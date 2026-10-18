Trend
Galeri
Trend Magazin
Teoman'ın 'minik Zeyno'su büyüdü! 13 yaşındaki kızını görenler aynı yorumu yaptı: 'Babasının kopyası'
Teoman'ın 'minik Zeyno'su büyüdü! 13 yaşındaki kızını görenler aynı yorumu yaptı: "Babasının kopyası"
Ünlü rock'çı Teoman, eski eşi Ayşe Kaya ile evliliğinden dünyalara gelen 13 yaşındaki kızı Zeyno ile Akmerkez'de objektiflere takıldı. Kamera karşısına geçen baba-kızı görenler gözlerine inanamazken, Zeyno'nun babasına olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu.
Giriş Tarihi: 18.10.2026 10:25
Güncelleme Tarihi: 18.10.2026 10:29