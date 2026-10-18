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Teoman'ın 'minik Zeyno'su büyüdü! 13 yaşındaki kızını görenler aynı yorumu yaptı: "Babasının kopyası"

Ünlü rock'çı Teoman, eski eşi Ayşe Kaya ile evliliğinden dünyalara gelen 13 yaşındaki kızı Zeyno ile Akmerkez'de objektiflere takıldı. Kamera karşısına geçen baba-kızı görenler gözlerine inanamazken, Zeyno'nun babasına olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu.

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MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 18.10.2026 10:25 Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 10:29
Teoman’ın ’minik Zeyno’su büyüdü! 13 yaşındaki kızını görenler aynı yorumu yaptı: Babasının kopyası

Türk rock müziğinin usta isimlerinden, kaleme aldığı vurucu şarkı sözleri ve zamansız besteleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Teoman, bu kez sahneleriyle değil özel hayatıyla gündeme geldi.

Teoman’ın ’minik Zeyno’su büyüdü! 13 yaşındaki kızını görenler aynı yorumu yaptı: Babasının kopyası

Yıllardır popülerliğini koruyan ve şarkılarıyla hafızalara kazınan başarılı sanatçı, önceki gün kızı Zeyno ile birlikte görüntülendi.

https://www.sabah.com.tr/trend/galeri/magazin/teoman-sinemada-uyuyakaldi-filmi-evinde-izlemeye-karar-verdi

Teoman’ın ’minik Zeyno’su büyüdü! 13 yaşındaki kızını görenler aynı yorumu yaptı: Babasının kopyası

Eski eşi Ayşe Kaya ile evliliğinden dünyaya gelen 13 yaşındaki kızı Zeyno ile Akmerkez'de alışveriş turuna çıkan ünlü rock'çı, neşeli halleriyle dikkat çekti.

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Teoman’ın ’minik Zeyno’su büyüdü! 13 yaşındaki kızını görenler aynı yorumu yaptı: Babasının kopyası

Kameralardan uzakta büyüyen ve 13 yaşına giren Zeyno'nun son halini görenler gözlerine inanamazken, baba-kızın şaşırtıcı benzerliği sosyal medyada da kısa sürede çok konuşuldu.

Teoman’ın ’minik Zeyno’su büyüdü! 13 yaşındaki kızını görenler aynı yorumu yaptı: Babasının kopyası

Hürriyet'te yer alan habere göre, fotoğraflarını çeken muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Teoman, yoğun geçen konser temposu ve gelecek planları hakkında da bilgi vermeyi ihmal etmeyerek, "Önümüzde başka konserler var. Aydın'da bir festivalde çalacağız. Aralıkta biraz ara vereceğiz, ocakta konserler devam edecek. Ramazanda tekrar ara vereceğiz, 2027 sonrası ise çok dolu geçecek. Yurtdışı konserleri de var. Ayrıca Anadolu'ya gideceğiz. Anadolu konserlerini önemsiyorum. Oradaki hayranlarımız da mutlu olsun istiyorum." ifadelerini kullandı.

Teoman’ın ’minik Zeyno’su büyüdü! 13 yaşındaki kızını görenler aynı yorumu yaptı: Babasının kopyası

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

BESTEMSU ÖZDEMİR VE OĞLU SARP MARCO

Teoman’ın ’minik Zeyno’su büyüdü! 13 yaşındaki kızını görenler aynı yorumu yaptı: Babasının kopyası

GİZEM KARACA'NIN KIZI LEYLA YAZ

Teoman’ın ’minik Zeyno’su büyüdü! 13 yaşındaki kızını görenler aynı yorumu yaptı: Babasının kopyası

İREM HELVACIOĞLU'NUN KIZI SORA

Teoman’ın ’minik Zeyno’su büyüdü! 13 yaşındaki kızını görenler aynı yorumu yaptı: Babasının kopyası

EDA EROL'UN OĞLU BARAN

Teoman’ın ’minik Zeyno’su büyüdü! 13 yaşındaki kızını görenler aynı yorumu yaptı: Babasının kopyası

SAHRA IŞIK'IN OĞLU PAMİR

Teoman’ın ’minik Zeyno’su büyüdü! 13 yaşındaki kızını görenler aynı yorumu yaptı: Babasının kopyası

CEYDA ATEŞ'İN KIZI TALİA

Teoman’ın ’minik Zeyno’su büyüdü! 13 yaşındaki kızını görenler aynı yorumu yaptı: Babasının kopyası

TOLGA SARITAŞ İLE ZEYNEP MAYRUK'UN OĞLU ALİ

Teoman’ın ’minik Zeyno’su büyüdü! 13 yaşındaki kızını görenler aynı yorumu yaptı: Babasının kopyası

BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY'UN KIZLARI

Teoman’ın ’minik Zeyno’su büyüdü! 13 yaşındaki kızını görenler aynı yorumu yaptı: Babasının kopyası

İLKER AKSUM'UN KIZI LİLA

Teoman’ın ’minik Zeyno’su büyüdü! 13 yaşındaki kızını görenler aynı yorumu yaptı: Babasının kopyası

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU'NUN OĞLU AZİZ

Teoman’ın ’minik Zeyno’su büyüdü! 13 yaşındaki kızını görenler aynı yorumu yaptı: Babasının kopyası

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

Teoman’ın ’minik Zeyno’su büyüdü! 13 yaşındaki kızını görenler aynı yorumu yaptı: Babasının kopyası

GÜRGEN ÖZ'ÜN KIZI İDA SU VE OĞLU MAXİM DENİZ

Teoman’ın ’minik Zeyno’su büyüdü! 13 yaşındaki kızını görenler aynı yorumu yaptı: Babasının kopyası

KARSU VE OĞLU BLUES DÖNMEZ SCHRAMA

Teoman’ın ’minik Zeyno’su büyüdü! 13 yaşındaki kızını görenler aynı yorumu yaptı: Babasının kopyası

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KIZI PERA

Teoman’ın ’minik Zeyno’su büyüdü! 13 yaşındaki kızını görenler aynı yorumu yaptı: Babasının kopyası

ESRA EROL'UN OĞULLARI ÖMER VE İDRİS ALİ

Teoman’ın ’minik Zeyno’su büyüdü! 13 yaşındaki kızını görenler aynı yorumu yaptı: Babasının kopyası

CEMRE KEMER'İN KIZI KARLA VE OĞLU KEREM

Teoman’ın ’minik Zeyno’su büyüdü! 13 yaşındaki kızını görenler aynı yorumu yaptı: Babasının kopyası

SEDA BAKAN'IN KIZLARI LEYLA VE ELA

Teoman’ın ’minik Zeyno’su büyüdü! 13 yaşındaki kızını görenler aynı yorumu yaptı: Babasının kopyası

ÇILGIN SEDAT OĞLU SİRAÇ

Teoman’ın ’minik Zeyno’su büyüdü! 13 yaşındaki kızını görenler aynı yorumu yaptı: Babasının kopyası

MARC CUCURELLA VE OĞLU MATEO

Teoman’ın ’minik Zeyno’su büyüdü! 13 yaşındaki kızını görenler aynı yorumu yaptı: Babasının kopyası

ÖZGÜN UĞURLU'NUN ÇOCUĞU EDİZ