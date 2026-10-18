Teoman'ın 'minik Zeyno'su büyüdü! 13 yaşındaki kızını görenler aynı yorumu yaptı: "Babasının kopyası"

Hürriyet'te yer alan habere göre, fotoğraflarını çeken muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Teoman, yoğun geçen konser temposu ve gelecek planları hakkında da bilgi vermeyi ihmal etmeyerek, "Önümüzde başka konserler var. Aydın'da bir festivalde çalacağız. Aralıkta biraz ara vereceğiz, ocakta konserler devam edecek. Ramazanda tekrar ara vereceğiz, 2027 sonrası ise çok dolu geçecek. Yurtdışı konserleri de var. Ayrıca Anadolu'ya gideceğiz. Anadolu konserlerini önemsiyorum. Oradaki hayranlarımız da mutlu olsun istiyorum." ifadelerini kullandı.