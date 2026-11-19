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Televizyon sektöründe büyük kriz kapıda! ABD devlet desteği için düğmeye bastı, gözler Türkiye'ye çevrildi...
Televizyon sektöründe büyük kriz kapıda! ABD devlet desteği için düğmeye bastı, gözler Türkiye'ye çevrildi...
Televizyon ve sinema dünyasını etkisi altına alan ekonomik kriz, ABD'de hükümeti harekete geçirdi. Yapımcıların artan maliyetler nedeniyle ülke dışına yönelmesi üzerine devlet desteği için hazırlıklar başlarken, yaşanan gelişmeler Türkiye'deki televizyon sektörünün geleceğini de yeniden gündeme taşıdı.
Giriş Tarihi: 19.11.2026 06:21