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Teoman’dan muhabirlere kahve jesti! “Bir mola verin”

Cihangir'deki bir kafede Türk kahvesi içerken objektiflere yansıyan Teoman, fotoğraflarını çeken muhabirleri "Bir mola verin, buyurun size bir kahve ikram edeyim" diyerek masasına davet etti.

Giriş Tarihi: 22.09.2026 14:05 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 14:09
Teoman’dan muhabirlere kahve jesti! Bir mola verin

Türk rock müziğinin kendine has tarzıyla yıllardır geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Teoman, yalnızca şarkılarıyla değil, zaman zaman yaptığı açıklamalarla da gündemde kalmayı başarıyor.

Teoman’dan muhabirlere kahve jesti! Bir mola verin

Kimi zaman samimi, kimi zaman sert ve sivri bulunan yorumlarıyla dikkat çeken ünlü isim, müzik kariyerinin yanı sıra kişiliğiyle de her dönem konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Teoman’dan muhabirlere kahve jesti! Bir mola verin

Son olarak Cihangir'deki bir kafede Türk kahvesinin tadını çıkaran Teoman, objektiflere yansıdı. Kahvesini yudumlarken kendisini görüntüleyen muhabirleri fark eden ünlü sanatçı, her zamanki doğal ve samimi tavrıyla gazetecilere seslendi.

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Teoman’dan muhabirlere kahve jesti! Bir mola verin

Teoman, "Bir mola verin, buyurun size bir kahve ikram edeyim" diyerek muhabirleri masasına davet etti. Sanatçının bu jesti, kısa süreliğine keyifli bir sohbet ortamı oluştururken, Teoman'ın basın mensuplarıyla sıcak diyaloğu da dikkat çekti. Cihangir'deki kahve molası, sanatçının objektiflere yansıyan renkli anlarından biri oldu.

Teoman’dan muhabirlere kahve jesti! Bir mola verin

TÜM ENERJİSİNİ ONA BORÇLU!

Rorck yıldızı Teoman, son olarak geçtiğimiz günlerde alışveriş merkezinde objektiflere yansımıştı.

Neşeli ve sempatik halleriyle beğeni toplayan başarılı rock yıldızının enerjisinin kaynağı sorulmuştu. Teoman, "Haftada iki gün spor yapıyorum, eve spor malzemeleri aldım. Harikayım" diye konuşmuştu.

Teoman’dan muhabirlere kahve jesti! Bir mola verin

Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü sanatçı zaman zaman röportajlarındaki lafını sakınmayan tavrı, açık sözlülüğüyle de dikkat çekiyor. Meğer usta sanatçı dobralığını ve açık sözlülüğünü memleketinden almış!

Teoman’dan muhabirlere kahve jesti! Bir mola verin

Lafını sakınmayan ve açık sözlü halleriyle tanınan Karadenizliler arasında Teoman'ın da yer aldığı ortaya çıktı. Yıllardır İstanbul'da yaşayan ünlü sanatçının aslında Giresunlu olduğu gerçeği, kısa sürede gündem yarattı.

Teoman’dan muhabirlere kahve jesti! Bir mola verin

BİR BAŞKA BAŞARILI MÜZİSYENİN KÖKENLERİ DE BİR HAYLİ ŞAŞIRTTI...

Son dönemin başarılı ve güçlü sesli isimlerinden Simge Sağın, hem müzik kariyeri hem de yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor.

Teoman’dan muhabirlere kahve jesti! Bir mola verin

Uzun yıllardır çıkardığı hit şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı, sahne performansı ve yorum gücüyle Türk pop müziğinin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.

Teoman’dan muhabirlere kahve jesti! Bir mola verin

Simge Sağın, geçtiğimiz günlerde futbolcu Mauro Icardi hakkında yaptığı esprili açıklamayla magazin gündemine oturmuştu. Ünlü şarkıcı, "Icardi bana bir işaret gönderseydi, ben de belki ona yürüyebilirdim" sözleriyle dikkat çekmiş, bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Teoman’dan muhabirlere kahve jesti! Bir mola verin

Icardi açıklamalarının ardından bu kez özel hayatı değil, kökeni merak konusu oldu. Başarılı şarkıcının memleketi ve ailesi araştırılmaya başlandı.

Teoman’dan muhabirlere kahve jesti! Bir mola verin

Simge Sağın'ın, İstanbul Şişli'de ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldiği öğrenildi. Annesinin Arnavut kökenli olduğu ortaya çıkan ünlü şarkıcının güzelliğinin de ailesinden ve köklerinden geldiği yorumları yapıldı.

Teoman’dan muhabirlere kahve jesti! Bir mola verin

PEKİ YAKIŞIKLI OYUNCUNUN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Türk televizyonlarının yıldız ismi Kıvanç Tatlıtuğ, sadece yakışıklılığı ve oyunculuğuyla değil, ailesinin kökeniyle de dikkat çekiyor.

Teoman’dan muhabirlere kahve jesti! Bir mola verin

27 Ekim 1983'te Adana'da dünyaya gelen Tatlıtuğ, kökeniyle adeta Balkanlar'dan Anadolu'ya uzanan bir kültür mozaiğini temsil ediyor. Annesi ve babasının kökenleri, ünlü oyuncunun karizmatik duruşunun ve eşsiz fiziksel çekiciliğinin ardındaki sırları gözler önüne seriyor.

Teoman’dan muhabirlere kahve jesti! Bir mola verin

Annesi Edirneli bir Türk olan ünlü oyuncunun babası ise oldukça ilginç bir geçmişe sahip. Baba tarafının kökeni, Balkanlar'ın kalbinde yer alan Arnavutluk'un başkenti Priştine'ye kadar uzanıyor. Bu eşsiz kültürel karışım, Kıvanç Tatlıtuğ'un hem karakterine hem de duruşuna benzersiz bir derinlik katıyor.

Teoman’dan muhabirlere kahve jesti! Bir mola verin

Tatlıtuğ'un büyükbabası Priştineli bir Arnavut, babaannesi ise Saraybosnalı bir Boşnak. Bu eşsiz aile yapısı, Kıvanç Tatlıtuğ'un hem Balkan hem de Trakya kültüründen izler taşıyan bir ortamda yetiştiğini gösteriyor.

Teoman’dan muhabirlere kahve jesti! Bir mola verin

Bu çok kültürlü aile yapısı, belki de Kıvanç Tatlıtuğ'un farklı rollerindeki başarısını etkileyen en önemli etkenlerden biri. Hem Anadolu'nun sıcaklığını hem de Balkanların coşkusunu içinde barındıran Tatlıtuğ, bu benzersiz karışımıyla ekranlarda unutulmaz performanslar sergiliyor. Tüm bu özellikleri, onu bugün Türkiye'nin en tanınan ve sevilen oyuncularından biri haline getirmiş durumda.

Teoman’dan muhabirlere kahve jesti! Bir mola verin

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEYEN TÜRKAN ŞORAY NERELİ?

Türkan Şoray'ın sanat kariyeri kadar, kökenine dair bilinmeyen detaylar da yıllardır merak uyandırıyor. Türk sinemasının en fazla filmde rol alan kadın oyuncularından biri olarak tarihe geçen usta ismin ailesi ve geçmişine dair bilgiler de sık sık gündeme taşınıyor. Şoray'ın kökenine ilişkin ortaya çıkan gerçekleri öğrenen hayranları, ünlü sanatçıya duydukları hayranlığı bir kez daha pekiştiriyor. Zarafeti ve duruşuyla Yeşilçam'ın simge isimlerinden biri haline gelen Türkan Şoray'ın geçmişine dair bu yeni bilgi ise adeta sevenlerini şaşkına çeviren bir ayrıntı niteliğinde…

Teoman’dan muhabirlere kahve jesti! Bir mola verin

28 Haziran 1945'te İstanbul'un köklü semtlerinden Eyüpsultan'da dünyaya gelen Türkan Şoray, memur bir ailenin ilk evladı olarak hayata gözlerini açtı.

Teoman’dan muhabirlere kahve jesti! Bir mola verin

İŞTE KÖKENLERİ!

Usta oyuncu, baba tarafından Kabartay Çerkez kökenlerine sahipken; anne tarafından ise Selanik'ten gelen bir ailenin evladı. Bu iki farklı kültürün birleşimi, Şoray'ın hem karakterine hem de duruşuna ayrı bir zarafet kattığı yorumlarına neden oluyor.

Teoman’dan muhabirlere kahve jesti! Bir mola verin

Bu köklü ve zengin aile geçmişinin, Türkan Şoray'ın sanatına ve duruşuna da yansıdığı sıkça dile getiriliyor. Nazan ve Figen adlı iki kız kardeşi olan Şoray, babasının vefatından sonra ailesine omuz veren isim oldu. Yeşilçam'ın "Sultan"ı olarak hafızalara kazınan usta oyuncu, toplam 222 filmde rol alarak dünyanın en çok film çeken kadın oyuncusu unvanına sahip olmayı başardı.

Teoman’dan muhabirlere kahve jesti! Bir mola verin

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın'la birlikte Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası"nı oluşturan Türkan Şoray, sinema tarihine adını altın harflerle kazımayı başardı.

Teoman’dan muhabirlere kahve jesti! Bir mola verin

Türk sinemasının efsaneleri kuşaktan kuşağa ilham olurken, yeni nesil oyuncular da ekranlarda yükselişini sürdürüyor. Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarının ardından bugün genç isimler sinema ve dizi dünyasına yön veriyor. Bu yeni jenerasyonun dikkat çeken yeteneklerinden biri de Kuruluş Orhan dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Mert Yazıcıoğlu…

Teoman’dan muhabirlere kahve jesti! Bir mola verin

Lise yıllarının ardından İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü'ne kaydolan oyuncu, eğitim hayatı sırasında oyunculuk tutkusunu keşfetti.

Teoman’dan muhabirlere kahve jesti! Bir mola verin

Bir arkadaşının dizi setine ziyarete gittiği sırada oyunculuğa adım atmaya karar veren Yazıcıoğlu, bu süreçte işletme eğitimini yarıda bırakarak profesyonel oyunculuk eğitimleri almaya başladı.