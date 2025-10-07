Selena Gomez’in düğününde "Telefon yasak” kuralını bakın kim deldi | Video

Selena Gomez’in düğününde telefonlar yasaktı… Ama bir kişi tüm kuralları yıktı! Pop dünyasının iki kraliçesi, yıllara meydan okuyan dostluklarını bir kez daha kanıtladı. Taylor Swift, en yakın arkadaşı Selena Gomez’in Benny Blanco ile gerçekleşen gizemli düğününde herkese yasak olan şeyi yaptı ve o anları kendi elleriyle ölümsüzleştirdi! Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, hem düğünün perde arkasını gözler önüne serdi hem de “Taylena Hive” hayranlarını adeta çılgına çevirdi. İşte o anlar...