misin şu anda?" diyerek hayranlığını dile getiriyor. Ardından, "Şuna bakın, aman Tanrım!" diyor. Gelinliğin içinde parlayan Gomez ise gülümseyerek, "Çok mutluyum, evleniyorum! Nihayet!" yanıtını veriyor.

Gönderinin devamında Gomez, düğün kutlamalarından iki kare daha paylaştı. Fotoğraflardan biri hazırlık odasında çekilmişken, diğeri farklı kıyafetlerle çekilmişti.

Hayranlar, iki yıldızın bu paylaşımıyla "Taylena Hive" etiketini yeniden canlandırdı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan gönderi, hem Gomez'in düğün heyecanını hem de Swift ile dostluğunun hâlâ ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı.

NELER OLMUŞTU?

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, uzun süredir birlikte olduğu yapımcı sevgilisi Benny Blanco ile dünyaevine geçtiğimiz haftalarda girmişti.

Sessiz sedasız gerçekleşen nikah, magazin ve müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Yıllar boyunca inişli çıkışlı aşk hayatıyla gündeme gelen, özellikle de Justin Bieber ile yaşadığı fırtınalı ilişki nedeniyle sık sık haber olan Selena Gomez, bu kez "asıl mutluluğu" bulduğunu söyledi.

Selena Gomez'in düğünü, gösterişten uzak ama oldukça romantik bir atmosferde sadece yakın arkadaşları ve aile bireylerinin katıldığı sade tören organize edildi.

Selena Gomez'in hayranları "Onu hiç bu kadar mutlu görmemiştik", "Yıllar sonra mutluluğu buldu" şeklinde yorumlarda bulundu.

SELENA GOMEZ KİMDİR?

Selena Marie Gomez 22 Temmuz 1992'de Grand Prairie, Teksas'da doğdu. En iyi bilinen rolü Emmy ödüllü Waverly Büyücüleri adlı dizisindeki Alex Russo karakteridir.

Miley Cyrus'un başrolünde yer aldığı Hannah Montana dizisinde üç bölümde oynamıştı. Ardından Selena, Another Cinderella Story, Waverly Büyücüleri: Film ve Prenses Koruma Programı gibi filmlerde de rol aldı.

Ayrıca Ramona and Beezus adlı sinema filminde de rolünü devam ettirdi. Selena'nın kariyeri müzik dünyasına doğru genişledi; Gomez, Selena Gomez & the Scene adlı pop grubunun kurucusu ve solistidir.